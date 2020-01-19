Разговор с бабушкой Серроне, личное дело с Нурмагомедовым и много любви к России – о чём говорил Конор после грандиозного возвращения.

«Сколько денег ему ещё нужно!?» Макгрегор объясняет, как может сорваться реванш с Хабибом

Зелёные шорты в цвет ирландского флага и бойцовские перчатки сменились на фирменный костюм и дорогие часы — на пресс-конференции после UFC 246 одетый с иголочки Конор Макгрегор предстал перед журналистами, чтобы выдать свежую порцию любопытных заявлений.

Триумфальное возвращение Макгрегора. Конор уничтожил Серроне за 40 секунд В Лас-Вегасе прошёл турнир UFC 246. Макгрегор в первом раунде отправил в нокаут Серроне

«40 секунд на победу? Всё так и планировалось. Я вышел заряженным и сразу вложился в удар с левой. А то, что он не дошёл до цели, можно объяснить 15-месячным простоем… Ведь я знал, что Ковбой любит наклонять голову влево! Мои удары плечом… Знаете, так называемые эксперты говорят, что у меня в арсенале лишь левая рука. Теперь будут говорить, что у меня не только левая рука, но и левое плечо. Вся их аналитика так поверхностна и невежественна. Она неуважительна по отношению ко мне… Да, удар плечом хорош как клинч-приём, и я решил применить его. Ведь на спаррингах я не раз прибегал к нему», — отметил Конор, добавив, что ему было крайне комфортно в полусреднем дивизионе.

«Наверное, мне помогло отсутствие весогонки. Я даже доедал до 170 фунтов и спокойно мог сделать 155 в прошлую пятницу. Алду, Мендес – я терял сознание, сжигая килограммы, а сегодня я чувствовал большую энергию. Я прошёл этот лагерь без диетолога. Ковбою было потяжелее».

Также Макгрегор прокомментировал решающий хайкик, который и принёс ему победу на UFC 246.

«Для меня рекорд Ковбоя по хайкик-нокаутам был равноценен чемпионскому титулу. Дональд потрясающе готовит эти удары, вот только при этом у него возникает большое количество пробелов. Он наклоняет голову, начинает терять позицию – я это всё использовал. Но, признаюсь, мне чертовски хотелось достать его именно этим ударом», — не скрывал эмоций Ноториус.

Был восхищён Печально Известный и бабушкой соперника, которая после сокрушительного поражения внука нашла в себе силы обнять Конора.

«Бабушка Ковбоя — замечательная женщина. Она пришла на турнир и смотрела все поединки, от предварительного карда до поединка Серроне. Когда она меня обняла, мы выразили друг другу уважение. Дональд — достойный уважения человек и семьянин, которого окружают не менее достойные люди», — растрогался Макгрегор.

Конор разбил старика Серроне за 40 секунд. Хабиба заставят драться с Макгрегором снова Ирландец не заметил Ковбоя и готов мстить Нурмагомедову. В конце года нас может ждать главный реванш в истории боёв.

Не обошёл стороной ирландец и следующий бой Хабиба Нурмагомедова, который 19 апреля будет защищать титул от Тони Фергюсона, за плечами которого серия из 12 побед.

«Всё равно, кто выиграет: мне нужен титул. Если никто не травмируется и я не выйду на замену – не беда, я проведу поединок с другим оппонентом. Сейчас я отмечу победу и переведу дух, а потом обсужу с руководством промоушена своё будущее. Но реванш с Нурмагомедовым – это личное. Я лучше подготовлюсь, и это будет шикарная дуэль. Но если будет Тони – окей, он тоже достойный оппонент.

Может ли Фергюсон победить Хабиба? Знаете, всё может произойти. Правда! Тони неуклюж, он очень странный парень, постоянно вытворяющий множество необычных трюков», — отдал должное американцу Ноториус.

Ну и куда пресс-конференция Макгрегора без колкостей в адрес россиянина? Похоже, Конор действительно одержим местью и жаждет суперрематча именно в России.



«Почему Уайт против моего боя с Хабибом в Москве? Дело в платных трансляциях? Сколько денег ещё ему нужно?! Я люблю Россию. Мне нравится русский народ – да я больше русский, чем Хабиб. Недавно я был в Москве — что там за люди! Они испытывают настоящую страсть к ММА. Там получится сценарий из фильма «Рокки».



Понимаю, что Дэна любит Лас-Вегас… Лондон? Если где и драться в Европе, то ни в какой не Великобритании, а в Москве или моей родной Ирландии!» — поставил подобие ультиматума экс-чемпион в двух весовых, заметив, что даже готов наведаться в Дагестан.

«Я больше русский, чем Хабиб». Конор вернулся и хочет реванша в Москве А его фанаты оскорбляют Нурмагомедова и готовы ехать хоть в Дагестан. Как всё было в Вегасе

Напоследок Макгрегор обратил внимание на главных действующих лиц полусреднего веса, параллельно оскорбив менеджера Хабиба и ряда других бойцов UFC Али Абдель-Азиза.

«Масвидаль выглядел странно в том халате. Я не против забрать его BMF-титул. Мне он не очень нравится, но сойдёт. «Твиттер» Усмана взломали и написали в мой адрес оскорбления? Крайне скептически отношусь к таким новостям. Не думаю, что это был взлом странички Камару: от крысёныша Али можно чего угодно ждать! Он пишет с «твиттеров» Сехудо, Эдгара, других аккаунтов своих клиентов… Чудаки, но всё же желаю им всего наилучшего", — подытожил Макгрегор, крайне расплывчато ответив на возможность перехода в бокс ради поединков с Флойдом Мэйвезером и Мэнни Пакьяо, в то же время вновь намекнув на завершение трилогии с Нейтом Диазом.

Может, и правда прежний Печально Известный, одержимый соперничеством и золотом UFC, вернулся?