Емельяненко — о брате, встрече с ВДВ-шниками, деньгах за бои. Фёдор стал открытым

Фёдор Емельяненко за последние месяцы дал несколько откровенных интервью российской и зарубежной прессе, что, учитывая взаимоотношения Последнего Императора со СМИ, сильно удивило. Наиболее яркими и личными получились разговоры Фёдора с журналистами перед его боем с Куинтоном Рэмпейджем Джексоном на турнире Bellator 237. 29 декабря Емельяненко в середине первого раунда нокаутировал своего соперника из Америки, попав тому в лицо точным правым прямым.

Лучший в своём поколении. Фёдор разбил Джексона и красиво попрощался с Японией Рэмпейдж выглядел совсем плохо, а вот Емельяненко ещё кое-что может.

«Я заработал достаточно средств»

«Слава богу, у меня большая карьера и я заработал за это время достаточно средств, — ответил Емельяненко на вопрос журналиста SPORT24 Ярослава Степанова о том, достаточно ли Фёдор заработал денег, чтобы не драться только ради них. — Но и на сегодняшний день это моя работа, за которую я получаю большие деньги. Будет неправдой сказать, что деньги тут не играют роль и не мотивируют отчасти. Каждый же человек хочет иметь хорошую работу. Вот и у меня есть хорошая и любимая работа».

«На сегодняшний день Александр для меня мёртв»

В том же разговоре Емельяненко на редкость откровенно решил обсудить хайп вокруг своего младшего брата Александра, а заодно и прямо рассказал об их нынешних взаимоотношениях.

«Я был в курсе того, что происходит. Но мне кажется, что это не спорт, а антиспорт. Костя Цзю сказал: «Если я хочу в цирк, то пойду к братьям Запашным». А я не могу назвать это цирком, потому что не хочу оскорбить цирк. Никакого спорта там не было.

«Александр для меня мёртв». Прощальные гастроли Фёдора начались со скандала с братом Худшее, что могло произойти с Фёдором Емельяненко перед одним из важнейших дней жизни, — новый виток ссоры с родным братом Александром.

А что касается Александра… Я молюсь, чтобы человек нашел себя. Для меня на сегодняшний день Александр мертв. Есть такая притча у Господа: у отца было два сына. Один попросил свою часть имения и ушел в страну далече. Растратил там все имения с блудницами, прогулял и так далее. Потом, когда голод страшный настал, он вспомнил, что его любят и ждут дома. Когда он шел, то думал, что попросит у отца прощения. На обратном пути его встретил отец. Он сжалился над ним, сам подбежал, поцеловал, обнял. В честь его возвращения закатили праздник. Младший заколол теленка, а старший сын расстроился из-за этого. «Я столько лет с тобой, столько работаю, а ты мне не дал даже теленка заколоть». Отец сказал ему, что надо радоваться, что твой брат был мертв и ожил. Пропадал и нашелся. Вот для меня на сегодняшний день Александр мертв. Но я молюсь, чтобы он ожил и нашелся».

Видео доступно на «Чемпионате».

«Ещё не ухожу. Ещё побьюсь»

Мы уже знаем, что Фёдор Емельяненко удачно выступил на, скорее всего, последнем для себя турнире в Японии. Последний Император одержал 39-ю победу в карьере, и 15 из них удалось выиграть нокаутом. В нокаут упал и Куинтон Джексон. Но даже если отбросить положительный результат, добытый на Bellator 237, было ещё до поединка Фёдора известно, что и в 2020 году он продолжит выступать, и ранние заявления о трёхматчевом прощальном турне пока подтверждаются.

«Спасибо Скотту Кокеру и его команде. За всё их тёплое отношение ко мне, к моей команде и всем ребятам. Скотт — человек слова. Для него в первую очередь стоит боец, а затем уже всё остальное. А не наоборот. Очень благодарен ему. Один из последних моих боёв. Всё-таки время уже подходит. Но я ещё не ухожу, ещё побьюсь», — рассказал Емельяненко в интервью, размещённом на канале BellatorMMA в YouTube.

«Навстречу шли уже отслужившие ребята в тельняшках. Они, изрядно выпившие, проходили мимо...»

3 февраля Емельяненко дал развёрнутое интервью ТАСС, в котором снова ответил на несколько важных вопросов и вспомнил пару историй.

«Один раз было, что мы гуляли с семьёй 2 августа по Старому Осколу. И навстречу шли уже отслужившие ребята в тельняшках. Они, изрядно выпившие, проходили мимо, и видно было, что ищут повод. А я как раз с женой Ксюшей и Машенькой (дочерью. — Прим. «Чемпионата») проходил мимо.



И вот один из них меня узнал, подошёл, мы разговорились, добрыми словами перекинулись. А их компания уже далеко ушла вперёд, и один из его товарищей внезапно обернулся. И, не понимая, о чём у нас идет разговор, он сорвался и побежал в нашу сторону, готовый (к драке. — Прим. «Чемпионата»).



Видя, что у нас происходит дружеская беседа, он тоже остановился и узнал. В жизни, слава богу, не было у меня таких уличных ситуаций, и никогда бы не хотелось применять навыки», — цитирует Емельяненко ТАСС.

«Если Фёдор выиграет в реванше у Митриона и Бейдера — уйдёт чемпионом и красавцем» Александр Шлеменко подбивает Фёдора Емельяненко на великие дела. Считает, что Последний Император ещё может забрать титул чемпиона мира.

«Звонит ли Путин? У президента хватает проблем»

«Звонит ли мне Путин после побед? Вы же видите, что происходит в мире, что происходит в России. Думаю, президенту хватает своих проблем. Не созванивались мы после того, как я в Rizin побил Сингха. Он поддержал меня. И после этого был ещё звонок, но это всё не важно. Не считаю, что такое надо оглашать в «Инстаграме» после каждого звонка, писать, что со мной пообщался Владимир Владимирович», — цитирует Емельяненко Sport24.

«Уайт разговаривал с нами, можно сказать, через губу»

В том же интервью ТАСС Фёдор вспомнил знаменитые переговоры с президентом UFC Дэной Уайтом о супербое против тогдашнего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата в тяжёлом весе Брока Леснара. Функционер спустя годы после той встречи неоднократно и достаточно красочно вспоминал всё, что говорил тогда Фёдору и его команде.

«Я говорил им: „Мы сейчас можем сделать историю, у нас есть возможность сделать просто огромный бой“. А они просто смеялись. „Ха-ха-ха“. Я говорил прямо: „Сейчас вы находитесь в одном нокауте от полного провала, от забвения“. Они снова: „Ха-ха-ха“. Что же, я думаю, сегодня они уже не смеются», — говорил Уайт.

На днях Емельяненко тоже вспомнил те переговоры.

«У нас было несколько встреч, мы вели переговоры. Если бы Дэна Уайт хотел, чтобы этот бой состоялся, то он бы состоялся. Ничего из ряда вон выходящего я не просил, а Дэна Уайт разговаривал тогда с нами, можно сказать, через губу. Он разговаривал настолько вызывающе и дерзко, что мы так и не договорились.



Если бы он более человечно подходил к бойцам, этот бой состоялся бы. А может быть, боёв было бы и несколько.



Я живу не какими-то надеждами, а тем, что есть. У меня были замечательные бои в то время, до этого и после. Не случилось этого — ничего страшного», — приводит слова бойца ТАСС.

Обращение Ф. Емельяненко к жителям России в годовщину снятия блокады Ленинграда

27 января Фёдор Емельяненко опубликовал в «Инстаграме» пост, посвящённый годовщине снятия блокады Ленинграда.

«27 января — день окончательного снятия блокады с Ленинграда. Эта дата — важный пример для каждого из нас. Осаждённый город не сдавался, несмотря ни на что. Он выстоял 872 дня в неравном бою. Враг наносил страшные удары, но гораздо тяжелее был голод, который унёс больше жизней, чем бомбы и артиллерия. В дни блокады дневная норма питания составляла 250 грамм хлеба для рабочих, а для детей — всего 125 грамм.



Представьте, какой колоссальной силой духа нужно обладать, чтобы гореть, замерзать, погибать без еды, но не переставать бороться. И Ленинград победил, не позволил захватчикам продвинуться вглубь страны.



Мы не имеем права забывать великий подвиг блокадников. Нам следует учиться их стойкости и мужеству. Вечная память погибшим и низкий поклон защитникам, жителям и детям блокадного города!» — написал Емельяненко в своём «инстаграме», прикрепив текст к фотографиям блокадного Ленинграда.

«Хабиб крут, потому что он чемпион UFC»

Среди прочего ТАСС Фёдор также рассказал немного и своём отношении к нынешнему бойцу №1 в России Хабибу Нурмагомедову.

«Хабиб нашёл свой конек, он выигрывает своими сильными сторонами. Крут, потому что он чемпион UFC и отлично использует свои преимущества. В этих аспектах он на голову выше своих оппонентов.



Но Хабибу, конечно, нужно восполнять недостающие моменты в технике, в которых есть пробелы. Например, это ударная техника рук и ног. А так он всё делает правильно. И у него есть время для того, чтобы освоить эти техники и быть ещё выше и лучше".

«Я спросил у него: зачем ты так делаешь?» Фёдор — об инциденте на дороге

Фёдор Емельяненко управляет автомобилем на дорогах Москвы и Старого Оскола, потому, как и все владельцы машин, не застрахован от неприятных инцидентов во время движения. Об одном таком моменте Последний Император недавно рассказал Tofight.ru.

«С момента получения прав я всегда за рулём. Казусов на дороге у меня, как правило, не бывает, но вот недавно случился небольшой инцидент. Тихо-мирно поговорили, друг перед другом извинились и поехали дальше.



Никто из машин не выбегал, открыли окна, парень меня узнал, я спросил у него: зачем ты так делаешь? В общем, извинились друг перед другом и поехали дальше».