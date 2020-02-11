Хабиб теперь №1 в мире! Нурмагомедов обошёл Джонса, хотя тот и выиграл последний бой

Вот так бывает в смешанных единоборствах. Хабиб Нурмагомедов не дрался с 7 сентября 2019 года, когда он в третьем раунде «задушил» Дастина Порье. Однако несмотря на перерыв, российский чемпион умудряется расти в статусе. В обновлённом сводном рейтинге авторитетного MMA-портала Sherdog Нурмагомедов расположился на первом месте среди лучших бойцов вне зависимости от весовой категории, обогнав Джона Джонса.

Еле кости унёс. Джонс победил Рейеса странным решением судей и остался чемпионом Великого чемпиона хорошенько потрепали в это бою.

Интересно, что бывший лидер таблицы в минувшие выходные провёл очередную защиту чемпионского пояса в полутяжёлом весе и сделал это успешно: судьи единогласно признали Джонса победителем схватки с Домиником Рейесом. Однако успех в том поединке достался великому чемпиону настолько тяжко, что многие эксперты и фанаты до сих пор уверены, что Рейеса засудили. Видимо, в этом и уверены в Sherdog, отчего и решили подвинуть Джонса с лидерской позиции своего главного рейтинга.

Макгрегор обошёл Фергюсона и стал ближе к Хабибу. Как изменились рейтинги UFC за январь У России появился новый претендент на чемпионский пояс. Победив в UFC один раз, Аскаров сразу стал шестым на планете.

Что такое Sherdog?

Это крупнейший тематический портал, полностью посвящённый смешанным единоборствам. Фанаты знают Sherdog как место, где вы обязательно сможете найти всё о любом бойце MMA на планете. Полное расписание боёв и турниров на несколько месяцев вперёд, максимально точная и подробная статистика по атлетам, онлайн-трансляции и прочие материалы — на Sherdog есть всё необходимое любителю боёв, чтобы оставаться в курсе всех дел внутри своего любимого спорта.

Сайт был создан в 1997 году фотографом Джеффом Шервудом и с тех пор неизменно прокачивался усилиями целой команды. Именно в честь Шервуда (с его прозвищем Шердог) и было придумано название портала. Сегодня цифрами, которые Sherdog выкатывает по спортсменам и соревнованиям, активно пользуется ESPN, медиа-компания, недавно начавшая сотрудничество с UFC. Любопытного, что у самого Абсолютного бойцовского чемпионата не всегда были ровные взаимоотношения с Sherdog: доходило даже до прямого запрета от Дэны Уайта на посещение сотрудникам и этого портала всех медиа-мероприятий UFC.

Время Джонса уходит. Судьи подарили победу Джону, хотя Рейес бился не хуже чемпиона Фанаты гудели после объявления результата: мало кто согласился с решением отдать победу Джонсу.

Рейтинг

«Джонс продолжает побеждать, но выглядит он последнее время так, как будто впервые в карьере стал по-настоящему уязвимым», — написано в примечании к обновлённому рейтингу Sherdog. Его авторам именно так видится наиболее существенный аргумент в пользу того или иного атлета. Сам факт победы для конкретно этой статистики не играет решающей роли, на первый план выходит визуальное впечатление от боя Джонса. Да, впечатление на сегодня довольно-таки популярное, но всё же. Другими словами, если мы взглянем на бои глазами экспертов из Sherdog, то лучший в них тот, кто свою победную серию ведёт наиболее уверенно. Кажется, на сто процентов объективным этот рейтинг не назовёшь. Первая его десятка, к слову, выглядит так:

Лучшие бойцы MMA по версии Sherdog (топ-10)



1.

2.

3. Генри Сехудо

4. Стипе Миочич

5. Даниэль Кормье

6. Исраэль Адесанья

7. Камару Усман

8. Деметриус Джонсон

9. Тони Фергюсон

10. Александр Волкановски. 1. Хабиб Нурмагомедов 2. Джон Джонс 3. Генри Сехудо4. Стипе Миочич5. Даниэль Кормье6. Исраэль Адесанья7. Камару Усман8. Деметриус Джонсон9. Тони Фергюсон10. Александр Волкановски.

Реакция

Можно по-разному относиться ко всем этим рейтингам. В конце концов, существует немало альтернатив конкретно этой таблице от Sherdog. Наиболее ходовой считается табель от Fightmatrix, но и к ней есть вопросы. Учитывают же. как правило, в первую очередь официальные рейтинги с сайта UFC. Однако там, в отличие от тех же Fightmatrix и Sherdog, что логично, указаны только бойцы UFC. Считается, что Абсолютный бойцовский чемпионат — вершина MMA, но и за его пределами нередко встречаются мастера, способные конкурировать на самом топовом уровне. К слову, в рейтинге UFC Хабиб так и остался на второй строчке, а первую по-прежнему занимает Джонс. Но в команде Нурмагомедова всё равно решили отметить очередную маленькую, но звучную победу. Вот как отреагировал на признание от Sherdog отец и тренер Хабиба Абдулманап Нурмагомедов.

«Рейтинги меняются, наша задача — оставаться на первых позициях. В 2003—2008 годах Фёдор Емельяненко с 1-3 возглавлял мировой рейтинг. Сейчас у России есть очень хорошие бойцы, которые могли бы продолжить эту эстафету: Пётр Ян, Ислам Махачев, Забит Магомедшарипов, Магомед Анкалаев и Александр Волков. Больше всего меня радуют перспективные, одарённые молодые бойцы России», — написал Абдулманап Нурмагомедов в своём «инстаграме».