Макгрегор обошёл Фергюсона и стал ближе к Хабибу. Как изменились рейтинги UFC за январь

Прошёл первый месяц 2020 года, и самое время подвести промежуточные итоги. В боевом спорте за январь произошло не так уж и много крупных событий, но некоторые неслабо повлияли на расклад сил внутри лучшей лиги мира — UFC. Два турнира — UFC 246, прошедший 19 января, и UFC FIGHT NIGHT 166, состоявшийся двумя неделями позже, — заметно подкорректировали положение вещей в рейтингах промоушена №1.
Макгрегор поднялся. Бить стариков — выгодно
Странно обстоят дела с нынешним статусом Конора Макгрегора. Ирландец катком переехал своего соседа по таблице лёгкого веса Дональда Серроне (Конор до UFC 246 был четвёртым, а Дональд — пятым) и, по идее, подняться не должен был. Однако в UFC своего самого популярного бойца любят очень сильно, и это ни для кого не секрет. Потому, когда Макгрегор подрос в рейтинге до третьей строчки, скинув с неё Джастина Гэтжи, мало кто мог бы этому удивиться. Гэтжи последний раз дрался довольно давно — в сентябре он, как и Макгрегор, нокаутировал Серроне. Возможно, из-за этого Хайлайт и лишился места в тройке главных претендентов дивизиона.
Куда интереснее дела обстоят в рейтинге вне зависимости от веса. Там Конор Макгрегор показал удивительный, непонятно чем подкреплённый прогресс. Одержавший первую с 2016 года победу в октагоне боец с рекордом 3-2 в последних пяти боях вдруг взлетел на девятую строчку сперва сводного, а потом и чисто мужского рейтинга p4p (UFC не так давно разделил таблички на женскую и мужскую, но об этом — ниже), обогнав при этом Тони Фергюсона. Напомним, Эль Кукуй ведёт серию из 12 побед, последняя из которых была одержана в июне 2019 года, пострадал снова Ковбой Серроне (вот же бедолага). Пожалуй, Фергюсон мог подраться после этого ещё раз, но сегодня ему нужно дожидаться 18 апреля, когда он сможет наконец встретиться в октагоне с Хабибом Нурмагомедовым в чемпионском поединке. Любопытно, что позиции Тони в рейтинге лёгкого веса не пошатнулись: американец всё так же первый после Орла.
Новый претендент на пояс из России
Аскар Аскаров пришёл в UFC уже в ранге одного из потенциальных претендентов на пояс в наилегчайшем весе, поскольку до попадания в организацию номер один в мире он владел достаточно престижным титулом (был чемпионом ACB) и вёл идеальный рекорд — 10 побед и ни одного поражения. На UFC 246 дагестанец одолел решением на тот момент седьмого номера Тима Эллиота, благодаря чему скинул того аж на три строчки вниз, а заодно и подвинул со своего нынешнего места Рожерио Бонторина.
Отрадно, что поднялся в рейтинге Ислам Махачев. Россиянин теперь занимает 14-ю строчку в лёгком весе, а скоро, если его поединок с Диего Феррейрой, о котором «Чемпионату» рассказал Абдулманап Нурмагомедов, подтвердят, сможет залететь и в топ-10.
Кьеза ворвался в полусредний вес. Мужчины и женщины теперь в разных рейтингах
Мейн ивент UFC FIGHT NIGHT 166 наглядно продемонстрировал, почему передвижение Конора Макгрегора в рейтинге после его победы над Серроне может показаться кому-то слегка противоестественным. В главном поединке турнира в Роли тогдашний третий номер тяжёлого веса Кёртис Блейдс нокаутировал соседа снизу Джуниора дос Сантоса. Но на сколько строчек американец подскочил после этого успеха? Правильно — ни на сколько. Да, Бритва добился своей досрочной победы не на 40-й секунде и, может быть, сделал это не так ярко, как Макгрегор двумя неделями ранее (хотя это — дело вкуса). Но где в эти рейтингах прячется объективность, на первый взгляд так и не скажешь.
Тем не менее победа Блейдса хоть и не продвинула его в табели о рангах, но совершенно точно добавила ему веских аргументов в горячем титульном споре тяжеловесов.
В отличие от хедлайнера, серьёзного прогресса после UFC в Роли удалось добиться Майклу Кьезе, бывшему легковесу, недавно поднявшемуся в полусредний дивизион. На новом месте Маверик одержал уже три победы, и последняя в этом ряду помогла ему взлететь до статуса одного из теневых контендеров категории с лимитом до 77,1 кг. Одолев Рафаэля дос Аньоса, Кьеза бросил вызов Колби Ковингтону, который в декабре провёл замечательный в плане зрелищности, но неудачный по части результата бой с чемпионом Камару Усманом. Сегодняшняя седьмая строчка рейтинга вполне позволяет Кьезе вызывать второго номера, так что, вероятно, следующий соперник скандального Ковингтона уже определён.
Да, и вот ещё что. В актуальном топ-листе полусреднего дивизиона на 15-м месте красуется Конор Макгрегор. Дело в том, что его бой с другим легковесом Серроне прошёл в лимите именно этой категории — до 77,1 кг. И хоть президент UFC Дэна Уайт и сказал в преддверии 246-го турнира, что Конор и Дональд проведут обычный поединок двух легковесов, которые просто не хотят подвергать себя сгонке веса (почему-то это вдруг стало нормальным), в топ-15 «велтервейта» своего любимца всё же включил.
30 января UFC сделал то, что обещал ещё довольно давно. Компания набрала достаточное количество титулованных, популярных и достойных девушек-бойцов в свой ростер, чтобы наконец выделить им отдельный рейтинг вне зависимости от веса. Возглавила его, понятное дело, величайшая барышня в истории MMA Аманда Нуньес, удерживающая нынче два титула. На втором месте расположилась чемпионка наилегчайшего веса Валентина Шевченко, что тоже логично. Тройку замыкает китаянка Вейли Джанг, которой скоро предстоит защищать свой титул чемпионки в весе «соломинки» против грозной, но не очень порядочной Йоанны Енджейчик.
Наилегчайший вес (до 56,7 кг)
Чемпион: Генри Сехудо; 1. Джозеф Бенавидез; 2. Джуссиер Формига; 3. Дейвезон Фигередо; 4. Александр Пантожа; 5. Брэндон Морено; 6. Аскар Аскаров; 7. Рожерио Бонторин; 8. Кай Кара Фрэнс; 9 Алекс Перез; 10. Мэтт Шнелл.
Легчайший вес (до 61,2 кг)
Чемпион: Генри Сехудо; 1. Марлон Мораес; 2. Алджэмейн Стерлинг; 3. Пётр Ян; 4. Кори Сэндхаген; 5. Рафаэл Ассунсао; 6. Педро Муньоз; 7. Жозе Алду; 8. Джимми Ривера; 9. Коди Гарбрандт; 10. Роб Фонт.
Полулёгкий вес (до 65,8 кг)
Чемпион: Александр Волкановски; 1. Макс Холлоуэй; 2. Брайан Ортега; 3. Забит Магомедшарипов; 4. Чэн Сон Джунг; 5. Яир Родригез; 6. Фрэнки Эдгар; 7. Ренато Мойкано; 8. Джереми Стивенс; 9. Джош Эммет; 10. Келвин Кэттар.
Лёгкий вес (до 70,3 кг)
Чемпион: Хабиб Нурмагомедов; 1. Тони Фергюсон; 2. Дастин Порье; 3. Конор Макгрегор; 4. Джастин Гэтжи; 5. Дональд Серроне; 6. Пол Фелдер; 7. Дэн Хукер; 8. Кевин Ли; 9. Эл Яквинта; 10. Эдсон Барбоза.
Полусредний вес (до 77,1 кг)
Чемпион: Камару Усман; 1. Тайрон Вудли; 2. Колби Ковингтон; 3. Хорхе Масвидаль; 4. Леон Эдвардс; 5. Дэмиан Майя; 6. Стивен Томпсон; 7. Майкл Кьеза; 8. Рафаэл дос Аньос; 9. Нэйт Диаз; 10. Робби Лоулер.
Средний вес (до 83,9 кг)
Чемпион: Исраэль Адесанья; 1. Роберт Уиттакер; 2. Пауло Коста; 3. Йоэль Ромеро; 4. Джаред Каннонье; 5. Даррен Тилл; 6. Джек Херманссон; 7. Келвин Гастелум; 8. Дерек Брансон; 9. Эдмен Шахбазян; 10. Юрайа Холл.
Полутяжёлый вес (до 92,99 кг)
Чемпион: Джон Джонс; 1. Тиагу Сантос; 2. Дэниель Кормье; 3. Энтони Смит; 4. Доминик Рейес; 5. Кори Андерсон; 6. Ян Блахович; 7. Волкан Оздемир; 8. Александр Густафссон; 9. Гловер Тейшейра; 10. Александр Ракич.
Тяжёлый вес (свыше 93 кг)
Чемпион: Стипе Миочич; 1. Дэниель Кормье; 2. Фрэнсис Нганну; 3. Кёртис Блэйдс; 4. Джуниор дос Сантос; 5. Жаирзиньо Розенструйк; 6. Деррик Льюис; 7. Александр Волков; 8. Алистар Оверим; 9. Уолт Харрис; 10. Шамиль Абдурахимов.
Женский минимальный вес (до 52,1 кг)
Чемпионка: Вейли Жанг; 1. Джессика Андраде; 2. Роуз Намаюнас; 3. Татьяна Суарез; 4. Йоанна Йенджейчик; 5. Нина Ансарофф; 6. Клаудиа Гадэлья; 7. Карла Эспарза; 8. Мишель Уотерсон; 9. Марина Родригес; 10. Синтиа Калвильо.
Женский наилегчайший вес (до 56,7 кг)
Чемпионка: Валентина Шевченко; 1. Кэтлин Чукагян; 2. Джессика Ай; 3. Джоанн Кальдервуд; 4. Дженнифер Майа; 5. Роксанн Модаффери; 6. Вивьен Арауджо; 7. Лорен Мёрфи; 8. Андреа Ли; 9. Мэйси Барбер; 10. Алексис Дэвис.
Женский легчайший вес (до 61,2 кг)
Чемпионка: Аманда Нуньес (она же владеет поясом в полулёгком весе, в котором нет рейтинга); 1. Жермейн Де Рандами; 2. Холли Холм; 3. Аспен Лэдд; 4. Джулианна Пенья; 5. Ирэн Алдана; 6. Ракель Пеннингтон; 7. Кетлин Виера; 8. Яна Куницкая; 9. Сара МакМанн; 10. Марион Рено.
Мужской рейтинг вне зависимости от веса
1. Джон Джонс; 2. Хабиб Нурмагомедов; 3. Генри Сехудо; 4. Стипе Миочич; 5. Дэниель Кормье; 6. Исраэл Адесанья; 7. Камару Усман; 8. Александр Волкановски; 9. Конор Макгрегор; 10.
Тони Фергюсон.
Женский рейтинг вне зависимости от веса
1. Аманда Нуньес; 2. Валентина Шевченко; 3. Вэйли Джанг; 4. Джессика Андраде; 5. Роуз Намаюнас; 6. Йоанна Йенджейчик; 7. Холли Холм; 8. Жэрмейн Де Рандами; 9. Татьяна Суарес; 10. Кэтлин Чукагян.
- 2 февраля 2020
-
19:46
-
18:32
-
18:11
-
16:56
-
16:47
-
15:21
-
14:30
-
13:32
-
12:33
-
11:25
-
10:09
-
09:55
-
09:28
-
02:37
-
00:27
- 1 февраля 2020
-
23:31
-
22:47
-
21:45
-
20:58
-
19:43
-
18:53
-
17:33
-
16:56
-
16:06
-
14:25
-
13:47
-
12:16
-
11:49
-
10:26
-
08:41
-
07:51
-
06:51
-
00:18
- 31 января 2020
-
23:49
-
22:33