Макгрегор обошёл Фергюсона и стал ближе к Хабибу. Как изменились рейтинги UFC за январь

У России появился новый претендент на чемпионский пояс. Победив в UFC один раз, Аскаров сразу стал шестым на планете.

Прошёл первый месяц 2020 года, и самое время подвести промежуточные итоги. В боевом спорте за январь произошло не так уж и много крупных событий, но некоторые неслабо повлияли на расклад сил внутри лучшей лиги мира — UFC. Два турнира — UFC 246, прошедший 19 января, и UFC FIGHT NIGHT 166, состоявшийся двумя неделями позже, — заметно подкорректировали положение вещей в рейтингах промоушена №1.

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Макгрегор поднялся. Бить стариков — выгодно

Странно обстоят дела с нынешним статусом Конора Макгрегора. Ирландец катком переехал своего соседа по таблице лёгкого веса Дональда Серроне (Конор до UFC 246 был четвёртым, а Дональд — пятым) и, по идее, подняться не должен был. Однако в UFC своего самого популярного бойца любят очень сильно, и это ни для кого не секрет. Потому, когда Макгрегор подрос в рейтинге до третьей строчки, скинув с неё Джастина Гэтжи, мало кто мог бы этому удивиться. Гэтжи последний раз дрался довольно давно — в сентябре он, как и Макгрегор, нокаутировал Серроне. Возможно, из-за этого Хайлайт и лишился места в тройке главных претендентов дивизиона.

Куда интереснее дела обстоят в рейтинге вне зависимости от веса. Там Конор Макгрегор показал удивительный, непонятно чем подкреплённый прогресс. Одержавший первую с 2016 года победу в октагоне боец с рекордом 3-2 в последних пяти боях вдруг взлетел на девятую строчку сперва сводного, а потом и чисто мужского рейтинга p4p (UFC не так давно разделил таблички на женскую и мужскую, но об этом — ниже), обогнав при этом Тони Фергюсона. Напомним, Эль Кукуй ведёт серию из 12 побед, последняя из которых была одержана в июне 2019 года, пострадал снова Ковбой Серроне (вот же бедолага). Пожалуй, Фергюсон мог подраться после этого ещё раз, но сегодня ему нужно дожидаться 18 апреля, когда он сможет наконец встретиться в октагоне с Хабибом Нурмагомедовым в чемпионском поединке. Любопытно, что позиции Тони в рейтинге лёгкого веса не пошатнулись: американец всё так же первый после Орла.

Новый претендент на пояс из России

Аскар Аскаров пришёл в UFC уже в ранге одного из потенциальных претендентов на пояс в наилегчайшем весе, поскольку до попадания в организацию номер один в мире он владел достаточно престижным титулом (был чемпионом ACB) и вёл идеальный рекорд — 10 побед и ни одного поражения. На UFC 246 дагестанец одолел решением на тот момент седьмого номера Тима Эллиота, благодаря чему скинул того аж на три строчки вниз, а заодно и подвинул со своего нынешнего места Рожерио Бонторина.

Отрадно, что поднялся в рейтинге Ислам Махачев. Россиянин теперь занимает 14-ю строчку в лёгком весе, а скоро, если его поединок с Диего Феррейрой, о котором «Чемпионату» рассказал Абдулманап Нурмагомедов, подтвердят, сможет залететь и в топ-10.

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Кьеза ворвался в полусредний вес. Мужчины и женщины теперь в разных рейтингах

Мейн ивент UFC FIGHT NIGHT 166 наглядно продемонстрировал, почему передвижение Конора Макгрегора в рейтинге после его победы над Серроне может показаться кому-то слегка противоестественным. В главном поединке турнира в Роли тогдашний третий номер тяжёлого веса Кёртис Блейдс нокаутировал соседа снизу Джуниора дос Сантоса. Но на сколько строчек американец подскочил после этого успеха? Правильно — ни на сколько. Да, Бритва добился своей досрочной победы не на 40-й секунде и, может быть, сделал это не так ярко, как Макгрегор двумя неделями ранее (хотя это — дело вкуса). Но где в эти рейтингах прячется объективность, на первый взгляд так и не скажешь.

Тем не менее победа Блейдса хоть и не продвинула его в табели о рангах, но совершенно точно добавила ему веских аргументов в горячем титульном споре тяжеловесов.

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В отличие от хедлайнера, серьёзного прогресса после UFC в Роли удалось добиться Майклу Кьезе, бывшему легковесу, недавно поднявшемуся в полусредний дивизион. На новом месте Маверик одержал уже три победы, и последняя в этом ряду помогла ему взлететь до статуса одного из теневых контендеров категории с лимитом до 77,1 кг. Одолев Рафаэля дос Аньоса, Кьеза бросил вызов Колби Ковингтону, который в декабре провёл замечательный в плане зрелищности, но неудачный по части результата бой с чемпионом Камару Усманом. Сегодняшняя седьмая строчка рейтинга вполне позволяет Кьезе вызывать второго номера, так что, вероятно, следующий соперник скандального Ковингтона уже определён.

Да, и вот ещё что. В актуальном топ-листе полусреднего дивизиона на 15-м месте красуется Конор Макгрегор. Дело в том, что его бой с другим легковесом Серроне прошёл в лимите именно этой категории — до 77,1 кг. И хоть президент UFC Дэна Уайт и сказал в преддверии 246-го турнира, что Конор и Дональд проведут обычный поединок двух легковесов, которые просто не хотят подвергать себя сгонке веса (почему-то это вдруг стало нормальным), в топ-15 «велтервейта» своего любимца всё же включил.

30 января UFC сделал то, что обещал ещё довольно давно. Компания набрала достаточное количество титулованных, популярных и достойных девушек-бойцов в свой ростер, чтобы наконец выделить им отдельный рейтинг вне зависимости от веса. Возглавила его, понятное дело, величайшая барышня в истории MMA Аманда Нуньес, удерживающая нынче два титула. На втором месте расположилась чемпионка наилегчайшего веса Валентина Шевченко, что тоже логично. Тройку замыкает китаянка Вейли Джанг, которой скоро предстоит защищать свой титул чемпионки в весе «соломинки» против грозной, но не очень порядочной Йоанны Енджейчик.

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