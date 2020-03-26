«Из-за коронавируса ставлю на победу Фергюсона». Многие профи-бойцы не верят в Хабиба

Ещё ни разу так много людей не ставило против Нурмагомедова. Некоторым кажется, что Тони меньше пострадал от ситуации с пандемией.

До главного боя года в MMA осталось меньше месяца. Ещё неделю назад казалось, что Дэна Уайт в своих попытках спасти турнир UFC 249 по факту просто оттягивает неминуемую отмену события. Ведь до этого отменилось абсолютно всё. В том числе — и в Абсолютном бойцовском чемпионате. Однако на сегодня новости вокруг поединка Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона указывают на то, что этот бой, скорее всего, состоится.

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Уайт утверждает, что сам уже точно знает, где и при каких условиях состоится UFC 249, а также обещает устроить ивент в срок — 19 апреля. Значит, можно ненадолго сосредоточиться на самом поединке Хабиба и Тони. Ещё до того, как мир погрузился в хаос из-за пандемии коронавируса и связанного с ней всеобщего карантина разной степени строгости, многие профессиональные бойцы дали свой прогноз на так называемый «Самый ожидаемый бой в истории UFC». Пожалуй, ни разу за всю свою заокеанскую карьеру Хабиб не сталкивался с соперником, в которого бы перед поединком верило такое большое количество людей.

«Фергюсон одолеет Хабиба. У него куча сумасшедших движений»

В конце прошлой недели на официальном «инстаграм»-аккаунте UFCRussia появился пост с двумя видео. На обоих — прогнозы на бой Нурмагомедов — Фергюсон. От бывшего претендента на титул в тяжёлом весе Деррика Льюиса и экс-чемпиона в той же категории Джуниора дос Сантоса.

«Вот это, конечно, бой что надо. Я думаю, Тони Фергюсон одолеет Хабиба. У Фергюсона всегда в запасе куча сумасшедших движений, которые он ещё даже не использовал в боях. Он постоянно над чем-то работает, болевые приёмы и всякое такое», — считает Льюис.

«Хабиб невероятен. Оставаться на этом этапе карьеры с такой статистикой — это фантастика. Склоняюсь к тому, что Хабиб удержит титул», — сказал Цыган.

Видео принадлежит компании UFC, его можно посмотреть на официальной странице UFCRussia в "инстаграм".

«Я дрался с Тони, его удары локтями — сумасшествие»

Экс-чемпион UFC в лёгком весе Энтони Петтис, которого так яростно в 2014 году пытался догнать Нурмагомедов и которого в 2018 году догнал Тони Фергюсон, несмотря на поражение от соотечественника, ставит на Орла.

«Будет хороший бой. Я дрался с Тони, и его удары локтями — это просто сумасшествие. У него классные навыки джиу-джитсу. Но я ставлю на Хабиба, он контролирует соперника в партере и за счёт этого доминирует в бою», — сказал Петтис в видео, которое появилось в «инстаграме» пользователя Mini-Khabib.

Видео вы также можете посмотреть на странице Mini-Khabib в «инстаграме».

«Делаю ставку на Хабиба. Мы уже давно болеем за него»

Нико Али Уолш, внук легендарного экс-чемпиона мира в супертяжёлом весе, члена Зала славы и одного из лучших боксёров в истории Мохаммеда Али, признался, что следит за карьерой Хабиба Нурмагомедова и является его фанатом.



«Мне нравится Тони Фергюсон, но делаю ставку на Хабиба, поскольку мы уже давно болеем за него. При этом оба отличные бойцы. Что касается возможного реванша Нурмагомедова с Конором, то всё может повернуться как угодно. Для меня бойцовский стиль обоих идеален, так что результат предугадать невозможно. В первой схватке Хабиб доминировал, но исход может быть любым. Но если сражение состоится, обязательно буду следить за ним», — цитирует Али Уолша «RT на русском».

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«Тони очень хорошо бьёт локтями на земле. Он победит»

Ещё один бывший чемпион UFC в лёгком весе бразилец Рафаэл дос Аньос, который за карьеру проигрывал и Хабибу, и Тони, верит во второго, хотя первому он, по идее, проиграл, когда был в лучших кондициях за карьеру. Плюс тогда, в отличие от поединка с Фергюсоном, Рафаэл не жаловался на тычки в глаза.

«На мой взгляд, у Тони небольшое преимущество в этом поединке, он хорошо работает локтями. У него отличное кардио. Мне представляется достаточно близким этот поединок. Тони частенько пропускает. Возможно, Хабиб сможет его пару раз чем-то поймать. Но мне кажется, что в целом у Тони есть небольшое преимущество. Он работает на земле, бьёт локтями, делает это очень хорошо. Думаю, Тони выиграет», — сказал дос Аньос в интервью UFC Russia.

«Первый раунд. Первая минута. Первый удар. Время Хабиба!»

Помимо Энтони Петтиса, знаменитая фанатка Хабиба Mini-Khabib проделала неплохую работу по сбору прогнозов и поговорила также с Полом Фелдером, Генри Сехудо и Энтони Джонсоном.

«Я задействовал все свои аналитические способности и отдаю свой голос Хабибу. Он сможет бороться, сможет контролировать Тони. А если стойка Хабиба стала ещё лучше с последнего боя, то мы можем увидеть даже все пять раундов.



Дело дойдёт до решения, но, несмотря на это, мы увидим красивый поединок, в котором Хабиб одержит победу», — сказал топовый легковес, а также постоянный эксперт и комментатор UFC Фелдер.

Видео вы также можете посмотреть на странице Mini-Khabib в «инстаграме»

Хабиб получит за бой с Фергюсоном почти 800 млн рублей. Это больше, чем за карьеру в UFC Дэна Уайт всё ещё пытается спасти бой Нурмагомедова и Фергюсона. Если удастся, то событие станет одним из крупнейших в истории боёв.

С Полом солидарны и другие опрошенные Мини Хабибом.

«Полагаю, победит Хабиб. Не думаю, что он сделает это с разгромным счетом, но победу он одержит определенно. Хотя случиться может все что угодно, потому что Тони очень опасен. Но все равно мне кажется, что Хабиб чуточку опаснее. Посмотрим, это же бой, здесь всякое может произойти. Смотря еще, как судьи оценят выступление», — сказал самый страшный нокаутёр своего времени Джонсон.

«Хабиб определенно победит. Запомните мои слова: первым же ударом на первой минуте первого раунда! Время Хабиба, детка!» — в свойственной себе эпатажной манере выступил Генри Сехудо, чемпион UFC в двух весах и олимпийский чемпион по борьбе.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате»

«Если уж Ли и Кастильо побороли Фергюсона, то уж Хабиб точно сможет»

Дастин Порье, последний на данный момент соперник Хабиба Нурмагомедова. Проиграл российскому чемпиону 7 сентября 2019 года на турнире UFC 242 в Абу-Даби удушением из-за спины в третьем раунде. Перед тем поединком Фергюсон в американской прессе сделал прогноз, в котором предсказал победу Хабиба, потому что Нурмагомедов обязательно воспользуется привычкой Порье прижиматься к сетке спиной.

«Думаю, Хабиб побьёт Тони. Преимущество будет за Хабибом. Если уж Фергюсона смогли побороть Кевин Ли и Дэнни Кастильо, то Хабиб это точно сделает. Из всех топов лёгкого веса только Джастин Гэтжи смог доставить проблемы Нурмагомедову. Чтобы побить его нужен человек, который не боится рисковать, при этом способный не позволить прижать себя к клетке. Это про всё про Гэтжи».

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