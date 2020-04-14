Жуткий перелом ноги убил карьеру великого чемпиона. Но Паук всё ещё в октагоне

Когда возникает спор о величайшем бойце MMA всех времён и народов, первыми всегда вспоминаются имена Фёдора Емельяненко, Жоржа Сен-Пьера, Джона Джонса и Андерсона Силвы. И именно бразильца долгое время считали лучшим в истории, вот только в последние годы впечатления о его карьере были несколько смазаны: легендарный Паук проиграл шесть из 10 последних боёв, однако стоит учесть, что четыре из этих шести поражений он потерпел уже после своего 40-летия.

Сегодня Андерсону Силве исполнилось 45, и он всё ещё продолжает свой спортивный путь. Более того, Паук пытается конкурировать на самом высоком уровне, хотя сегодня уже очевидно, что главные победы лучшего средневеса в истории остались позади.

Рич Франклин — Андерсон Силва



64

Бой за титул чемпиона в среднем весе, третья защита Франклина 14 октября 2006 года UFC 64Бой за титул чемпиона в среднем весе, третья защита Франклина

Андерсон Силва перешёл в UFC в 2006 году. 28 июня он всего за 49 секунд «удосрочил» ударом колена самого отмороженного выпускника первого сезона реалити-шоу The Ultimate Fighter Криса Либена, а всего через четыре месяца, 14 октября на турнире UFC 64 Паук уже бился с чемпионом организации. Тогда титулом в среднем весе владел американец Рич Франклин. Для Эйса бой с Силвой стал третьей защитой пояса, завоёванного летом 2005-го в схватке с Эваном Таннером.

Франклин и Силва начали бой не очень-то весело: в первые 30 секунд они вообще не выбрасывали ударов, рефери Джону Маккарти даже пришлось подогнать бойцов выкриком «Вперёд, парни, за работу!». Андерсон первым попытался пойти в атаку — сперва попал хорошим лоу-киком, а чуть позже, в одном из разменов неплохо разрядил двойку в голову чемпиона. Как только бойцы начали смелее идти навстречу друг другу, стало понятно, что Силва делает расчёт на клинч.

Видео принадлежит UFC, вы можете посмотреть его на Youtube-канале UFC Russia.

В 2006 году, когда Паук стартовал в UFC, мастерское владение базой муай-тай считалось в мире смешанных единоборств эксклюзивом. Потому и Франклин точно не знал, как нужно правильно сбивать тайский захват шеи. И пока он пытался набрасывать короткие, невнятные удары по крепкой голове Силвы, тот прокалывал корпус соперника своими острыми коленями. Франклин удивительно долго терпел урон от тяжёлых и болезненных ударов по туловищу, но в какой-то момент не выдержал. И как только Рич в прямом и переносном смысле опустил руки, Андерсон перевёл удары коленями на голову Франклина. Американец обмяк и рухнул на настил октагона, вынудив судью Маккарти констатировать первую победу Силвы в чемпионских боях. Впереди бразильца ждут великие дела.

Андерсон Силва — Форрест Гриффин



101

Бой в полутяжёлом весе 8 августа 2009 года UFC 101Бой в полутяжёлом весе

После завоевания чемпионского пояса Силва начал исправно проводить удачные и яркие защиты. Андерсону удавалось отбить свой титул от лучших на тот момент претендентов, в том числе — всё того же бывшего чемпиона Франклина, которого бразилец вновь разбил коленями. Кроме того, были уничтожены Трэвис Люттер (бой не был титульным), Дэн Хендерсон, Патрик Коте (бой прошёл в полутяжёлом весе) и ещё несколько ребят с более скромным статусом.

В 2009 году, после того как Паук Силва защитил титул чемпиона UFC в среднем весе в пятый раз и стал самой большой звездой быстро развивающейся организации, её боссы решили, что бразильцу стало скучно, и предложили ему подраться с экс-чемпионом полутяжёлого дивизиона и победителем первого сезона шоу The Ultimate Fighter Форрестом Гриффином. Американец считался одним из самых популярных бойцом Абсолютного бойцовского чемпионата своего времени. Зрители любили стиль Гриффина: бывшая звезда университетского футбола и выпускник полицейской академии притягивал людей своей жёсткой боевой философией.

Форрест Гриффин и Андерсон Силва Фото: Tasos Katopodis/Getty Images

Обычно донельзя агрессивный и терпеливый Форрест в поединке с Силвой вдруг отчего-то выглядел дико корявым, неуклюжим и медленным. И самое удивительное — участник одного из наиболее кровавых мейн ивентов в истории UFC (речь о финальной схватке первого сезона TUF со Стефаном Бонаром) попросту растерялся, находясь в октагоне с Силвой. Паук перестреливал соперника в лёгкую, раз за разом отправляя того в нокдаун. В какой-то из таких моментов Гриффин не выдержал и решил сдаться, не позволив Силве даже начать добивать себя. Публика была в ярости от такой «сдачи» Форреста, но позже ему всё простили.

Андерсон Силва и Чел Соннен



117

Чемпионский бой в среднем весе, седьмая защита Силвы 7 августа 2010 года UFC 117Чемпионский бой в среднем весе, седьмая защита Силвы

Следом за победой над Гриффином состоялась крайне скучная, но успешная шестая защита пояса в схватке с Дэмианом Майей. Соотечественники устроили неимоверно нудное шоу, когда претендент пытался утащить чемпиона в свою стихию, на землю, а тот спокойно защищался от переводов, точно отстреливаясь. За ту победу Силву критиковал даже президент UFC Дэна Уайт. А спустя четыре месяца после этого Андерсон совершил один из главных своих шедевров в октагоне.

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Американский Гангстер Чел Соннен получил свой шанс побороться за чемпионский пояс после трёх побед в UFC подряд. Тогда казалось, что новый претендент едва ли способен показать что-то внятное против тогда главной звезды среднего веса. Только сам Соннен верил в чудо и справедливо отмечал, что его борьба уровнем выше, чем у большинства соперников Силвы. Однако фанаты продолжали критиковать матчмейкеров UFC за то, что те дали Челу титульник скорее за его активность в продвижении боя, нежели за бойцовские качества. Соннен много и ярко болтал, в 2010 году именно он был главным трештокером от мира ММА, так что 117-й номерной турнир вошёл в историю как один из самых ожидаемых на то время.

Уровень раскрутки боя Силвы и Соннена, как и напряжение между ними, был поразительным. Но ещё больше удивила сама схватка. Заряженный американец с первых секунд без страха попёр на самого крутого ударника планеты и начал попадать по тому ударами с рук. Дальше Чел пустил в ход ту самую борьбу, которой он пугал соперника ещё задолго до встречи с ним. Почти пять полных раундов Соннен уничтожал Силву то на ногах, то на за земле, а за несколько минут до конца боя, казалось, был готов всё закончить. Американец занял уже привычную позицию сверху и из неё продолжил обрабатывать чемпиона (нарезку того боя вы можете увидеть с 2.55 по 5.20 минуты на видео ниже).

Видео принадлежит UFC, вы можете посмотреть его на YouТube-канале UFC Russia.

Силва выглядел отчаявшимся, было похоже, что морально он уже готов отдать пояс. Лёжа на спине, Андерсон по привычке из бразильского джиу-джитсу время от времени пытался набросить на Соннена разные приёмы, и в какой-то момент ему удалось закрыть на сопернике треугольник. Сперва показалось, что эта отчаянная попытка ни к чему не приведёт и Чел легко выпутается, но спустя мгновение стало понятно — претендент столкнулся с реальными проблемами. Паук вложил в этот удушающий все силы, которые у него были, а Соннен к тому моменту свои оставил в предыдущих раундах. Чел постучал, когда до, как тогда казалось, победного для него конца оставалось меньше двух минут. Силва не сдержал слёз, когда Уайт поднял его руку.

Андерсон Силва — Витор Белфорт



126

Чемпионский бой в среднем весе, восьмая защита Силвы 5 февраля 2011 года UFC 126Чемпионский бой в среднем весе, восьмая защита Силвы

В следующий раз Паук вышел в клетку зимой. Февральский UFC 126 прошёл под символом бразильского противостояния Силвы и Белфорта. Андерсон и Витор и близко не были приятелями, хотя и представляют в клетке одну страну. Уже на церемонии взвешивания, куда чемпион вышел в маске, было видно, насколько недолюбливают друг друга соперники, и как сильно они настроены на максимально жёсткие разборки.

Видео принадлежит UFC, вы можете посмотреть его в «Инстаграме» UFC Brazil.

Их поединок, впрочем, продлился недолго — всего три с половиной минуты. Но это время бойцы провели в клетке довольно весело, немало атаковали и были активны, а закончилось всё самым красивым нокаутом от Андерсона Силвы за всю его карьеру. Соперники напряжённо стояли напротив на дальней дистанции, раздёргивая друг друга обманными движениями, как вдруг чемпион словно из рогатки выпалил точнейший фронт-кик точно в челюсть претенденту (смотреть с 3.09 минуты).

Видео принадлежит UFC, вы можете посмотреть его на YouТube-канале UFC Russia.

Белфорт не увидел момент удара, потому был сражён моментально. Пара добивающих ударов — и рефери оттаскивает Силву, констатируя его очередную потрясающую победу. Дальше последовали ещё две успешные защиты пояса, а также очередная удачная вылазка в полутяжёлый вес и победа над Стефаном Бонаром. Как выяснилось в итоге, тот дежурный успех стал концом великой эпохи Андерсона Силвы.

В ту пору Паук уже считался величайшим из величайших. За ним было 10 рекордных защит пояса подряд, а также уникальная в своём роде серия из 16 последовательных побед внутри UFC. И конечно, Силву, помимо выдающихся результатов, выделял его удивительный стиль ведения боя. Бразилец в лучшие годы обладал невероятной пластичностью, скоростью и чувствительностью к атакам соперников. Его потрясающая защита, отличное движение головой и своевременные блоки заставляли многих соперников выглядеть на его фоне причудливо. Плюс сам Андерсон любил поиздеваться над соперниками — кривляться, провоцировать и откровенно издеваться было в его стиле в лучшие годы.

Андерсон Силва с командой, 2008 год Фото: Tasos Katopodis/Getty Images

Андерсон Силва — Ник Диаз



183

Возвращение Силвы после тяжелейшей травмы ноги 31 января 2015 года UFC 183Возвращение Силвы после тяжелейшей травмы ноги

Победив Бонара, Силва решил вернуться к защите своего пояса в среднем весе. Следующим его оппонентом должен был стать молодой и непобеждённый Крис Уайдман, которого называли едва ли не главной угрозой для Паука со времён первого боя того с Сонненом. Американский претендент в итоге и стал человеком, убившим карьеру великого бразильского чемпиона.

Сперва в июле 2013 года он неожиданно нокаутировал Силву в стойке, когда тот увлёкся своими кривляньями. А спустя пять месяцев, в реванше поставил блок голенью так, что Андерсон, пробив по нему мощнейший лоу-кик, сломал ударную ногу. Да так, что чуть было не завершил карьеру.

Второй раунд повторной встречи Уайдмана с Силвой стал роковым для Андерсона. В начале второй минуты второй пятиминутки Паук в абсолютно простой ситуации нанёс совершенно обыкновенный лоу-кик. Удар получился достаточно хлёстким и голень бразильца пришлась в оттопыренную в блоке большую берцовую кость Уайдмана. Андерсон попытался опереться на эту бедную левую ногу, но не вышло: его голень сложилась вдвое — сломавшись из-за контакта с ногой Уайдмана. Силва рухнул на настил октагона и закричал от дикой боли. Это всё было очень похоже на конец спортивного пути великого чемпиона.

ВИДЕО

Два года понадобились Силве на полное восстановление, возвращение великого чемпиона состоялось лишь 31 января 2015 года, во главе 183-го номерного турнира UFC.

Соперником Силвы стал бывший претендент на титул в полусреднем весе, экс-чемпион Strikeforce, а также просто один из самых эксцентричных бойцов своего времени Ник Диаз. Для него та схватка также была своеобразным возвращением. К тому моменту старший из двух самых популярных братьев из мира ММА также не выступал два года — с момента как в чемпионском поединке был деклассирован Жоржем Сен-Пьером и не смог забрать у канадца статус главного полусреднеса мира. Свой простой Диаз объяснял нежеланием снова выходить в октагон с соперником средней руки — Нику хотелось большого боя. И в UFC пошли навстречу.

Видео принадлежит UFC, вы можете посмотреть его на YouТube-канале UFC Brazil.

Надо признать, бой Силвы и Диаза хоть и не был скучным, но всё же едва ли оправдал ожидания фанатов в полной мере. Силва явно опасался бить лоу-кики недавно зажившей ногой и совсем не позволял себе привычных кривляний в октагоне, а Диазу не удавалось вывести аккуратного соперника на грязную драку, из-за чего поединок выглядел достаточно средненько.

Ник Диаз и Андерсон Силва. Последний бой Диаза Фото: Steve Marcus/Getty Images

Однако победа, которую судьи отдали Силве по итогам пяти раундов, стала знаковой для великого Паука. В тот вечер Андерсон, с одной стороны, продемонстрировал удивительную волю и характер, вернувшись в октагон в сорокалетнем возрасте после столь тяжёлой травмы. А с другой — своим выступлением дал понять, что пусть неприятное повреждение и осталось позади, но психологически отойти от него совсем не удалось. А также — что рефлексы и скорость со временем стали заметно подводить бывшего доминирующего чемпиона.

Диас – в крови, Силва – в слезах Возвращение Андерсона Силвы получилось победным, но не эффектным. Великий боец победил Диаса в тактической манере.

Стоит ещё добавить и о скандале после UFC 183. Так вышло, что и Силва, и Диаз провалили допинг-тестирование и оба были дисквалифицированы USADA. Бразилец сдал анализы с наличием в них стероидов, что позже он объяснил приёмом тайского аналога виагры. А американец во второй раз в своей карьере попался на употреблении марихуаны, из-за чего комиссия сперва вынесла ему удивительно жёсткий вердикт — пятилетнюю дисквалификацию. Пять лет в итоге сократили до двух, но Диаз в клетку всё равно так и не вернулся. А вот Силва продолжает числиться среди топов среднего веса UFC. Да, в последнее время он гораздо чаще проигрывает, чем выигрывает, но фанаты по-прежнему рады видеть Паука в клетке, а он всё ещё способен устраивать качественное шоу.

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