Рекордный нокаут на 5-й секунде. 20-летний боец вырубил соперника первым же ударом

«Чемпионат» продолжает голосование за самое крутое боевое видео на портале. Мы собрали 10 роликов, которые вы могли и не видеть ранее, и предлагаем вам выбрать наиболее привлекательный именно для вас. Ознакомиться со всеми, а также проголосовать можно по ссылке, представленной выше.

А теперь переходим к подробному разбору ситуаций, которые предшествовали каждому видео в отдельности. Начнём с рассказа о самом быстром нокауте в истории организации Road FC. В этом видео прекрасно всё – и спортивная составляющая и чисто житейская. Этот ролик можно и нужно рассматривать как обучающий.

Дело было вечером 16 июня 2019 года. В Октагоне сошлись бойцы полутяжёлой весовой категории Хван Ин Су и Вон Джун Чой. По видео этого не скажешь, но антропометрия у них абсолютно одинаковая – оба весили на момент взвешивания 84 килограмма при росте в 181 сантиметр. Вполне габаритные парни, каждому достаточно одного качественного попадания.

Хван подошёл к поединку на победной серии из четырёх побед. Собственно, 4 боя на тот момент в этом промоушене он и провёл. Его оппонент более опытен, на его счету к тому мгновению, когда судья скомандовал «Бой!», было 5 викторий и 3 поражения. И на протяжении всей предварительной церемонии он демонстрировал, кто на канвасе папа, кто будет доминировать в этом поединке.

Зачастую мы привыкли видеть, что оппоненты приветствуют друг друга не только после ритуальных слов рефери, но и непосредственно после команды начать схватку. Это не прописано напрямую в правилах, но случается довольно часто. Но есть и такие бойцы, кто предпочитает напасть в тот момент, когда соперник этого может и не ждать. По действиям ин Су было очевидно, что он хочет войти в историю, нокаутировав соперника уже на первых секундах.

И частично ему это удалось. Правда, в историю он не вошёл, а вляпался, как говорят в таких случаях. 20-летний Джун Чой оказался весьма смекалистым (допустим, что и секунданты у него грамотные) и был готов к такому развитию событий. Уверенный в своём превосходстве, Хван как заправский спринтер рванул в сторону соперника, он даже руку успел выбросить…

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Вон неуловимым движением отклонил голову чуть в сторону и выбросил вперёд кулак, в который его оппонент врезался как в кирпичную стену. Дальнейшее было делом техники. Джун Чой серией жёстких попаданий вынудил рефери остановить бой уже на пятой секунде. Ну и вошёл в историю организации как боец, оформивший самый быстрый нокаут. По сути, способность к сопротивлению его 25-летний на тот момент соперник утратил после первого же попадания, когда на секундомере едва высветилась цифра «2», но по факту остановка произошла тремя секундами позднее.

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