«Нужно реагировать жёстче, быть сильнее!» Шлеменко – о череде преступлений на самоизоляции

В начале апреля в Москве, во дворе дома в Петровско-Разумовском проезде, пятеро парней жестоко избили и ограбили двоих прохожих – мужчину и его сына. Инцидент выхватила камера видеонаблюдения, и запись с преступлением быстро разлетелась по Сети. Позже выяснилось, что нападавшими (которых в итоге задержали правоохранительные органы) оказались приехавшие на заработки граждане Узбекистана.

Эта история не единственная в череде преступлений, совершённых в период самоизоляции, когда многие остались без заработка и теперь пытаются выжить самыми разными способами. Последнее время на проблему подобных преступлений пытаются обратить внимание общественности многие известные люди, в том числе и представители российского спорта. И чуть ли не активнее всех в этом направлении ведёт себя боец Александр Шлеменко. В частности, он не раз выкладывал в своём «инстаграме» видеозапись с тем самым нападением, а под постами призывал всех неравнодушных обратить пристальное внимание на подобные преступления, чтобы всё это не переросло в массовые беспорядки.

И вот накануне на сообщения Шлеменко отреагировала узбекская диаспора в лице её председателя от Пензенской области Сатимбая Бердиева. Один из лидеров диаспоры в своём послании к Шлеменко дал понять, что полностью солидарен с позицией Александра и так же, как и он, всеми силами попытается предотвратить возможные межнациональные конфликты.

Мы хотим обратиться к пострадавшим и попросить прощения, что какие-то уроды, мои земляки, причинили им боль. Любой человек, совершивший злодеяние, независимо от его национальности, приносит нам боль. Я думаю и надеюсь, что принимаемые нами меры принесут свои плоды, — заверил Бердиев.

— Ваши посты, посвящённые нападению узбекских граждан на жителей Москвы, получили реакцию от диаспоры. Обрадовались, когда увидели, что вам ответили?

— Конечно! В первую очередь диаспоры призваны предотвращать межнациональную рознь. Они отвечают за помощь по любым вопросам в чужой стране. Если у вас возникли проблемы, вы обращаетесь в диаспору, которая защищает ваши интересы. Я очень рад и лишний раз убеждаюсь, что диаспоры на территории нашей страны адекватные и правильно работают. И эта работа ведёт только к сближению народов, а не к межнациональной розни. Вы сами видели, что в данном случае диаспора очень правильно оценила произошедшее и, самое главное, предложила помощь пострадавшим.

— Под одним из ваших постов в «Инстаграме» ваш коллега Александр Волков предположил, что проблемой подобных нападений нас могут отвлекать от чего-то более страшного и глобального. Согласны?

— Может, и так – не думал об этом. Хотя во втором видео, выложенном у меня, мы видим уровень образованности и знания русского языка того нападавшего. Вряд ли кто-то им управляет. Такие преступления совершают от недостатка ума и образования. Человек выбирает самое простое – напасть на того, на кого он может. И на это нужно реагировать жёстче, быть сильнее. Лишний раз хочу призвать граждан к занятиям единоборствами. Понимаю, что не всегда это может помочь, особенно когда два человека против пятерых. Но лишним точно не будет.

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— Верите ли, что диаспора может оказать реальное влияние в данном случае?

— Конечно верю. Да, преступления случаются, но если потом происходит правильная оценка, как в нашем случае, — диаспора осудила преступников и готова помочь пострадавшим, — такие проблемы будут сходить на нет. Посмотрите, какой огласке предаются сейчас эти истории с нападениями. И то, что включилась диаспора, большое дело, потому что никто лучше, чем они сами, с этими преступниками не разберётся. Не просто же так собирают диаспоры – люди понимают, что главное – создать положительный образ своим землякам в чужой стране. Ведь если подобные инциденты станут системными, то к приезжим здесь будут относиться гораздо хуже, и все от этого только потеряют.

— Как местным правильно реагировать на подобные преступления, чтобы их потом не обвинили в разжигании межнациональной розни? Даже под вашими постами в «Инстаграме» можно увидеть разные комментарии.

— Так же, как я отреагировал: первым делом я дал понять, что не имею никакого желания разжигать межнациональную рознь. Просто некоторые пытаются как-то оправдаться, снять с себя ответственность. А проще всего это сделать как? Обвинить другого в разжигании межнациональной розни. И вот мы уже не обсуждаем конкретный инцидент. Теперь идёт разговор о том, кто нацист, а кто не нацист, кто разжигает рознь, а кто – нет. А ведь я не поднимал вопроса национальности. Я говорил в первую очередь о беспредельном поведении, драке. Но некоторые люди решили снять с себя вину: «А, так он нацист! Он разжигает». Хотя прямым текстом написано – цели разжечь межнациональный конфликт нет. Цель – предотвратить последствия такого поведения некоторых приезжих.

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Если вы следите за новостями, то наверняка помните, что недавно в той же Чемодановке было – когда случились проблемы с гражданами цыганской национальности. Или в Кондопоге в своё время происходили беспорядки. Народный гнев ведь тяжело остановить. И сейчас ситуация для нашей страны очень сложная – это и карантин, и тяжёлая экономическая ситуация. Всё это может подтолкнуть людей на непредсказуемые действия, возможны и стычки с полицией, и массовые беспорядки. Потому подобные проблемы нужно гасить сразу, придавать огласке. Случился резонанс — и тут же последовала правильная реакция. Все виновные наказаны, а пострадавшим… понятно, что потерянное здоровье не вернёшь, но им постарались максимально помочь и оставить без претензий. Считаю, в итоге всё прошло идеально, а интриганы и провокаторы будут продолжать бросаться обвинениями.

— Олег Тактаров в своих соцсетях призвал спортсменов пристальнее следить за ситуацией на улицах и защищать более слабых сограждан. Как вам такая позиция?

— У нас в стране сегодня введён режим самоизоляции, и не хотелось бы призывать его нарушать. У этого тоже могут быть негативные последствия: кто-то может нарваться на штраф или другие проблемы с законом. Также это может привести к дополнительной дестабилизации в стране, стычкам с правоохранительными органами. Думаю, есть лучший путь. Например, наша школа и, я знаю, многие другие школы единоборств ведут волонтёрскую работу. Только сегодня (интервью записывалось вечером 27 апреля. – Прим. «Чемпионата») мы доставили 600 продуктовых наборов людям. И мы наращиваем темпы. Так вот людям советую в случае чего обращаться за помощью и защитой к тем же самым волонтёрам.

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Плюс я бы посоветовал вот что: все же мы ходим в ближайшие магазины, и когда мы это делаем, надо каждый раз приглядываться – всё ли хорошо вокруг в своём дворе, на своей улице. Опять же чаще подходить к окнам, смотреть, как дела рядом с домом. Даже та драка произошла во дворе дома, и я думаю, многие соседи могли это видеть и даже прийти на выручку к ребятам. Ведь всё это не мгновенно произошло – была потасовка, стычка. Можно было попытаться спугнуть, закричать, сделать хоть что-то.

— С одной стороны, самоизоляция не позволяет распространяться опасному вирусу, а с другой, приводит к массе проблем, в частности к таким инцидентам на улицах. Как по-вашему, от соблюдения введённого сегодня режима больше вреда или пользы?

— Нужно смотреть на каждый регион в отдельности. Где ситуация более-менее нормальная, там можно как-то ослабить режим и быстрее возвращаться к нормальной жизни. Понятное дело, что оценить последствия мы сможем гораздо позже. Пугает непрофессионализм некоторых чиновников, кто-то явно перегибает палку. В Новосибирской области, например, одна чиновница из правоохранительных органов призывала чуть ли не арестовывать всех подряд или штрафовать даже за поход в магазин. Хотя ведь, если на то пошло, самоизоляция – она на то и САМОизоляция. Это же не карантин, не комендантский час. Надо искать золотую середину. Прямо сейчас сложно оценить, что хуже – болезнь или самоизоляция. Не спорю, есть заболевшие, и у них своя правда. А те, кого обошёл вирус, смотрят и не понимают, зачем это всё нужно. Сейчас этих людей рассудить невозможно.