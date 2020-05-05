Стипе спасался бегством, соперник наткнулся на его кулак и упал. Так Миочич завоевал титул

В преддверии долгожданного турнира UFC 249 продолжаем знакомиться с топ-25 лучших нокаутов в истории организации. Мы разбили эту подборку на 5 частей и будем разогреваться в ожидании субботних баталий.

В 2014 году Ронда Роузи находилась на пике своей популярности. Уверенные победы в октагоне и привлекательная внешность сделали её одной из главных фигур в мире спорта. Расширялся и технический арсенал: в противостоянии с Сарой Макмэнн Роузи удалось впервые выиграть техническим нокаутом. В том же году состоялся дебют обаятельной красавицы в качестве актрисы: Роузи сыграла роль девушки-вышибалы в фильме «Неудержимые 3».

5 июля 2014 года Роузи проводила четвёртую защиту чемпионского титула в UFC. В роли претендентки выступала талантливая Алексис Дэвис, чья серия побед насчитывала пять боёв. Дэвис редко заканчивала бои досрочно, но держала приличный темп на протяжении всей схватки, что помогало при судейских решениях. В противостоянии с Роузи ей не удалось похвастать выносливостью: бой продолжался всего 16 секунд. Соперницы начали драку без раскачки, и вскоре Роузи сократила дистанцию, обработала Дэвис несколькими чёткими ударами, в том числе и коленом, после чего бросила через бедро. Заняв идеальную позицию, Роузи принялась спокойно «гвоздить» чётко в голову беззащитной соперницы. Судья оперативно остановил избиение – Роузи осталась чемпионкой UFC.



Роузи потом ещё дважды успешно защищала свой титул, пока в ноябре 2015 года её не остановил мощный удар ногой в голову от Холли Холм. Спортсменка не сумела до конца восстановиться и после ещё одной неудачи завершила карьеру. Сейчас Роузи мирно живёт в Калифорнии вместе с мужем, известным бойцом Трэвисом Брауном. Девушка снимается в рекламе и разводит животных. 35-летняя Дэвис свой последний бой провела в 2019 году, потерпев третье фиаско кряду.

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Фабрисиу Вердум вышел на защиту титул чемпиона UFC в тяжёлом весе, считаясь фаворитом в бою против Стипе Миочича. Легенде смешанных единоборств на тот момент было 38 лет, но его бойцовские навыки не имели признаков «ржавчины». Победная серия Вердума насчитывала шесть боёв: в числе «скальпов» были такие зубры, как Кейн Веласкес и Марк Хант. К тому же Вердум должен защищал пояс в родной Бразилии, где болельщики носили его на руках. 33-летний Миочич, конечно, никакой тёмной лошадкой не был, однако его послужной список смотрелся в разы скромнее. Последними жертвами американца стали Андрей Орловский и всё тот же Хант.

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Бой начался неторопливо: при шумной поддержке арены Вердум аккуратно прессинговал оппонента, периодически пытаясь пройти в ноги. Пару раз ветеран удачно попал и, возможно, почувствовал излишнюю уверенность. Бразилец бросился на отступающего Миочича и перестал заботиться о защите. Миочич мгновенно поймал открывшегося соперника чётким ударом с правой, после чего тот рухнул как подкошенный. Американский боец «потушил свет» Вердуму, даже несмотря на отсутствие большого замаха при ударе: помогло идеальное попадание и скорость самого Фабрисиу. Вердум ещё долго не мог подняться, с отсутствующим взглядом разговаривая с врачами.



Вердум в свои 42 года продолжает спортивную карьеру, после поражения от Миочича выиграв три боя из пяти. Не остановила ветерана даже дисквалификация за допинг, из-за которой он не выходил в октагон с марта 2018 года. Возвращение состоится на UFC 249, где противостоять Вердуму будет маститый россиянин Алексей Олейник. Миочич чувствует себя ещё лучше, чем Вердум: 37-летний боец контролирует пояс чемпиона UFC в тяжёлом весе, отобрав его у Даниэля Кормье.

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Противостояние Дэна Хендерсона и Майкла Биспинга на UFC 100 болельщики ждали с нетерпением. Бойцы частенько «прохаживались» друг по другу в интервью и были конкурентами на шоу The Ultimate Fighter, где выполняли роль тренеров. 38-летний Хендерсон не скрывал желания как следует проучить дерзкого соперника, который младше него на восемь лет. У Хендо всё получилось.



Хендерсон постарался с ходу захватить преимущество, осыпая Биспинга мощными ударами. Необычная техника Хендо создавала серьёзные сложности для его соперника, которому никак не удавалось «прочитать» американца. Во втором раунде всё закончилось, причём максимально брутальным образом: Хендерсон с чудовищной силой попал по отступающему оппоненту. На всякий случай Дэн нанёс ещё и страшный добивающий удар, хотя Биспинг уже лежал с опущенными руками. После боя проигравший не понимал, где находится, и отказывался ехать в больницу. Хендерсон же стал претендентом на звание чемпиона UFC и выиграл премию «Нокаут года».



Встреча бойцов была не последней: в 2016 году Биспинг взял реванш у Хендерсона, победив того единогласным решением судей. Хендо сразу после боя завершил карьеру, Биспинг ушёл на покой двумя годами позже. В нём обнаружился талант шоумена и телеведущего, несмотря на проблемы со зрением. Вскоре Биспинг шокировал публику, в прямом эфире показав свой протез глаза.

Мэтт Браун – Диего Санчес. UFC Fight Night: Порье против Петтиса. Норфолк (США). 11.11.2017

Мэтт Браун и Диего Санчес приезжали в Норфолк в качестве неплохих, но не хватающих звёзд с неба бойцов. Спортсмены, чья разница в возрасте составляет меньше года, рассчитывали с помощью этого боя укрепить довольно шаткое положение в UFC. Для обоих трамплином стало шоу The Ultimate Fighter, но до вершин рейтингов добраться никак не получалось.



Зрителям повезло увидеть почти четыре минуты бескомпромиссного боя. Спортсмены отчаянно старались понравиться публике и охотно лезли в рубку. Санчес пытался перевести противостояние в партер, но Браун уверенно разрывал дистанцию. После очередного стыка Санчес улетел в самый страшный нокаут в своей карьере, прозевав могучий удар локтем. Добивания не потребовалось: соперник Брауна потерял сознание и упал настолько неловко, что не оставалось никаких сомнений в исходе. Победитель после боя указывал на свой локоть, ведь он уже не в первый раз пользовался этим грозным оружием.

Сейчас оба бойца продолжают драться. Санчес несколько месяцев назад одолел Мичела Перейру, которого дисквалифицировали за использование запрещённого приёма. Браун в декабре 2019 года вернулся после двухлетнего простоя, что не помешало ему взять верх над Беном Сондерсом. Без помощи локтей не обошлось и там.

Чак Лидделл – Рашад Эванс. UFC 88. Атланта (США). 06.09.2008

Чак Лидделл – знаковое имя для смешанных единоборств, но в 2008 году карьера «Айсмэна» уже клонилась к закату. Грозный боец проиграл два последних боя из трёх, но порох у него точно был – Вандерлей Силва уступил Лидделлу решением судей. В соперники ветерану на UFC 88 выбрали грозного Рашада Эванса, сделавшего себе имя на победе в The Ultimate Fighter. На тот момент Эванс ещё ни разу не проиграл, десятью месяцами ранее одолев опасного Майкла Биспинга.

Первый раунд получился неярким: Лидделл неторопливо наступал, но точных ударов с обеих сторон было маловато. Во втором раунде «Айсмэн» вновь выбрал смелую тактику, но стал регулярно пропускать встречные от Эванса. Не прошло и двух минут, как наступила развязка: Эванс идеально встретил подбородок оппонента правым боковым. Звук от удара слышали даже на трибунах, а Лидделл повалился на настил как срубленный дуб. Бойцу не сразу удалось поднять голову, когда судья пытался с ним заговорить. Эванс стал обладателем награды «Нокаут года».



Потерпев ещё два поражения, Лидделл объявил о завершении бойцовской карьеры. В 2018 году 48-летний «Айсмэн» ненадолго вернулся в октагон ради странного и нелепого поединка с Тито Ортисом, где быстро упал в нокаут. В том же 2018 году ушёл на покой и Эванс, проигравший пять боёв подряд. До того как серьёзно сдать, боец успел стать чемпионом UFC в полутяжёлом весе.