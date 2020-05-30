UFC on ESPN 9: Бои Тайрона Вудли и Антонины Шевченко. LIVE!

Приветствуем всех поклонников смешанных единоборств. Предлагаем вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой во всех подробностях расскажем о всех главных событиях очередного турнира лучшего промоушена планеты.
09:30. Президент главной бойцовской лиги планеты Дэна Уайт вернул UFC в родные стены. Очередной турнир организации UFC on ESPN 9 (альтернативное название UFC Fight Night: Вудли — Бернс) состоится 31 мая 2020 года по московскому времени. Ивент, главным событием которого станет бой между Тайроном Фудли и Гилбертом Бёрнсом.
Атлетическая комиссия и правительство Невады пока не дали разрешения на проведение мероприятия, но, по информации зарубежной прессы, ничто не помешает спортсменам подарить фанатам зрелище в продакшен-студии UFC APEX в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Изначально зал предназначался для шоу Dana White's Contender Series. Сейчас же это место станет спасением для Уайта и компании: павильон просто создан для съёмок, плюс руководству не придётся платить за аренду.
Кард турнира UFC Fight Night 172
Основной кард
Тайрон Вудли — Гилберт Бёрнс
Аугусто Сакаи — Благой Иванов
Габриэль Грин (короткое уведомление) — Даниэль Родригес
Рузвельт Робертс — Брок Уивер
Маккензи Дерн — Ханна Чиферс
Предварительный кард
Кейтлин Чукагян — Антонина Шевченко
Билли Куарантилло — Спайк Карлайл
Джамахал Хилл — Клидсон Абреу
Тим Эллиотт — Брендон Ройвал
Луис Смолка — Кейси Кенни
Крис Гутьеррес — Винс Моралес.
Подробнее на «Чемпионате»:
https://www.championat.com/boxing/article-4046239-ufc-fight-night-31-maja-2020-boj-tajron-vudli--gilbert-bjorns-onlajn-transljacija.html?utm_source=copypaste
- 30 мая 2020
-
10:11
-
09:29
-
07:43
-
04:07
-
00:29
- 29 мая 2020
-
23:57
-
22:50
-
22:26
-
21:36
-
20:54
-
19:59
-
18:58
-
17:38
-
15:50
-
15:09
-
14:00
-
13:02
-
12:01
-
11:01
-
10:01
-
08:56
-
07:39
-
07:27
-
06:21
-
04:58
-
04:22
-
01:55
-
00:47
- 28 мая 2020
-
23:54
-
22:38
-
21:37
-
20:55
-
19:43
-
18:59
-
17:31