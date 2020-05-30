UFC on ESPN 9: Бои Тайрона Вудли и Антонины Шевченко. LIVE!

Приветствуем всех поклонников смешанных единоборств. Предлагаем вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой во всех подробностях расскажем о всех главных событиях очередного турнира лучшего промоушена планеты.

09:30. Президент главной бойцовской лиги планеты Дэна Уайт вернул UFC в родные стены. Очередной турнир организации UFC on ESPN 9 (альтернативное название UFC Fight Night: Вудли — Бернс) состоится 31 мая 2020 года по московскому времени. Ивент, главным событием которого станет бой между Тайроном Фудли и Гилбертом Бёрнсом.



Атлетическая комиссия и правительство Невады пока не дали разрешения на проведение мероприятия, но, по информации зарубежной прессы, ничто не помешает спортсменам подарить фанатам зрелище в продакшен-студии UFC APEX в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Изначально зал предназначался для шоу Dana White's Contender Series. Сейчас же это место станет спасением для Уайта и компании: павильон просто создан для съёмок, плюс руководству не придётся платить за аренду.

Кард турнира UFC Fight Night 172

Основной кард

Тайрон Вудли — Гилберт Бёрнс

Аугусто Сакаи — Благой Иванов

Габриэль Грин (короткое уведомление) — Даниэль Родригес

Рузвельт Робертс — Брок Уивер

Маккензи Дерн — Ханна Чиферс



Предварительный кард

Кейтлин Чукагян — Антонина Шевченко

Билли Куарантилло — Спайк Карлайл

Джамахал Хилл — Клидсон Абреу

Тим Эллиотт — Брендон Ройвал

Луис Смолка — Кейси Кенни

Крис Гутьеррес — Винс Моралес.



Подробнее на «Чемпионате»:

https://www.championat.com/boxing/article-4046239-ufc-fight-night-31-maja-2020-boj-tajron-vudli--gilbert-bjorns-onlajn-transljacija.html?utm_source=copypaste