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UFC on ESPN 9, Тайрон Вудли — Гилберт Бернс, прямая трансляция боя 31 мая

UFC on ESPN 9, Тайрон Вудли — Гилберт Бернс
Роман Дёмин
UFC on ESPN 9: Бои Тайрона Вудли и Антонины Шевченко. LIVE!
Все подробности турнира UFC on ESPN 9 (альтернативное название UFC Fight Night: Вудли — Бернс) — на «Чемпионате».
Бокс/ММА / UFC 0

Приветствуем всех поклонников смешанных единоборств. Предлагаем вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой во всех подробностях расскажем о всех главных событиях очередного турнира лучшего промоушена планеты.

09:30. Президент главной бойцовской лиги планеты Дэна Уайт вернул UFC в родные стены. Очередной турнир организации UFC on ESPN 9 (альтернативное название UFC Fight Night: Вудли — Бернс) состоится 31 мая 2020 года по московскому времени. Ивент, главным событием которого станет бой между Тайроном Фудли и Гилбертом Бёрнсом.

Атлетическая комиссия и правительство Невады пока не дали разрешения на проведение мероприятия, но, по информации зарубежной прессы, ничто не помешает спортсменам подарить фанатам зрелище в продакшен-студии UFC APEX в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Изначально зал предназначался для шоу Dana White's Contender Series. Сейчас же это место станет спасением для Уайта и компании: павильон просто создан для съёмок, плюс руководству не придётся платить за аренду.

Кард турнира UFC Fight Night 172

Основной кард
Тайрон Вудли — Гилберт Бёрнс
Аугусто Сакаи — Благой Иванов
Габриэль Грин (короткое уведомление) — Даниэль Родригес
Рузвельт Робертс — Брок Уивер
Маккензи Дерн — Ханна Чиферс

Предварительный кард
Кейтлин Чукагян — Антонина Шевченко
Билли Куарантилло — Спайк Карлайл
Джамахал Хилл — Клидсон Абреу
Тим Эллиотт — Брендон Ройвал
Луис Смолка — Кейси Кенни
Крис Гутьеррес — Винс Моралес.

Подробнее на «Чемпионате»:
https://www.championat.com/boxing/article-4046239-ufc-fight-night-31-maja-2020-boj-tajron-vudli--gilbert-bjorns-onlajn-transljacija.html?utm_source=copypaste

Источник: «Чемпионат»

Заглавное фото: instagram.com/antoninapantera

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