Фьюри и Джошуа получат за два боя $ 400 млн. Чемпионы UFC — нищие по сравнению с ними

Президент UFC Дана Уайт дерзко возобновил турниры задолго до спада пандемии коронавируса, собрав сливки с изголодавшихся болельщиков. Бокс начал возвращение совсем недавно, зато на следующий год приготовил настоящую бомбу: обладатели четырёх чемпионских поясов Тайсон Фьюри и Энтони Джошуа встретятся между собой. План, которым поделился с публикой промоутер Эдди Хирн, включает в себя сразу два боя. Первый поединок должен состояться летом 2021 года.



Звёзды бокса давно хотели подраться и выяснить, кто сильнее. Больше поясов сейчас у Джошуа, вернувшего их после реванша с упитанным мексиканцем Энди Руисом. Фьюри тоже на коне: в феврале он сенсационно расправился с самым страшным нокаутёром мира Деонтеем Уайлдером. Цыганский король в интервью регулярно отпускает колкости в адрес Джошуа, являющегося его полной противоположностью. ЭйДжей информационную войну проигрывает, обещая отомстить Фьюри в ринге.

Забудьте про Канело и Джошуа. Тайсон Фьюри — лучшее, что есть в современном боксе Цыганскому Королю хватило трёх больших боёв, чтобы достичь величия.

На кону стоят огромные деньги, примерный порядок цифр ссобщил промоутер Цыгана Фрэнк Уоррен: «Эти парни могут получить по $ 60-70 млн за первый поединок — и вдвое больше, если реванш состоится в 2021 году. Но пока ещё ничего не согласовано, у нас нет контракта». Если стороны сойдутся на подобных суммах, спортсменам можно только позавидовать. Особенно обидно должно быть чемпиону UFC Джону Джонсу, ведущему бесплодную борьбу за повышение зарплаты. Костлявый давно заработал на безбедную старость, но в лучшем случае он получает $ 1-2 млн за бой, учитывая процент с продаж трансляций. Фьюри за один поединок с Джошуа заработает больше, чем многолетний чемпион UFC за всю карьеру.



Бокс постепенно теряет поклонников, которых перетягивают смешанные единоборства. Бои по правилам ММА проходят быстрее боксёрских, зачастую оказываясь более зрелищными. Помимо спортивных преимуществ, ММА могут похвастаться Даной Уайтом и UFC. Главный промоушен планеты ведёт агрессивную политику, наращивая число поклонников. Лакмусовой бумажкой стала пандемия коронавируса: пока Эдди Хирн и Боб Арум терпеливо ждали улучшения ситуации, Уайт организовывал турниры. Без осечек не обошлось, но именно UFC возглавила возвращение большого спорта, пока бокс отсиживался в стороне.



Несмотря на определённый спад популярности, топовые боксёры продолжают получать огромные гонорары. Не последнюю роль в этом играет «закон Мухаммеда Али», согласно которому функции менеджеров и промоутеров строго разграничены. Также данный закон контролирует деятельность промоутеров и исключает их влияние на рейтинги, что является важным фактором при организации боёв. Благодаря закону Али в боксе, ранее известному договорными результатами и бесконечными махинациями, удалось навести определённый порядок. Это выгодно для спортсменов, гонорары которых растут благодаря конкуренции.

«Засунь эти деньги себе в рот и аннулируй мой контракт». Чемпион UFC устроил бунт Объясняем, почему Джон Джонс уже фактически проиграл войну с президентом UFC Даной Уайтом.

Иначе дела обстоят в UFС, где несколько лет назад бойцы во главе с Вандерлеем Силвой тоже пытались продвинуть подобный закон. Руководство промоушена дало жёсткий отпор, прибегнув к помощи опытной юридической фирмы. Прижимистого Дану Уайта можно понять: сейчас его организация имеет огромное влияние на спортсменов и может крутить ими, как вздумается. UFC составляет рейтинги по опросам и легко манипулирует данными при необходимости.

«Драться будет тот, кто этого хочет». Дана Уайт подавил бунт на корабле UFC Места на Бойцовском острове для звёзд лиги Джонса и Масвидаля пока не видно. Последний и вовсе может попасть в длительный простой.

К тому же промоушен является закрытым, и, скажем, объединить пояса UFC и Bellator — невозможно. Спортсменов нельзя назвать рабами UFC, но их заработок почти полностью зависит от воли промоушена. Исключением был недавно завершивший карьеру Конор Макгрегор, которому иногда удавалась пробить свои условия.



Спортсмены пытаются изменить положение. Несколько недель подряд чемпион Джон Джонс и яркий боец Хорхе Масвидаль шантажируют руководство UFC, пытаясь увеличить заработок и добиться нужных поединков. Уайт стойко отражает атаки и заявляет, что готов расстаться с каждым, кого не устраивает его политика. Это не пустые слова: UFC достигла такого могущества, что не заметит ухода нескольких бойцов топ-уровня. Следовательно, доходы спортсменов в ММА, где остальные промоушены берут пример с UFC, продолжат расти медленно. Если не повлиять на ситуацию законодательно, чемпионы UFC продолжат лишь жадно смотреть на доходы лучших боксёров мира.