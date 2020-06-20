«Намерен превратить Волкова в тряпичную куклу». Бритва угрожает русскому бойцу

Александр не будет фаворитом в бою с Блейдсом, но реальные пути к победе у него есть.

Ранним утром 21 июня в октагон, расположенный на арене UFC APEX, выйдет российский боец Александр Волков. Соперником нашего парня будет чрезвычайно опасный американец Кёртис Блейдс. Этот здоровенный парень чрезвычайно опасен. Взвешивание показало, что он на 6 килограммов тяжелее Александра. Россиянин очень здорово подсушился, провёл отменную физическую подготовку, но соперник его на дуэли взглядов выглядел очень уж внушительно.

Наверное, никогда ранее у Волкова не было столько сложностей при организации тренировочного сбора перед столь серьёзными боями.



«Планов по подготовке к поединку было очень много. Оппонент — борец, который делает ставку на работу в партере. Хотел пригласить тренера Кенни Джонсона и стилистически похожих на Блейдса бойцов в Москву, но из-за пандемии ничего не получилось. Поэтому большой работы над защитами от проходов, которую я планировал, не было. По большому счёту моя подготовка заключалась в том, чтобы я развил хорошую физическую форму», — рассказал Александр в интервью UFC Russia.

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Почему уделяется столько внимания борьбе, ведь Кёртис Блейдс ни разу не побеждал сабмишеном. Он не проводит удушений, не пытается поймать соперника на болевой приём. Вовсе нет, Бритва вяжет соперника, прижимает к сетке и стаскивает на настил, либо просто сбивает с ног в центре клетки. После этого, используя вес и свою физическую мощь, американец занимает удобную позицию и начинает обстреливать соперника своими кулаками-кувалдами и локтями.



Вот именно локти и стали поводом для такого странного прозвища — Бритва. Кёртис наносит невероятный ущерб, работая локтями. А потому, всерьёз говорить о какой-то борцовской работе с этим субъектом не приходится. И Волков прекрасно это понимает.

«Я бы не хотел себя противопоставлять Блейдса тому же Хабибу и моделировать, будто я дерусь против него. Стилистически да, для обывателя так можно объяснить: я дерусь против борца. Но Хабиб часто заканчивает приёмами, а у Блейдса, по-моему, их вообще нет, он полагается просто на прессинг», — приводит слова Волкова «Матч ТВ».

Так какие козыри может предъявить Бритве Александр? Конечно, это его ударная техника. Размах рук у соперников примерно одинаковый, а вот ноги у Волкова значительно длинней. И он умело этим превосходством пользуется. Прямые удары навстречу сопернику, плотные и прицельные выстрелы кулаками в голову и умение выживать в партере.

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Волков неоднократно повторял, что он привык выживать на настиле в боях против грэпплеров. Дождаться, когда габаритный оппонент вымотается, и включиться в бой на полную катушку уже в 4-5 раундах. Именно на длинный бой Драго рассчитывает и на этот раз. Дать выпустить сопернику пар, растратить энергию в поисках комфортной позиции в партере, а уже в глубоких раундах включить на полную катушку всю свою ударную мощь.



Правда, понимает это и сам Блейдс, который неоднократно заявлял, что не собирается доводить бой до поздних раундов. Американец планирует расправиться с россиянином в первые 10 минут.



«К вашему сведению, если вы надеетесь увидеть 25 минут боя в стойке, вам лучше, наверное, не включать трансляцию. Я намерен бороться и превратить Волкова в тряпичную куклу, просто даю вам знать об этом заранее», — написал Блейдс на своей странице в «Твиттере».

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Посмотрите материал по ссылку выше, там мы показываем самые яркие финиши в карьере Кёртиса. В какой-то мере это даже может напугать. В своей карьере он проиграл всего дважды, оба раза – Франсису Нганну, самому устрашающему нокаутёру прямо сейчас. И первый русский чемпион UFC, легендарный боец Олег Тактаров, видит в этом некий символизм.



«Подробно-подробно посмотрел Блейдса, все его последние бои. Блейдс, он как животное, которое очень хорошо чувствует силу, уверенность, дух. И вот когда это животное чувствует, что у тебя нет духа, оно тебя пришибёт. Но когда это животное будет чувствовать силу духа, желание, стойкость, это животное будет с этой же секунды искать повод проиграть. Оно будет искать повод, как проиграть и как потом оправдать свой проигрыш.



Вольной борьбы там нет никакой. Не знаю насчёт партера — партер вещь странная, но я не думаю, что у человека хватило бы времени и усидчивости заниматься партером. Партер — это не всем дано. А про стойку там всё понятно. Поэтому я не вижу вообще проблем здесь никаких. Главное — как настроишься, так и будет», — рассказал Тактаров в своём «инстаграме».

Тактаров дал прогноз на бой Волков — Блейдс

У нас нет причин не доверять экспертному мнению профессионала, который видел в своей бойцовской жизни буквально всё. Он дрался с самыми устрашающими бойцами конца 20-го века на голых кулаках и одерживал над ними победы. Уж если кто и разбирается в психологии бойцов, так это Олег Тактаров. И мы все будем верить в бойцовский дух Александра и в то, что на соломенных ногах окажется его соперник, который видит в Волкове тряпичную куклу.



Это будет главный бой в жизни российского бойца. Конкуренция в тяжёлом весе сейчас настолько велика, что любая осечка может надолго отбросить атлета далеко от вожделенного титульного поединка. Даже победа над Блейдсом не будет гарантией того, что следующая схватка будет за пояс. Мы верим, что такие важные поединки у Волкова ещё будут, и верим в то, что Александр сможет удивить всех недоброжелателей утром 21 июня.