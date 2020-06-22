Боец UFC пытался сдаться 9 раз, тренер не хотел его слушать. Роскопф проявил трусость?

Ранним утром 21 июня по московскому времени в Лас-Вегасе завершился очередной турнир UFC. Баталия Александра Волкова с Кёртисом Блейдсом и мощнейшая битва Джоша Эммета с Шейном Бургосом затмили одно очень интересное и неоднозначное событие предварительного карда. Дебютант лиги Макс Роскопф отчаянно просил свой угол снять его с боя после второго раунда, тренер напрочь отказывался от этой идеи, пока в дело не вмешался рефери и врач, обслуживающий турнир. Разбираемся, что произошло в том поединке и как это ударит по едва начавшейся карьере 25-летнего парня.

Как Роскопф получил шанс в UFC

Карды последних турниров UFC по известным причинам составляются в сжатые сроки. При этом, пока в мире не восстановлено полноценное авиасообщение, на многих бойцов из ростера рассчитывать не приходится. Не исключением стало и минувшее шоу. Его должна была открывать схватка легковесов Остина Хаббарда и Джо Солецки. Но 13 июня стало известно, что в команде Солецки есть заразившийся коронавирусом, а потому бойцу пришлось отказаться от участия в турнире.



Матчмейкеры нашли выход из положения и согласились дать шанс дебютанту лиги Максу Роскопфу. Да, на фоне Хаббарда, за плечами которого было уже три поединка в UFC (и 15 в ММА в целом) 25-летний паренёк казался совсем зелёным. Но с другой стороны, его профессиональный рекорд внушал оптимизм – пять побед в пяти поединках. При этом Макс неизменно выигрывал досрочно при помощи удушающего приёма. Согласитесь, что это был неплохой бэкграунд.

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Провальный дебют и мольбы о сдаче

Итак, для Роскопфа наступил решающий день. Его бой с Хаббардом открывал предварительный кард турнира. Очевидно, что он не мог подойти к нему в оптимальных кондициях. Форсированная весогонка в любом случае должна была сказаться на выносливости Макса. Но пока он был свеж, всё было неплохо. В первом раунде он поставил перед более опытным соперником несколько сложных задач и даже переводил его в партер, где выглядел достаточно прилично.



Но во второй пятиминутке функциональная подготовка Макса начала проседать, что сразу сказалось на происходящем в октагоне. Остин раз за разом прошивал защиту оппонента и заставлял его проглатывать точные попадания справа. Под конец второго отрезка положение Роскопфа было совсем незавидным. Это отражала и статистика, которая показывала четырёхкратное преимущество Хаббарда по количеству точных ударов. Тем не менее, нельзя сказать, что Макс получил травмы, не позволявшие бы ему продолжать.



Невзирая на это, появившись в своём углу, он почти сразу стал просить тренера снять его с боя. Роскопф повторил эту просьбу 9 (!) раз, но попытки сдаться отвергались его тренером, экс-бойцом MMA Робертом Дрисдейлом.

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«Ты можешь побить этого парня», «Продолжай работать на ногах», «Уверен, что ты хочешь проиграть?», «Ты чемпион», «Перестань, ты чемпион». На все эти фразы Дрисдейла Роскопф отвечал следующее: «Я больше не хочу это делать», «Снимай меня», «Во мне этого нет».

Так прошла вся минутная пауза. Когда рефери подошёл к углу Макса, оповещая его о начале третьего раунда, Роскопфу пришлось взять инициативу на себя и сдаться лично, что в бойцовской среде считается совсем уж зазорным.

Реакция болельщиков

Необычный исход боя стал обсуждаться ещё непосредственно во время турнира. Но мнения болельщиков разделились. Кто-то прямо обвинял Роскопфа в трусости. Но, к удивлению, таких было не подавляющее большинство.



Множество фанатов единоборств обвиняло во всём руководство UFC, которое устраивает бои на коротком уведомлении и не даёт спортсменам возможность нормально подготовиться (спорный аргумент, так как Макса никто не заставлял подписывать контракт силой). Некоторые на страницах в социальных сетях выражали сочувствие дебютанту сильнейшей лиги мира и выражали надежду, что ему дадут ещё один шанс. Кто-то подчёркивал, что критикующим стоит самим попробовать себя в ММА. Немалый процент комментариев был адресован тренеру Роскопфа, которого упрекали в нежелании прислушаться к бойцу.



В целом, всё выглядело достаточно лояльно и уж точно не так жёстко, как в отношении того же Александра Волкова, который хоть и проиграл схватку, но показал высокие морально-волевые качества. Честно говоря, в плане поддержки бойцов у фанатов ММА-сообщества США стоило бы поучиться.

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Что касается американской прессы, то авторитетный обозреватель ESPN Ариэль Хельвани открыто возмущался действиями угловых Роскопфа и нисколько не обвинял Макса. В целом, его точка зрения разделяется большинством экспертов.

Реакция Остина Хаббарда и Даны Уайта

Палач Роскопфа на пресс-конференции после боя был в отличном настроении и много улыбался. Он не стал критиковать оппонента за принятое решение сдаться и даже отпустил в его адрес несколько комплиментов.



«Я был удивлён, что он сдался. Никогда не сталкивался с таким. Но я знал, что попадал в него чисто и очень жёстко, потому не могу его винить. Он жёсткий парень, который смог выдержать много атак. Но он был потрясён, его качало. В принципе, в ходе боя я думал, что одержу досрочную победу. Но я бы никогда не сделал, как он», — сказал Хаббард.

Что касается руководства промоушена, то президент UFC Дана Уайт защитил Роскопфа от лишних нападок, но между строк читалось, что вряд ли Макс ещё когда-либо выступит в лучшей лиге мира.



«Менеджер Роскопфа буквально терроризировал Шона Шелби. Говорил ему, что Роскопф — настоящий боец, что это будущее спорта. В конце концов Шон купился и согласился выпустить Макса на бой на коротком уведомлении, и вы видели его выступление



UFC — совершенно иной уровень. Когда-то верил, что я тоже боец. Однажды понял, что это не так. Когда это осознание приходит, надо просто уйти. Не говорю, что с Роскопфом тот же случай, но, если парень чувствовал, что ему следует сдаться, пусть идут к чёрту все, кто его критикует. У него хватило яиц, чтобы принять бой на коротком уведомлении и выйти в октагон.



Не знаю, сумеет ли он восстановиться после такого психологического удара. Думаю, завтра он проснётся, посмотрит в зеркало и поймёт, чего хочет от жизни. Нет позора в том, чтобы прийти в UFC и понять, что это не для тебя. Все, кто критикуют его, пусть сами попробуют сделать то, что удалось ему», — сказал Уайт на пресс-конференции.



Мы со своей стороны воздержимся от оценки действий Роскопфа и его тренера. Возможно, Макс просто погорячился и поплыл. В прошлом он никогда не проигрывал и тратил на победы не более 1,5 раундов. Очевидно, что он никогда не получал столько урона за десять минут и банально даже это могло стать для него настоящим откровением, которое и привело к плачевному исходу. Налицо явное отсутствие опыта, ведь умение переламывать ход неудачно складывающихся поединков приходит именно после таких встреч, пока же Роскопф оказался к этому просто не готов. Посмотрим, сделает ли он выводы из случившегося и, если да, дадут ли ему возможность доказать это в UFC.