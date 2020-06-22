Боец UFC пытался сдаться 9 раз, тренер не хотел его слушать. Роскопф проявил трусость?

Ранним утром 21 июня по московскому времени в Лас-Вегасе завершился очередной турнир UFC. Баталия Александра Волкова с Кёртисом Блейдсом и мощнейшая битва Джоша Эммета с Шейном Бургосом затмили одно очень интересное и неоднозначное событие предварительного карда. Дебютант лиги Макс Роскопф отчаянно просил свой угол снять его с боя после второго раунда, тренер напрочь отказывался от этой идеи, пока в дело не вмешался рефери и врач, обслуживающий турнир. Разбираемся, что произошло в том поединке и как это ударит по едва начавшейся карьере 25-летнего парня.
Как Роскопф получил шанс в UFC
Карды последних турниров UFC по известным причинам составляются в сжатые сроки. При этом, пока в мире не восстановлено полноценное авиасообщение, на многих бойцов из ростера рассчитывать не приходится. Не исключением стало и минувшее шоу. Его должна была открывать схватка легковесов Остина Хаббарда и Джо Солецки. Но 13 июня стало известно, что в команде Солецки есть заразившийся коронавирусом, а потому бойцу пришлось отказаться от участия в турнире.
Матчмейкеры нашли выход из положения и согласились дать шанс дебютанту лиги Максу Роскопфу. Да, на фоне Хаббарда, за плечами которого было уже три поединка в UFC (и 15 в ММА в целом) 25-летний паренёк казался совсем зелёным. Но с другой стороны, его профессиональный рекорд внушал оптимизм – пять побед в пяти поединках. При этом Макс неизменно выигрывал досрочно при помощи удушающего приёма. Согласитесь, что это был неплохой бэкграунд.
Провальный дебют и мольбы о сдаче
Итак, для Роскопфа наступил решающий день. Его бой с Хаббардом открывал предварительный кард турнира. Очевидно, что он не мог подойти к нему в оптимальных кондициях. Форсированная весогонка в любом случае должна была сказаться на выносливости Макса. Но пока он был свеж, всё было неплохо. В первом раунде он поставил перед более опытным соперником несколько сложных задач и даже переводил его в партер, где выглядел достаточно прилично.
Но во второй пятиминутке функциональная подготовка Макса начала проседать, что сразу сказалось на происходящем в октагоне. Остин раз за разом прошивал защиту оппонента и заставлял его проглатывать точные попадания справа. Под конец второго отрезка положение Роскопфа было совсем незавидным. Это отражала и статистика, которая показывала четырёхкратное преимущество Хаббарда по количеству точных ударов. Тем не менее, нельзя сказать, что Макс получил травмы, не позволявшие бы ему продолжать.
Невзирая на это, появившись в своём углу, он почти сразу стал просить тренера снять его с боя. Роскопф повторил эту просьбу 9 (!) раз, но попытки сдаться отвергались его тренером, экс-бойцом MMA Робертом Дрисдейлом.
«Ты можешь побить этого парня», «Продолжай работать на ногах», «Уверен, что ты хочешь проиграть?», «Ты чемпион», «Перестань, ты чемпион». На все эти фразы Дрисдейла Роскопф отвечал следующее: «Я больше не хочу это делать», «Снимай меня», «Во мне этого нет».
Так прошла вся минутная пауза. Когда рефери подошёл к углу Макса, оповещая его о начале третьего раунда, Роскопфу пришлось взять инициативу на себя и сдаться лично, что в бойцовской среде считается совсем уж зазорным.
Реакция болельщиков
Необычный исход боя стал обсуждаться ещё непосредственно во время турнира. Но мнения болельщиков разделились. Кто-то прямо обвинял Роскопфа в трусости. Но, к удивлению, таких было не подавляющее большинство.
Множество фанатов единоборств обвиняло во всём руководство UFC, которое устраивает бои на коротком уведомлении и не даёт спортсменам возможность нормально подготовиться (спорный аргумент, так как Макса никто не заставлял подписывать контракт силой). Некоторые на страницах в социальных сетях выражали сочувствие дебютанту сильнейшей лиги мира и выражали надежду, что ему дадут ещё один шанс. Кто-то подчёркивал, что критикующим стоит самим попробовать себя в ММА. Немалый процент комментариев был адресован тренеру Роскопфа, которого упрекали в нежелании прислушаться к бойцу.
В целом, всё выглядело достаточно лояльно и уж точно не так жёстко, как в отношении того же Александра Волкова, который хоть и проиграл схватку, но показал высокие морально-волевые качества. Честно говоря, в плане поддержки бойцов у фанатов ММА-сообщества США стоило бы поучиться.
Что касается американской прессы, то авторитетный обозреватель ESPN Ариэль Хельвани открыто возмущался действиями угловых Роскопфа и нисколько не обвинял Макса. В целом, его точка зрения разделяется большинством экспертов.
Реакция Остина Хаббарда и Даны Уайта
Палач Роскопфа на пресс-конференции после боя был в отличном настроении и много улыбался. Он не стал критиковать оппонента за принятое решение сдаться и даже отпустил в его адрес несколько комплиментов.
«Я был удивлён, что он сдался. Никогда не сталкивался с таким. Но я знал, что попадал в него чисто и очень жёстко, потому не могу его винить. Он жёсткий парень, который смог выдержать много атак. Но он был потрясён, его качало. В принципе, в ходе боя я думал, что одержу досрочную победу. Но я бы никогда не сделал, как он», — сказал Хаббард.
Что касается руководства промоушена, то президент UFC Дана Уайт защитил Роскопфа от лишних нападок, но между строк читалось, что вряд ли Макс ещё когда-либо выступит в лучшей лиге мира.
«Менеджер Роскопфа буквально терроризировал Шона Шелби. Говорил ему, что Роскопф — настоящий боец, что это будущее спорта. В конце концов Шон купился и согласился выпустить Макса на бой на коротком уведомлении, и вы видели его выступление
UFC — совершенно иной уровень. Когда-то верил, что я тоже боец. Однажды понял, что это не так. Когда это осознание приходит, надо просто уйти. Не говорю, что с Роскопфом тот же случай, но, если парень чувствовал, что ему следует сдаться, пусть идут к чёрту все, кто его критикует. У него хватило яиц, чтобы принять бой на коротком уведомлении и выйти в октагон.
Не знаю, сумеет ли он восстановиться после такого психологического удара. Думаю, завтра он проснётся, посмотрит в зеркало и поймёт, чего хочет от жизни. Нет позора в том, чтобы прийти в UFC и понять, что это не для тебя. Все, кто критикуют его, пусть сами попробуют сделать то, что удалось ему», — сказал Уайт на пресс-конференции.
Мы со своей стороны воздержимся от оценки действий Роскопфа и его тренера. Возможно, Макс просто погорячился и поплыл. В прошлом он никогда не проигрывал и тратил на победы не более 1,5 раундов. Очевидно, что он никогда не получал столько урона за десять минут и банально даже это могло стать для него настоящим откровением, которое и привело к плачевному исходу. Налицо явное отсутствие опыта, ведь умение переламывать ход неудачно складывающихся поединков приходит именно после таких встреч, пока же Роскопф оказался к этому просто не готов. Посмотрим, сделает ли он выводы из случившегося и, если да, дадут ли ему возможность доказать это в UFC.
- 22 июня 2020
-
18:53
-
16:32
-
16:02
-
15:14
-
14:38
-
14:14
-
14:00
-
13:18
-
12:37
-
12:02
-
11:00
-
10:02
-
09:01
-
01:00
- 21 июня 2020
-
23:55
-
22:35
-
21:16
-
19:30
-
18:13
-
17:50
-
16:43
-
16:29
-
16:15
-
15:57
-
14:43
-
14:30
-
13:30
-
12:22
-
12:16
-
11:34
-
11:29
-
10:44
-
09:47
-
09:34
-
09:18