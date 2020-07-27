«Я невиновен, агенты предоставили неверные улики». Странная история Маленького Тайсона

Прошло уже около двух лет с тех пор, как суд штата Нью-Йорк признал бывшего временного чемпиона мира в среднем весе Автандила Хурцидзе виновным по нескольким тяжким статьям. Тогда новость об аресте и суде над Хурцидзе вызвала ажиотаж. Но после нескольких дней обсуждений вся эта тема забылась. Между тем история Автандила обрастала новыми интересными подробностями уже и после того, как он оказался за решёткой. Разбираемся, за что сидит классный боксёр и как ему живётся в американской тюрьме.

Кто такой Автандил Хурцидзе?

Боксёр из Грузии дебютировал на профессиональном уровне в возрасте 23 лет у себя на родине. После досрочной победы над Георге Канчавели в 2002 году он на некоторое время исчез из поля зрения, но в 2004 году напомнил о себе в США. Здесь всё пошло не лучшим образом. Шесть побед, при двух ничьих и одном поражении не тот результат, который поможет называться начинающему боксёру перспективным.



После неудачного вояжа за океан Автандил принял решение перезагрузить карьеру и подписал контракт с одной из украинских промоутерских компаний, случилось это в 2007 году. Здесь он начал быстро набирать обороты и полюбился местному зрителю. Средневес с ростом в 165 см покорял всех жёсткой манерой ведения поединков. Выбрасывая огромное количество силовых ударов и неизменно сближаясь с соперником при помощи маятника, Хурцидзе скоро получил прозвище Маленький Тайсон. Боксёр штамповал яркие победы, завоёвывал второстепенные пояса и уверенно шёл к титульному поединку.

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Первый шанс стать чемпионом мира представился в 2010 году. На турнире в Париже он встретился с Хассаном Ндамом Нжикамом. Соперник превосходил Хурцидзе в росте почти на 20 см и грамотно извлёк из этого пользу. В итоге пояс временного чемпиона мира по версии WBA достался французу. Но Хурцидзе не опустил рук и в следующем бою стал чемпионом мира по второстепенной версии IBO, а затем стал пробивать путь по линии WBC и в 2011 году завоевал пояс WBC Silver, позволявший претендовать на полноценный титул. Но после этого спортсмен снова исчез из поля зрения.

Фото: Edward Diller/Getty Images

Проходил год за годом, а новостей об Автандиле не было, казалось, что в свои 35 лет он уже не возобновит карьеру. Однако в 2014 году Маленький Тайсон снова оказался в США. Здесь он подписал контракт с промоутером Лу Дибеллой и начал тренироваться под руководством Андре Розье, известного по работе с Дэниелом Джейкобсом. За каких-то 13 месяцев Хурцидзе провёл 4 поединка, одержав во всех досрочные победы. В 2016 году он завоевал второстепенный пояс по линии WBO, разбив Энтони Дугласа, а ещё через год завоевал пояс временного чемпиона мира по версии WBO, победив небитого британца Томми Лэнгфорда в его же логове. Таким образом, он стал официальным претендентом на пояс полноценного чемпиона мира и должен был встретиться с Билли Джо Сондерсом.

Арест

Казалось, долгожданная мечта вот-вот воплотится в жизнь. Промоутер Дибелла и представитель Сондерса Фрэнк Уоррен долго договаривались о проведении поединка и в итоге пришли к компромиссу. Поединок боксёров должен был состояться в июле 2018 года. Автандил источал уверенность и буквально в мае 2018 года обещал нокаутировать Сондерса. А уже в июне его жизнь круто поменялась. В один из первых дней лета полиция штата Нью-Йорк провела масштабный рейд в рамках проведения борьбы с организованной преступностью. Автандил был арестован в числе 33 подозреваемых в связях с русско-грузинской мафией.

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Группировке вменяли рэкет, грабежи, похищение и избиение людей, крышевание подпольных казино, организации нелегальных ночных клубов, в которых продавали наркотики, контрабанду, похищение грузов, подделку паспортов и других документов, и ещё ряд обвинений.



Оказалось, что руководителем ОПГ был российский грузин Ражден Шулая, известный по прозвищу Ражден Питерский. По сведениям из открытых источников, Шулая был коронован как вор в законе в 2013 году. После проблем с правоохранительными органами в Европе, ему удалось перебраться в США и здесь криминальный авторитет развернул широкую деятельность. Согласно версии прокуроров, Хурцидзе отвечал за боевое крыло ОПГ и едва ли не лично его организовывал. Следствие также утверждало, что Автандил ездил на акции по «выбиванию долгов» с проигравшихся в нелегальных казино должников. Боксёр также проходил по эпизоду с похищением программиста, которому были известны все данные софта, обеспечивающего работу игровых автоматов. Следствие просило для Раджена Питерского 65 лет лишения свободы и по несколько десятков для его сообщников. Автандилу грозило 40-летнее заключение.

Суд, разборки с колумбийцами в тюрьме и отказ идти на сделку со следствием

На суде сторона обвинения предъявила множество доказательств причастности группировки Шулая к преступлениям. В частности, были представлены даже видеофайлы с избиением людей, на которых можно было заметить и Хурцидзе. Прокурор назвал группировку Шулая самой опасной на всём Восточном побережье США. Отвертеться от наказания казалось невозможным.



Проблема Автандила осложнялась тем, что обвинение подвело всё дело под закон RICO, который был разработан с целью преследования не отдельных лиц, а целых группировок. Наказания по нему гораздо строже. Закон позволяет прокурорам склонять к сотрудничеству со следствием обвиняемых. Те в свою очередь в обмен на признание вины и показания против сообщников получают гораздо меньшие сроки. Благодаря RICO в США в минувшие десятилетия была прекращена деятельность множества мафиозных кланов.

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В синдикате Шулая также нашлись те, кто пошёл на сделку со следствием. Многие из обвиняемых в тяжких преступлениях получили до пяти лет заключения под стражей. Хурцидзе же отказался от подобного сценария и получил десять лет лишения свободы.



При этом по словам Хурцидзе, пять лет были добавлены лишь за инцидент в тюрьме, который произошёл во время судебных разбирательств. По версии Автандила, Раджен Шулая в тюрьме вступил в конфликт с группировкой колумбийцев, который перерос в силовое противостояние и Хурцидзе заступился за друга. В результате он получил несколько ударов ножом и потерял литр крови. Благо что остался жив.



Сейчас Автандил отсидел лишь пятую часть срока. Он уверяет, что невиновен и достаточно здраво это аргументирует.

«Я невиновен и всё ещё надеюсь оказаться на свободе. Сейчас я отбываю срок вместе с убийцами и людоедами. Если даже окажусь в худшем месте, обещаю Грузии быть достойным и дисциплинированным человеком. У меня никогда не было проблем с законом, но я столкнулся со скоростным поездом системы правосудия.



Если бы признал себя виновным, мне бы дали 3 года тюрьмы и обязали заплатить $ 200 тыс. Я требую доказательств вины, но мне их не предоставили. Их агенты предоставили им неверные улики.



Что касается драки в тюрьме, не думаю, что это было преднамеренной провокацией, но прокурор извлёк из ситуации максимум и за это мне добавили ещё пять лет. При этом потом администрация отправила меня в карцер. А между прочим, я единственный, кто после драки оказался на больничной койке, тогда я потерял литр крови, но всё повернули против меня», — говорил Хурцидзе в одном из интервью.