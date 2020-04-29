«Больницы переполнены, специалистов не хватает». Отец Хабиба госпитализирован с пневмонией

25 апреля отечественные СМИ облетела информация о том, что Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, попал в больницу. В течение нескольких часов новость эту подтвердил комментатор Рамазан Рабаданов. На фоне пандемии коронавируса, охватившей всю планету, стало тревожно. В первую очередь в голову закрались мысли о том, что заслуженный тренер России подхватил опасное заболевание. Ещё тяжелее мысли стали после того, как стало известно, что у Нурмагомедова-старшего диагностирована пневмония – основное осложнение злополучного COVID-19.

Подливало масло в огонь и то, что активно тиражировалась информация о воспалении лёгких у дальнего родственника Хабиба и члена его команды Шамиля Завурова. Это уже начинало походить на реальную вспышку коронавируса.

В то же время стало известно, что Абдулманап Магомедович лежит в одной из больниц Махачкалы и уже прошёл тест на коронавирус. Оставалось ждать.

Отец Хабиба опубликовал пост в «Инстаграме» после попадания в больницу

Вместе с потоком новостей о Нурмагомедове-старшем Сеть бурлила обсуждениями и пожеланиями скорейшего выздоровления. Уже 26 апреля сам тренер заявил, что чувствует себя прекрасно, немного снизив градус напряжения. Но информации о результатах теста так и не приходило. Наконец, 28 апреля Абдулманап Нурмагомедов разместил на своей странице в «Инстаграме» пост, поблагодарив медиков за самоотверженную работу и назвав их «воинами и спасителями». Казалось, что ситуация полностью нормализовалась. Но вечером того же дня Хабиб разместил на своей странице в «Инстаграме» пост, который заставил задуматься не только о состоянии здоровья Нурмагомедва-старшего, но и о пандемии в целом.

Хабиб — о коронавирусе в Дагестане: больницы переполнены, лекарств и врачей не хватает

Болезнь смертельно опасна

«Многие надеялись, что беда обойдёт наш дом, многие до сих пор не верят в серьёзность сложившейся ситуации. Однако наша халатность к советам и просьбам врачей вкупе с создавшейся в народе паникой привели к высоким темпам распространения болезни, ежедневно усугубляя и без того тяжёлое положение, и это привело к тому, что наши больницы сегодня переполнены больными, специалистов и лекарств не хватает, а число больных только растёт… Берегите близких, не выпускайте их из дома без нужды. Пусть Аллах убережёт нас всех от всех болезней и вылечит всех больных и близких во всём мире», — написал Нурмагомедов на своей странице в «Инстаграме».

Пост вынудил задуматься сразу о нескольких вещах. Во-первых, почему Хабиб решил высказаться об опасности коронавируса только сейчас, после того как стало известно о госпитализации его отца? И почему общественность до сих пор не осведомлена о результате тестов Нурмагомедова-старшего? Конечно, каждый имеет право на сохранение такой информации в тайне, вместе в тем в таком случае, наверное, не стоило в принципе заявлять о тестировании во всеуслышание.

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Кроме этого, пост Нурмагомедова натолкнул на размышления о том, каково реальное положение дел в северокавказской республике.

Анализы на COVID-19 чаще оказываются положительными

Впервые случай заражения коронавирусом в Дагестане был зарегистрирован 27 марта, а уже 31-го местные власти ввели режим самоизоляции. Ко 2 апреля число заражённых возросло до 25, и до 6 апреля это число не менялось. Казалось, что вирус локализован, но это было обманчивое впечатление. Начиная с 6 апреля количество больных COVID-19 стабильно росло, но на фоне всероссийских масштабов ситуация казалась контролируемой. К 25 апреля число пациентов составляло 724 человека. Но уже к 28 апреля их стало более чем в 1,5 раза больше — 1147 человек, при этом за сутки зарегистрировали более 150 новых заражённых.

На фоне всего этого власти Дагестана продолжали отчитываться о готовности республики к борьбе с инфекцией и контролем над ситуацией.

Но судя по всему, пост такого влиятельного в регионе человека, как Хабиб Нурмагомедов, спутал чиновникам все карты. Мало того, примерно в одно же время с бойцом в Сети появился текст письма одной из медицинских работниц Дагестана на имя главы республики Владимира Васильева.

Макгрегор «бьёт коронавирус», Хабиб заперся в изолированном зале. Бойцы на карантине Самые опасные люди планеты вынуждены сидеть по домам из-за пандемии коронавируса. Развлекаются самыми разными способами.

«Мы, медработники Республики Дагестан, которые, следуя принципам профессионального и морального долга, находимся на своих рабочих местах, массово заболеваем. Многие из наших коллег уже в списке умерших. У нас практически нет специальных средств изоляции и костюмов, лекарственных средств, масок, респираторов, антисептиков, а выданные нам сегодня х/б халаты, очки и марлевые маски не соответствуют нормам защиты. Мы находимся в контакте с больными, поступающими с различными диагнозами до получения ими ответов на результаты анализов на COVID-19, и сегодня они чаще оказываются положительными.

Мы на свои небольшие зарплаты вынуждены приобретать необходимые средства индивидуальной защиты и лекарства. Официальная информация, что у „медиков всё для работы есть и им ещё и подняли зарплаты“ больше вызывает недоумение и негативную реакцию у наших земляков, также испытывающих материальные трудности. Повышенную зарплату получат только врачи, официально работающие в больницах, определенных под размещение больных с COVID-19», — было сказано в заявлении.

Но всё же самое интересное в этих двух заявлениях то, что именно послание Хабиба Нурмагомедова, вероятнее всего, обратит на себя внимание властей всех уровней и заставит действовать активнее. Конечно, можно сказать, что сообщение чемпиона UFC было адресовано лишь подписчикам. Но Нурмагомедов, нравится это кому-то или нет, является одним из выразителей общественного мнения Дагестана, и если его позиция о методах противодействию коронавируса будет содержать критику, то очевидно, что за ним потянутся и верные фанаты.

Хабиб получит за бой с Фергюсоном почти 800 млн рублей. Это больше, чем за карьеру в UFC Дэна Уайт всё ещё пытается спасти бой Нурмагомедова и Фергюсона. Если удастся, то событие станет одним из крупнейших в истории боёв.

Реакция подписчиков и хейтеров

Ни для кого не секрет, что армии фанатов Нурмагомедова всегда противостоит и армия его ненавистников. Очередным свидетельством этого стало огромное количество комментариев под постами и новостями. И если часть болельщиков активно поддерживала Орла и призывала соблюдать режим самоизоляции, то некоторые возмущались этим. Противники идеи Нурмагомедова делали акцент на том, что не могут сидеть дома впроголодь и оставаться без работы.

«Легко сидеть дома, когда на счету миллионы. А что делать тем, кому государство не помогает? В семьях дети, аренда квартир, ведь они не у всех есть. Что делать?» — вопрошают комментаторы.

Были и такие, которые упоминали о миллионных гонорарах Хабиба и призывали его помочь республике финансово. Кто-то же нашёл в словах Нурмагомедова обращение лишь к народам Дагестана, в очередной раз пытаясь раздуть конфликт на ровном месте.

За всем этим просматривается одна грустная тенденция. Даже в момент пандемии коронавируса, когда человечество стоит перед глобальным вызовом, отдельные люди сеют разобщённость, позволяя чувству ненависти поглотить себя и не прислушиваться к элементарным советам по соблюдению мер безопасности. Остаётся надеяться, что таковых немного.