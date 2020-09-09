В Грозном прошёл большой боксёрский вечер. Династия Кадыровых снова всех победила

Пока внимание поклонников единоборств в основном сосредоточено на UFC, в Грозном как-то незаметно прошёл большой вечер профессионального бокса. Между тем, там было на что посмотреть. В главном событии турнира оспаривался титул чемпиона Европы во втором среднем весе, в соглавном бою выступил экс-боец UFC Абдулкерим Эдилов, а в показательной части шоу свои умения на ринге показывали дети главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова.

Вечер бокса был организован промоутерской компаний «Ахмат» и санкционирован Российской федерацией бокса. В его рамках состоялось 13 профессиональных поединков. В большинстве из них участвовали вчерашние дебютанты бокса, но в главных боях звучали громкие имена.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть ролик можно на официальном канале ЧГТРК «Грозный» в YouTube.

В супертяжёлом весе сошлись бывший боец UFC Абдулкерим Эдилов и известный ветеран Денис Бахтов, в чьём послужном списке есть победа над Дэнни Уильямсом и встречи с Энтони Джошуа, Вячеславом Глазковым и Александром Устиновым. Невзирая на огромный опыт, 40-летний Бахтов ничего не смог предложить Эдилову. Практически первая атака представителя клуба «Ахмат» пришлась в цель. Мощный левый прямой потряс Бахтова, заставив вжаться в канаты. Далее Эдилов выбросил многоударную серию, а Денис оказался на канвасе. Спортсмен не сумел твёрдо встать на ноги на счёт «десять» и рефери зафиксировал досрочную победу Абдулкерима. На неё он потратил ровно 50 секунд. Таким образом, он одержал третью победу в профи и вновь – в первом раунде. Что касается Бахтова, то Денис проиграл в восьмой раз кряду. Кажется, пора заканчивать.

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В главном бою бились бойцы второго среднего веса. Местный спортсмен Асламбек Идигов защищал пояс чемпиона Европы по версии WBO от посягательств бывшего претендента на титул временного чемпиона мира, экс-чемпиона мира по версии WBC среди молодёжи — опытнейшего Станислава Каштанова. Лучшие годы уроженца Донецка уже давно позади, что и показала встреча с Идиговым. Асламбек владел преимуществом в ходе встречи и одержал заслуженную победу решением судей.

Но наибольший интерес вызвали показательные бои юниоров по правилам любительского бокса, с использованием защитных шлемов и специальной формы. Это объяснялось тем, что на ринге бились наследники главы Чечни Рамзана Кадырова. Собственно говоря, именно поэтому мероприятие посетил сам президент, а также первые лица республики и почётные гости. Кадыров-старший всё время был рядом со своим другом, чемпионом мира в полутяжёлом весе Артуром Бетербиевым, горячо обсуждая с ним происходящее в ринге.

Фото: РИА Новости

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Серьёзного сопротивления детям Кадырова не оказал никто. Ахмад, Эли и Адам Кадыровы одержали уверенные победы над Бесланом Маремкуловым, Надаром Кумыковым и Эмиром Алажевым соответственно. Эли Кадыров непосредственно в ринге принимал поздравления от Артура Бетербиева, вручившего победителю приз от фонда имени Кадырова. Для Эли победа стала уже шестой в карьере. Других триумфаторов чествовали представители высшего руководства республики. Ещё одну победу в копилку семьи Кадыровых положил Абубакар Кадыров, дебютировавший на ринге.

Отметим, что в последнее время в Чечне делают всё возможное, чтобы бои с участием сыновей Рамзана Кадырова видели, как можно больше людей. Ещё в феврале, когда залы были полными, наследники президента Чечни выступали в Москве и одержали там победы над соперниками из Уганды.

Сыновья Кадырова одержали досрочные победы на турнире в Москве

Будет интересно посмотреть, как дальше будут развиваться события вокруг этих мальчишек. Посвятят ли они жизнь профессиональному боксу или со временем сосредоточатся на более спокойном ремесле. Время покажет.