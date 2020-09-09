В Грозном прошёл большой боксёрский вечер. Династия Кадыровых снова всех победила

Пока внимание поклонников единоборств в основном сосредоточено на UFC, в Грозном как-то незаметно прошёл большой вечер профессионального бокса. Между тем, там было на что посмотреть. В главном событии турнира оспаривался титул чемпиона Европы во втором среднем весе, в соглавном бою выступил экс-боец UFC Абдулкерим Эдилов, а в показательной части шоу свои умения на ринге показывали дети главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова.
Вечер бокса был организован промоутерской компаний «Ахмат» и санкционирован Российской федерацией бокса. В его рамках состоялось 13 профессиональных поединков. В большинстве из них участвовали вчерашние дебютанты бокса, но в главных боях звучали громкие имена.
Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть ролик можно на официальном канале ЧГТРК «Грозный» в YouTube.
В супертяжёлом весе сошлись бывший боец UFC Абдулкерим Эдилов и известный ветеран Денис Бахтов, в чьём послужном списке есть победа над Дэнни Уильямсом и встречи с Энтони Джошуа, Вячеславом Глазковым и Александром Устиновым. Невзирая на огромный опыт, 40-летний Бахтов ничего не смог предложить Эдилову. Практически первая атака представителя клуба «Ахмат» пришлась в цель. Мощный левый прямой потряс Бахтова, заставив вжаться в канаты. Далее Эдилов выбросил многоударную серию, а Денис оказался на канвасе. Спортсмен не сумел твёрдо встать на ноги на счёт «десять» и рефери зафиксировал досрочную победу Абдулкерима. На неё он потратил ровно 50 секунд. Таким образом, он одержал третью победу в профи и вновь – в первом раунде. Что касается Бахтова, то Денис проиграл в восьмой раз кряду. Кажется, пора заканчивать.
В главном бою бились бойцы второго среднего веса. Местный спортсмен Асламбек Идигов защищал пояс чемпиона Европы по версии WBO от посягательств бывшего претендента на титул временного чемпиона мира, экс-чемпиона мира по версии WBC среди молодёжи — опытнейшего Станислава Каштанова. Лучшие годы уроженца Донецка уже давно позади, что и показала встреча с Идиговым. Асламбек владел преимуществом в ходе встречи и одержал заслуженную победу решением судей.
Но наибольший интерес вызвали показательные бои юниоров по правилам любительского бокса, с использованием защитных шлемов и специальной формы. Это объяснялось тем, что на ринге бились наследники главы Чечни Рамзана Кадырова. Собственно говоря, именно поэтому мероприятие посетил сам президент, а также первые лица республики и почётные гости. Кадыров-старший всё время был рядом со своим другом, чемпионом мира в полутяжёлом весе Артуром Бетербиевым, горячо обсуждая с ним происходящее в ринге.
Фото: РИА Новости
Серьёзного сопротивления детям Кадырова не оказал никто. Ахмад, Эли и Адам Кадыровы одержали уверенные победы над Бесланом Маремкуловым, Надаром Кумыковым и Эмиром Алажевым соответственно. Эли Кадыров непосредственно в ринге принимал поздравления от Артура Бетербиева, вручившего победителю приз от фонда имени Кадырова. Для Эли победа стала уже шестой в карьере. Других триумфаторов чествовали представители высшего руководства республики. Ещё одну победу в копилку семьи Кадыровых положил Абубакар Кадыров, дебютировавший на ринге.
Отметим, что в последнее время в Чечне делают всё возможное, чтобы бои с участием сыновей Рамзана Кадырова видели, как можно больше людей. Ещё в феврале, когда залы были полными, наследники президента Чечни выступали в Москве и одержали там победы над соперниками из Уганды.
Будет интересно посмотреть, как дальше будут развиваться события вокруг этих мальчишек. Посвятят ли они жизнь профессиональному боксу или со временем сосредоточатся на более спокойном ремесле. Время покажет.
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