Последняя победа Величайшего. Стареющий Мохаммед Али разобрал Неонового Леона

Мохаммед Али ушёл из жизни в 2016 году, но его имя не будет забыто, пока существует бокс. Урождённый Кассиус Марселлус Клей-младший считается одним из величайших боксёров в истории. Он нарушил устоявшиеся каноны бокса и придумал абсолютно новый стиль, который большинство знает по девизу «Порхай, как бабочка, жаль, как пчела».

Мохаммед также считается одним из отцов треш-тока, который он мастерски использовал для давления на противников. Помимо спортивных достижений Али известен как политический деятель и щедрый благотворитель. 15 сентября 1978 года боксёр по прозвищу Величайший одержал последнюю победу в карьере.

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Мохаммед Али тогда уже считался престарелым ветераном бокса. 36-летние спортсмены были скорее исключением из правил: большинство боксёров в этом возрасте уже покидали спорт. В феврале 1978 года Али сенсационно проиграл Леону Спинксу, после чего многие поставили крест на его карьере. Величайший выглядел погрузневшим и медленным, хотя оставался более техничным, чем его молодой визави. Спинкс действовал активно и добился победы раздельным решением судей, поразив спортивный мир. Али рассчитывал измотать своего соперника, но тому хватило сил на всю дистанцию поединка. К тому же Мухаммед почти не тренировался перед боем, рассчитывая легко победить и уйти из спорта.

Родственники и друзья уговаривали Али отказаться от реванша со Спинксом и действительно завершить карьеру. У Величайшего был целый букет проблем со здоровьем: уже после победы над Эрни Шейверсом личный врач Мохаммеда умолял его бросить спорт и разослал предостерегающие письма близким людям боксёра.

Али жаловался на головные боли и расстройства памяти, что было первым признаком надвигающегося тяжёлого заболевания. Мохаммед, который мечтал о реванше, не внял голосу родных и рассудка. Реванш со Спинксом прошёл 15 сентября на арене «Супердоум» в Новом Орлеане. Теперь фаворитом считался уже боец по прозвищу Неоновый Леон, которому прочили славу «Нового Али».

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Мохаммед отлично подготовился к поединку, подтянув физические кондиции. Спинкс практически не доставал своими ударами знаменитого оппонента, преподавшего молодому боксёру настоящий урок. У Величайшего не было прежней скорости, что было компенсировано прекрасной техникой и мастерской работой в защите. В нескольких раундах Али и вовсе «летал» по рингу, словно в лучшие годы, пробивая точные джебы и вовремя уходя от встречных ударов.

Когда Мохаммед всё-таки уставал, он ловко вязал соперника клинчем. Неоновый Леон выглядел беспомощно: не помогало ему и наличие сразу нескольких тренеров, дававших ему противоположные советы. Великий ветеран уверенно победил судейским решением и вернул себе чемпионский пояс, оказавшись лучше Спинкса едва ли не во всех раундах.

Фото: Focus on Sport/Getty Images

Сразу после победы Али объявил о завершении профессиональной карьеры. Однако финансовые проблемы, вызванные неудачным вложением денег, заставили постаревшего Мохаммеда вновь выйти на ринг. В соперники Величайшему достался великолепный Ларри Холмс, владеющий титулом WBC. На Али было жалко смотреть: Холмс спокойно и жёстко разобрался с ветераном, который сдался после 10-го раунда.

Через год с небольшим Али подрался с Тревором Бербиком и после поражения по очкам окончательно завершил карьеру. Впереди были долгие годы борьбы с болезнью Паркинсона, общественная и миссионерская деятельность. 3 июня 2016 года Али скончался в возрасте 74 лет.

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Судьба Леона Спинкса сложилась непросто. После боя с Али спортсмен дрался на высоком уровне ещё семь лет. Позже у него начались проблемы с алкоголем и наркотиками, из-за которых Спинкс быстро деградировал до откровенного джорнимена. В последних шести боях Неоновый Леон потерпел пять поражений и повесил перчатки на гвоздь. Денег и дома у него уже не было: пришлось перебиваться случайными заработками и жить на улице или в приютах для бездомных. Недавно стало известно, что 67-летний Леон тяжело болен.