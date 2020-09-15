Джо дрался в UFC и снимался в Голливуде. Теперь отбывает пожизненный срок

Минувший турнир UFC был омрачён трагической новостью о казни иранского борца Навида Афкари. Правительство азиатской страны так и не помиловало спортсмена, за которого заступались не только сильные мира сего, но и влиятельные люди из мира спорта, в том числе глава UFC Дана Уайт и президент МОК Томас Бах. Кошмарный случай с Афкари заставил вспомнить о экс-бойце UFC, который ныне отбывает пожизненное заключение и действительно заслужил сурового наказания. Рассказываем историю Джо Сына.

Спортивная карьера

Сын Хён Мин появился на свет в 1970 году в Южной Кореи, но ещё в раннем детстве его семья переехала в США, где он и получил более европейское и американское имя Джо Сын. Именно под таким именем он стал известен и в мире единоборств. Не обладая выдающимися физическими данными, но, имея яростный характер, Сын в 24-летнем возрасте, в декабре 1994 года, дебютировал в UFC. На турнире UFC 4, который проходил в Талсе (штат Оклахома, США), боец с ростом в 162 см вышел на схватку с настоящим тяжеловесом и досрочно её проиграл.



Тогда уже на следующий год Сын попробовал свои силы в кикбоксинге. Бой на турнире K-3 в Японии поначалу складывался в пользу Джо. Несколько мощных атак потрясли известного каратиста Нобуаки Какуду. Но вскоре тот оправился и жёстко нокаутировал соперника.



После этого в спортивной карьере Сына возникла пауза. В ММА он вернулся только в 2002 году. Тогда он принял решение биться в лиге PRIDE, а также пробовал силы в американском промоушене Xtreme Pancration. Ни там, ни там боец не снискал славы. Потерпев три поражения за пять месяцев (все в первом раунде), Сын принял решение завершить карьеру.

Польский боксёр выжил в Освенциме. Чемпион бил надзирателей, чтобы заработать кусок хлеба Несмотря на пережитые лишения, Тадеуш Петшиковски прожил долгую и достойную жизнь.

Успехи в кино

Возможно, карьера Сына складывалась в смешанных единоборствах так плачевно, поскольку он слишком распылялся и параллельно строил карьеру в кино. Дебютную роль он получил ещё в 1993 году, когда сыграл в фильме «Дерево Джошуа» и разделил место на съёмочной площадке вместе с Дольфом Лундгреном.



Также он снимался в типичных для 90-х годов боевиках, таких как «Кровавый кулак-5. Живая мишень» и «Сильнейший удар». В послужном списке Сына есть роль главного отрицательного героя в фильме «Гадюка», звездой которого стал Лоренцо Ламас. Небольшими шажочками Джо пробил себе путь на действительно большую площадку. Пусть роль в фильме «Остин Пауэрс:



Человек-загадка международного масштаба» была невелика, но эта работа была действительно известна во всём мире. Бывший боец явно гордился этой ролью и рассказывал о ней даже детективам, ведшим допрос по его страшным деяниям.

Арест за вандализм и раскрытие дела 18-летней давности

2008 год стал поворотным в жизни Сына. 16 мая 2008 года Джо, ранее не имевший проблем с законом, получил срок за акт вандализма. Спортсмену и актёру дали 60 дней испытательного срока. Но уже 18 августа его снова задержали, на этот раз уже на 90 дней. Эти три месяца он получил буквально по собственной глупости, так как не выполнил условия отбытия наказания, поменяв место жительства и не сообщив об этом вовремя. В октябре для Сына пришла ещё одна ошеломляющая новость.

Протесты в США вышли из-под контроля. Бойцы UFC принялись наводить порядок на улицах Джон Джонс отнимает у протестующих баллончики, а Чак Лидделл успокаивает агрессию.

Дело в том, что, заключая сделку о признании вины по акту вандализма, он должен был сдать обязательные пробы ДНК. Их результат буквально шокировал следствие. Оказалось, что Сын замешан в деле о групповом изнасиловании, совершённом ещё в далёком 1990-м году (то есть тогда ему было всего 20 лет).



Сначала Сыну бы предъявлен целый ряд обвинений, в том числе, по склонению мужчин к действиям сексуального характера и изнасиловании женщин. По американскому законодательству по всем пунктам ему грозило 275 лет заключения.



Но к 2011 году, когда дело было передано в суд, первоначальные обвинения были сняты из-за истечения срока исковой давности. По факту против Сына можно было провести одно дело, но, пожалуй, самое жестокое. Речь шла именно о том групповом изнасиловании 1990-го года. Оно случилось в канун Рождества в штате Калифорния. Джо вместе с сообщником затащил в машину девушку, которая выгуливала собаку и увёз её в неизвестном направлении.

Макгрегора обвиняют в попытке изнасилования. А ведь Конор в свадебном путешествии Ирландец приехал во Францию с семьёй и готовился к марафону с принцессой Монако.

Впоследствии он и Сантьяго Лопес Гайтана неоднократно надругались над жертвой, били её пистолетом и грозились убить. Когда экзекуция была завершена, преступники завязали 19-летней девушке глаза её же брюками и отпустили, цинично поздравив с Рождеством. Учитывая всю жестокость и пытки (именно это преступление не имеет срока давности), Джо дали пожизненный срок с возможностью досрочного освобождения.



Но позже приговор был ужесточён. В октябре 2011 года Сын, видимо вспомним о былом боевом прошлом, жестоко избил сокамерника в корпусе В одной из калифорнийских тюрем. Следствием этого стало то, что теперь экс-боец UFC отбывает пожизненное заключение без права досрочного освобождения. И, наверное, это правильно – изолировать такого персонажа от мирных жителей планеты Земля.