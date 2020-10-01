«Я никогда не был так близок к смерти». Триллер в Маниле – один величайших боёв в истории

1 октября 1975 года состоялся один из главных поединков в истории профессионального бокса. В манильском дворце спорта Araneta Coliseum встретились легендарные Мохаммед Али и Джо Фрейзер. Это был уже третий бой звёзд тяжёлого веса: ранее бойцы по разу победили друг друга судейскими решениями. Определение «Триллер в Маниле» придумал Али: ведя бесконечный трешток, он неожиданно срифмовал три слова – Манила, триллер и горилла. Гориллой, естественно, Мохаммед называл своего соперника. Фрейзер по прозвищу Дымящийся Джо старался не обращать внимания на оскорбления: с острым на язык Али было невозможно конкурировать.

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Однако трешток Величайшего всё-таки сумел задеть Фрейзера. Бывшие друзья стали настоящими врагами задолго до Триллера в Маниле. Причиной было поведение Али, который сразу после подписания контракта на первый бой начал буквально изводить Фрейзера. Мохаммед высмеивал гражданскую позицию противника и назвал его Дядей Томом, что было жестоким оскорблением для темнокожего бойца. Али приезжал в зал к Дымящемуся Джо, пытался подраться с ним в парке, везде носил куклу гориллы и мастерски создавал шоу. Фрейзер в силу особенностей характера не мог отплатить Величайшему той же монетой, затаив к болтливому и дерзкому Али ненависть почти до конца жизни.

Даже после выхода в ринг Али успел ещё раз насмешить публику, утащив кубок в свой угол ещё до начала поединка. Однако в бою спортсменам было не до смеха: на арене было около 30 градусов жары и стояла плотная духота. Первые два раунда остались за Величайшим, который двигался легко и обстреливал ударами неповоротливого Фрейзера. Мохаммед держал противника на дистанции и ловко вязал в клинче, если тот прорывался ближе. Дымящийся Джо принял немало попаданий, но выстоял и начал постепенно перехватывать инициативу. Вскоре Фрейзер сумел замедлить Али многочисленными ударами в корпус, после чего начал выцеливать голову соперника.

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В шестом раунде Мохаммед едва не оказался в нокдауне, пропустив коронный жёсткий хук оппонента. Дымящийся Джо был очень близок к победе, но Али продемонстрировал невероятную способность держать удар. Позже Фрейзер вспоминал: «Мои удары могли проломить стену, но он всё стерпел, это было поразительно». К восьмому-девятому раунду Фрейзер «вымахался» и начал постепенно уставать, не успевая за более выносливым оппонентом. С каждой минутой Дымящийся Джо «подсаживался» всё сильнее, в 12-м раунде у него пошла кровь изо рта. Величайший несколько раз выбивал ударами капу изо рта Фрейзера, однако никак не мог повалить его самого. 14-й раунд получился самым суровым: находившийся в почти полубессознательном состоянии Джо принимал десятки плотных ударов, упрямо держась на ногах. Али тоже был совершенно обессилен, хотя продолжал выбрасывать руки.

Угол Фрейзера, настороженно переговаривавшийся на протяжении последних минут, решил остановить бой. Сначала была проведена проверка зрения Джо, у которого и в нормальном состоянии полноценно видел лишь один глаз. Когда Фрейзер вместо трёх показанных пальцев увидел лишь один, тренер обратился к судье и заявил, что бой закончен. Али тоже было плохо: практически ничего не соображавший от усталости, он просил срезать с него бинты и остановить встречу. Врач Мохаммеда утверждает, что его подопечный не сумел бы выйти на 15-й раунд. Величайший действительно едва волочил ноги, ненадолго даже потеряв сознание: «Это было как смерть. Я никогда не был так близок к смерти».

Последняя победа Величайшего. Стареющий Мохаммед Али разобрал Неонового Леона 42 года назад легендарный боксёр одолел Леона Спинкса, вернув себе чемпионский пояс.

Фрейзер был очень разочарован остановкой и с трудом сдерживал слёзы обиды. Али же с трудом добрался до раздевалки, где его поджидала трагедия: охранявший помещение полицейский случайно выстрелил в себя во время игры с пистолетом. Вскоре Величайший пригласил к себе сына Фрейзера, перед которым извинился за всё, что говорил про его отца. У самого Дымящегося Джо победитель прощения не попросил: оскорблённый до глубины души Фрейзер ещё долго раздражался при одном упоминании Мохаммеда. Две легенды помирились только незадолго до смерти Фрейзера в 2011 году. Величайший пережил своего противника на пять лет.