Рон отсидел за убийство, нокаутировал боксёра из СССР и едва не побил Али и Формана

Профессиональный бокс знает множество примеров, когда настоящие мастера своего дела так и не стали чемпионами мира, невзирая на все свои таланты и умения. Одним из них был американский тяжеловес Рон Лайл, которому просто не повезло выступать в эпоху великих Мохаммеда Али, Джо Фрэйзера и Джорджа Формана. Но даже с учётом той невероятной конкуренции, которая царила тогда в хэвивейте, Лайл вписал своё имя в историю бокса золотыми буквами, едва не нокаутировав Формана и почти победив по очкам самого Али.

Ранние годы. Бандитская жизнь, убийство, тюрьма

Рональд Дэвид Лайл появился на свет 12 февраля 1941 года и был третьим ребёнком Уильяма и Нелли Лайлов, которые впоследствии стали родителями 19 (!) раз. В столь многодетной семье жизнь Рона не могла складываться легко. Семья испытывала нужду, и паренёк быстро стал ребёнком улиц. Проживая в неблагополучном и одном из беднейших районов Денвера (штат Колорадо, США), Лайл затесался в одну из местных банд и промышлял преступлениями. Уже очень скоро у него начались проблемы с законом. В возрасте 19 лет он был осуждён за убийство второй степени. Согласно обвинительному акту, Рон застрелил представителя другой банды. Сам Лайл отмечал, что конфликт был массовым и курок спустил не он. Как бы то ни было, решением суда Лайл был приговорён к длительному заключению.

За решёткой жизнь Рона также не была спокойной. В 1965 году сокамерник попытался его зарезать. Будущий боксёр потерял много крови и находился на грани жизни и смерти. Врачи сделали всё возможное, чтобы спасти Лайла, провели ему 36 (!) переливаний крови и всё же поставили его на ноги. По возвращении из лазарета заключённый был помещён в одиночную камеру на долгие 90 дней. Тогда-то он и начал работать над собой, посвящал свободное время тренировкам и физическому развитию.

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В 26-летнем возрасте Лайл вступил в Общество развития афроамериканской культуры и погрузился в работу спортивного ответвления организации. Он тренировал футбольную команду и привёл её к победе в тюремном чемпионате. Ну а вскоре Лайл начал испытывать страсть к боксу. Глядя на боксёрские поединки по телевидению, он уверял, что может выступать лучше, чем звёзды на экране. Так он начал посвящать себя этому виду спорта и принял участие во множестве боёв, организованных в рамках соревнований тюрем. За всё время он проиграл лишь одну схватку.

К 1969 году Лайлу было позволено запрашивать условно-досрочное освобождение, но он получил отказ, причём дважды. Соответствующие органы указывали, что профессиональный бокс не та работа, которая подходит для условия досрочного освобождения. Но к счастью, умения Рона были замечены местным магнатом Биллом Дэниелсом, владевшим несколькими элитными командами разных спортивных лиг. Заинтересовавшись Лайлом, миллиардер нанял его в свою компанию на должность сварщика, тем самым посодействовав освобождению из-под стражи. Таким образом, после 7,5 лет заключения начинающий боксёр оказался на свободе.

Любительская карьера. Победа над советским боксёром

На следующий день после выхода из тюрьмы он появился в тренировочном зале команды «Денвер Рокс», которая выступала в недолго просуществовавшей Международной боксёрской лиге. В её составе он сделал себе имя, а в 1970 году стал чемпионом Северной Америки. После этого он стал членом сборной США. На деле любительская карьера Лайла длилась недолго, но стала ярчайшей.

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Так, в том же 1970 году он поехал в составе национальной команды в европейское турне. На соревнованиях в Италии, посвящённых Рокки Марчиано, он нокаутировал соперника с Апеннин. Затем были две победы над югославскими боксёрами в матчевой встрече сборной США и балканской команды и поражение в матчевой встрече с Румынией. Как бы то ни было, та осечка не ослабила позиции Лайла в команде. И в январе 1971 года для него наступил самый ответственный момент.

Зимой в Лас-Вегас (штат Невада, США), на матчевую встречу прибыла сборная СССР. Это был третий год, когда представители двух сверхдержав выясняли отношения в ринге. Перед боем магнат Дэниелс, ведший дела Лайла, пообещал, что сумеет его продвинуть в профессионалы, даже невзирая на наличие судимости, но главное победить боксёра из СССР.

«Дэниелс сказал мне, что в январе я буду биться с этим русским и после меня продвинут в профессионалы. Это была дверь, которую я должен был открыть – победить русского. Так что я уволился с работы и тренировался полгода. Не собирался проигрывать из-за плохой формы», — вспоминал тот эпизод Рон.

Собственно говоря, поединок прошёл с советским боксёром из Армянской ССР. Лайл разбил Камо Сарояна за два раунда, одержав победу за явным преимуществом. Так он стал явным кандидатом на поездку на Олимпиаду 1972 года. Но решение перейти в профессионалы было окончательным. Вскоре все судимости с Рона были сняты, и дорога к новым боксёрским вершинам была открыта.

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Профессионал. Невероятная битва с Али и нокдаун для Формана

23 апреля 1971 года Лайл провёл первый поединок на профессиональном рынке. Тогда он встретился с Эй Джей Стэплсом и нокаутировал его во втором раунде. Рон, обладая устрашающим ударом, на старте карьеры почти всегда побеждал досрочно. Всего в 1971 году за 8 месяцев он провёл 11 поединков и 9 раз победил нокаутом. В 1972 году его ждал первый серьёзный вызов в карьере. 10 июля он встретился с экс-чемпионом мира в полутяжёлом весе Висенте Рондоном и нокаутировал его во втором раунде.

Далее Рон уверенно поднимался в рейтингах организаций, но и сталкивался с проблемами. Так, в 1973 году он потерпел поражение от Джерри Кварри, а в 1975 году решением судей проиграл Джимми Янгу. Тем удивительнее было то, что сразу после поражения от Янга Лайл получил титульный шанс и встретился с легендарным Мохаммедом Али.

Моххамед Али против Рона Лайла Фото: Bettmann Archive/Getty Images

То был один из лучших поединков в исполнении нашего героя. Рон работал более агрессивно и не поддавался на уловки Али. На протяжении большей части встречи он явно перебивал соперника по очкам. Тогда Мохаммед, понимая, что положение может спасти только досрочная победа, пошёл ва-банк. В 11-м раунде в одном из эпизодов он потряс Рона тяжелейшим правым в челюсть, далее Али пошёл на добивание и заставил рефери вмешаться в схватку. На момент остановки Лайл на карточках судей побеждал.

После первого в карьере досрочного поражения Рон победил Эрни Шейверса и вышел на бой с могучим Джорджем Форманом, который появился на ринге впервые после поражения от всё того же Мохаммеда Али. Эта схваткой стала классикой мирового бокса и без преувеличения является одной из лучших в истории. Кажется, что именно с него писался сценарий фильмов о Рокки Бальбоа. В конце первой трёхминутки Лайл потряс Джорджа точным попаданием в челюсть, но не успел развить успех. Во втором и третьем раундах Форман взял происходящее на ринге под контроль.

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Но в четвёртой трёхминутке Рон снова едва не перевернул всё с ног на голову. В первой половине отрезка он размашистыми и жесточайшими ударами отправил Формана в нокдаун. Однако Джордж оправился и под конец раунда пробил несколько сокрушительных хуков в голову Лайлу, также отправив его на канвас. Рон сумел подняться и снова перехватил инициативу, на последних секундах снова отправив Формана в тяжеленный нокдаун. По сути, тогда того спас лишь гонг, в противном случае он бы проиграл. На удивление, после всего этого Джордж вышел на пятый раунд заряженным на борьбу и работал первым номером. Более того, он даже выдержал несколько тяжёлых атак Лайла. Ну а Рон, похоже, окончательно выдохся. Во второй половине трёхминутки он пропустил тяжёлую атаку и ушёл в глубокую оборону, зажавшись у канатов. Тут-то Форман его уже и не отпустил. Обрушив на соперника более 20 ударов, он всё-таки заставил его упасть. После того как рефери произнёс «десять», Рон всё ещё лежал на канвасе. Таким образом, в битве гладиаторов победу вырвал Форман.

Этот бой стал одним из величайших в истории бокса и обязательно рекомендован к просмотру. Джордж признавался, что никогда не ощущал на себе такой мощи ударов, как в противостоянии с Лайлом.

«Это что-то! Только Рон бил настолько сильно, что это уже даже было не больно. Никто так не бил, как он», — говорил Форман.

После изматывающего боя карьера Лайла пошла на спад. Проиграв трижды в следующих 11 поединках, он завершил карьеру. Тем не менее продолжительное время Рон грезил реваншем с Форманом и в 1995 году в возрасте 54 лет даже возобновил карьеру. Одержав четыре досрочные победы за четыре месяца и поняв, что желаемого ему не получить, он окончательно повесил перчатки на гвоздь.

В 2011 году в возрасте 70 лет Лайл скончался от осложнений, вызванных болезнью желудка. Как бы то ни было, его имя навсегда вписано в историю бокса прекрасными битвами с величайшими боксёрами.