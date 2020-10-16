У Нурмагомедова почти нет слабых мест. Найдёт ли их Джастин Гэтжи?

«Никто не побьёт этого парня». Почему Хабиб никогда не проигрывает?

24 октября Хабиб Нурмагомедов встретится с Джастином Гэтжи на UFC 254. Поединок, который пройдёт на знаменитом «Бойцовском острове» в Абу-Даби, станет для российского спортсмена 29-м в профессиональной карьере в ММА. Фаворитом боя за чемпионский пояс UFC в лёгком весе считается уроженец Дагестана: большинство экспертов склоняются к победе Хабиба, несмотря на высокий уровень его соперника. Всё просто – Нурмагомедов ещё никогда не проигрывал. А почему Хабиб всех побеждает?

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Как бы это банально не звучало, но один из главных секретов Хабиба – упорные тренировки. В частности, именно таким образом дагестанец «прокачал» свою выносливость, которой восхищаются многие звёзды ММА. Орёл признавался, что очень не любит бегать, но всё равно каждый день начинает с длительной пробежки или работы на эйрбайке. Зато в октагоне Нурмагомедов практически не теряет темпа и готов работать на протяжении пяти раундов: с Элом Яквинтой россиянин дрался все 25 минут, измотанного Конора Макгрегора россиянин финишировал в четвёртом раунде.

Высочайший борцовский уровень Хабиба уже стал нарицательным. Знаменитый Абдулманап Нурмагомедов начал учить сына вольной борьбе уже с пяти лет, поставив ему великолепную базу. Следом Орёл стал заниматься дзюдо, где получил навыки разнообразных бросков. Позже Нурмагомедов-младший перебрался в самбо, где борьба сочеталась с ударной техникой. Именно самбо окончательно «сплавило» отдельные умения в общий запредельный уровень. Сейчас чёрные пояса бразильского джиу-джитсу откровенно побаиваются соревноваться с Хабибом в борьбе, понимая, что шансов на успех слишком мало.

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Как только Нурмагомедов оказывается в партере, он тут же начинает давление на соперника. Орёл быстро оказывается доминирующей позиции, давит сверху своим весом и наносит множество ударов. Параллельно Нурмагомедов ищет возможность для болевого или удушающего приёма, которые проводит мастерски. Оппоненты россиянина вынуждены постоянно обороняться и быстро теряют силы: особенно хорош Хабиб у сетки, где у него настоящая «коронная» зона. Вдобавок Орёл невероятно изворотлив и изобретателен, умея выбираться даже из самых неудобных положений. Побеждённые дагестанцем бойцы отмечали и его завидную физическую силу.

Чтобы оказаться в партере, нужно сначала провести тейкдаун, которые Хабиб исполняет весьма качественно. Процент успешных тейкдаунов дагестанца составляет 45%, что входит в топ-10 за всю историю UFC. Козырь Нурмагомедова – разнообразие: он переводит проходом в одну ногу, в две, от сетки и десятком других способов. Выносливость позволяет Хабибу делать тейкдауны почти без остановки: в поединке с Абелем Трухильо он поставил рекорд UFC, выполнив 21 тейкдаун за 15 минут. Спастись от перевода Нурмагомедова можно, но делать на это протяжении всего боя — чрезвычайно сложно.

Если бы в UFC можно было побеждать только борьбой, там давно бы доминировали олимпийские чемпионы. Без ударной техники ничего не добиться и у Хабиба с ней всё в полном порядке. Дагестанец – универсал, комфортно чувствующий себя в разных стойках. Быстрыми джебами Орёл разбивает защиту соперников и набирает очки, а его боковой удар опрокидывает с ног, что могут подтвердить Камал Шалорус и Конор Макгрегор. Безусловно, работа Хабиба в стойке уступает его борцовским навыкам, но вовсе не является слабым местом.

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Ещё один ключ к победе Нурмагомедова – безостановочный прессинг. Как только поединок стартует, россиянин начинает неторопливо, но упрямо наступать. Соперники Хабиба не получают возможности отдохнуть, что бьёт как по физической, так и по психологической устойчивости. В давлении на разум Орёл тоже весьма неплох: он не особо любит трэш-ток перед боями, зато на полную использует его в клетке. Хабиб разговаривает с оппонентами, дразнит их и даже даёт издевательские советы.

Права на видео принадлежат промоушену UFC. Посмотреть ролик можно на официальном канале UFC в YouTube.

Характер Нурмагомедова тоже является важной частью побед. Хабиб не показывает никаких эмоций после пропущенных ударов, что смущает его противников. Вдобавок уроженец Дагестана никогда не теряет присутствия духа в сложных ситуациях. Хладнокровие Орла особенно хорошо показал бой с Дастином Порье: россиянин был в шаге от поражения сабмишеном, но спокойно и уверенно выбрался, не сделав ни одного лишнего, нервного движения.

Тренерский штаб тоже внёс огромный вклад в рекорд 28-0. Увы, с нами больше нет великого Абдулманапа Нурмагомедова, который координировал работу Хабиба. Но Хавьер Мендес продолжает работу: знаменитый американский наставник помогает Нурмагомедову с 2014 года. Россиянин всегда выходит на свои поединки с чётким планом, который, что очень важно, стремится тщательно выполнять. Идеальным примером стал бой с Макгрегором: Хабиб правильно распределил силы, не побоялся отдать одну трёхминутку и в четвёртом раунде спокойно зажал шею и челюсть ирландца между рук.

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Хабиба нельзя назвать идеальным бойцом. Таких спортсменов вообще не существует на планете. Но в смешанных единоборствах именно Нурмагомедов сейчас наиболее близок к подобному статусу. Будем надеяться, что слова легендарного Даниэля Кормье станут пророческими: «Я не знаю, сможет ли кто-нибудь его победить. Я уверен, что Хабиб выйдет на пенсию непобежденным. Никто не побьёт этого парня. Он слишком привержен к тому, что должен делать, чтобы кто-либо его побил. Я просто не знаю, сможет ли кто-нибудь победить этого парня прямо сейчас».