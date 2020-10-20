Две средние зарплаты по России. Сколько могло бы стоить посещение боя Хабиб – Гэтжи

24 октября на знаменитом «Бойцовском острове» в Абу-Даби состоится главный турнир года в смешанных единоборствах – UFC 254. Центральным боем вечера станет встреча Хабиба Нурмагомедова с Джастином Гэтжи: знаменитые спортсмены будут оспаривать чемпионский пояс в лёгком весе. Зрительский интерес обещает быть огромным, ведь турниров с таким подбором ярких бойцов не было уже очень давно. Увы, но традиция пустого зала нарушена не будет – зрителей на арену «Флэш Форум» не допустят. Однако всё могло сложиться иначе.
Сравнительно недавно президент UFC Дана Уайт радостно отрапортовал, что UFC 254 может стать первым турниром за полгода, куда будут допущены болельщики. К сожалению, многочисленные организационные вопросы не удалось решить вовремя: разрешение на проведение боёв в присутствии зрителей было получено слишком поздно. Промоушен с досадой констатировал, что за такой короткий срок реализовать билетную программу не удастся. А в какую сумму обошлось бы посещение UFC 254 нашему соотечественнику?
Будем считать, что российский болельщик решил отправиться в Абу-Даби из Москвы. Жители остальных городов могут просто приплюсовать стоимость путешествия до российской столицы к общим расходам, из других городов в ОАЭ летают намного реже. Самый дешёвый авиабилет в оба конца на одного человека будет стоить около 65 тыс. рублей. Лететь туда и обратно придётся с несколькими пересадками: прямых рейсов практически нет. Полёт будет хлопотным, но в Абу-Даби вы точно попадёте, поскольку билетов в наличии достаточно.
Прилетев в Абу-Даби, придётся где-то жить. Если у вас много свободного времени и денег, можно прибыть задолго до турнира. Примерно за неделю удастся рассмотреть все достопримечательности и пляжи, но придётся раскошелиться. Восемь дней проживания в одноместном номере в одной гостинице с бойцами UFC 254 обойдутся в солидные 170 тыс. рублей, куда включено трёхразовое питание. В качестве случайного бонуса может прилагаться встреча с Даной Уайтом или Хабибом Нурмагомедовым в гостиничном холле.
Если же вы путешественник «бюджетный», то вполне можно уложиться в две ночи. Со включённым завтраком и ужином самый дешёвый номер найдётся за сумму около 10 тыс. рублей. Даже если прибавить стоимость отдельных обедов, сумма набегает не самая угрожающая. Изучить красоты Абу-Даби за два дня вряд ли получится, хотя настоящий болельщик отправляется «на выезд» только ради спортивного события. Таким образом, билеты плюс проживание и питание обойдутся около 80-85 тыс. по самому скромному подсчёту.
Сколько могло бы стоить посещение «Флэш Форума»? Конкретных данных нет, поскольку билетная программа так и не была создана. В таком случае можно взять за пример турнир UFC 242, тоже проходивший в Абу-Даби. Главную роль там играл всё тот же Хабиб, дравшийся с Дастином Порье. Тогда стоимость билетов варьировалась примерно от 4,5 до 140 тысяч рублей. Если вы стеснены в средствах, то вашим выбором на бой Хабиб – Гэтжи наверняка бы стал билет за условные 5-7 тыс. рублей. Видно не так хорошо, как в варианте за 140 тысяч, но что-то разглядеть обязательно получилось бы.
Стоит учесть и другие расходы: трансфер из аэропорта в гостиницу и обратно, прохождение теста на коронавирус и другие необходимые процедуры которые тоже пришлось бы оплатить из своего кармана. Следовательно приблизительная сумма за бюджетный визит из Москвы на турнир UFC 254 в Абу-Даби составила бы около 100 тыс. рублей. Согласно данным Росстата (как они высчитываются – другая история), средняя зарплата россиянина в 2020 году — около 48,3 тыс. рублей. Две зарплаты за визит на главный бой года — много или мало? Жаль, что из-за ситуации с коронавирусом это лишь риторический вопрос.
А ещё жаль, что фанаты ММА из России лишились возможности посетить именно Абу-Даби. Здесь и один из самых ожидаемых боёв, здесь и «Бойцовский остров», здесь и отсутствие визовых сборов. Следующий титульный бой с россиянином в главной роли — декабрь 2020 года. Но Пётр Ян будет драться в Вегасе. А это значит, что и на дорогу придётся потратить добрые сутки, и визовый сбор заплатить. Да и не факт ещё, что страну северо-американцы не закроют…
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