Две средние зарплаты по России. Сколько могло бы стоить посещение боя Хабиб – Гэтжи

24 октября на знаменитом «Бойцовском острове» в Абу-Даби состоится главный турнир года в смешанных единоборствах – UFC 254. Центральным боем вечера станет встреча Хабиба Нурмагомедова с Джастином Гэтжи: знаменитые спортсмены будут оспаривать чемпионский пояс в лёгком весе. Зрительский интерес обещает быть огромным, ведь турниров с таким подбором ярких бойцов не было уже очень давно. Увы, но традиция пустого зала нарушена не будет – зрителей на арену «Флэш Форум» не допустят. Однако всё могло сложиться иначе.

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Сравнительно недавно президент UFC Дана Уайт радостно отрапортовал, что UFC 254 может стать первым турниром за полгода, куда будут допущены болельщики. К сожалению, многочисленные организационные вопросы не удалось решить вовремя: разрешение на проведение боёв в присутствии зрителей было получено слишком поздно. Промоушен с досадой констатировал, что за такой короткий срок реализовать билетную программу не удастся. А в какую сумму обошлось бы посещение UFC 254 нашему соотечественнику?

Будем считать, что российский болельщик решил отправиться в Абу-Даби из Москвы. Жители остальных городов могут просто приплюсовать стоимость путешествия до российской столицы к общим расходам, из других городов в ОАЭ летают намного реже. Самый дешёвый авиабилет в оба конца на одного человека будет стоить около 65 тыс. рублей. Лететь туда и обратно придётся с несколькими пересадками: прямых рейсов практически нет. Полёт будет хлопотным, но в Абу-Даби вы точно попадёте, поскольку билетов в наличии достаточно.

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Прилетев в Абу-Даби, придётся где-то жить. Если у вас много свободного времени и денег, можно прибыть задолго до турнира. Примерно за неделю удастся рассмотреть все достопримечательности и пляжи, но придётся раскошелиться. Восемь дней проживания в одноместном номере в одной гостинице с бойцами UFC 254 обойдутся в солидные 170 тыс. рублей, куда включено трёхразовое питание. В качестве случайного бонуса может прилагаться встреча с Даной Уайтом или Хабибом Нурмагомедовым в гостиничном холле.

Если же вы путешественник «бюджетный», то вполне можно уложиться в две ночи. Со включённым завтраком и ужином самый дешёвый номер найдётся за сумму около 10 тыс. рублей. Даже если прибавить стоимость отдельных обедов, сумма набегает не самая угрожающая. Изучить красоты Абу-Даби за два дня вряд ли получится, хотя настоящий болельщик отправляется «на выезд» только ради спортивного события. Таким образом, билеты плюс проживание и питание обойдутся около 80-85 тыс. по самому скромному подсчёту.

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Сколько могло бы стоить посещение «Флэш Форума»? Конкретных данных нет, поскольку билетная программа так и не была создана. В таком случае можно взять за пример турнир UFC 242, тоже проходивший в Абу-Даби. Главную роль там играл всё тот же Хабиб, дравшийся с Дастином Порье. Тогда стоимость билетов варьировалась примерно от 4,5 до 140 тысяч рублей. Если вы стеснены в средствах, то вашим выбором на бой Хабиб – Гэтжи наверняка бы стал билет за условные 5-7 тыс. рублей. Видно не так хорошо, как в варианте за 140 тысяч, но что-то разглядеть обязательно получилось бы.



Стоит учесть и другие расходы: трансфер из аэропорта в гостиницу и обратно, прохождение теста на коронавирус и другие необходимые процедуры которые тоже пришлось бы оплатить из своего кармана. Следовательно приблизительная сумма за бюджетный визит из Москвы на турнир UFC 254 в Абу-Даби составила бы около 100 тыс. рублей. Согласно данным Росстата (как они высчитываются – другая история), средняя зарплата россиянина в 2020 году — около 48,3 тыс. рублей. Две зарплаты за визит на главный бой года — много или мало? Жаль, что из-за ситуации с коронавирусом это лишь риторический вопрос.

А ещё жаль, что фанаты ММА из России лишились возможности посетить именно Абу-Даби. Здесь и один из самых ожидаемых боёв, здесь и «Бойцовский остров», здесь и отсутствие визовых сборов. Следующий титульный бой с россиянином в главной роли — декабрь 2020 года. Но Пётр Ян будет драться в Вегасе. А это значит, что и на дорогу придётся потратить добрые сутки, и визовый сбор заплатить. Да и не факт ещё, что страну северо-американцы не закроют…