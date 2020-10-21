Уиттман подготовил четырёх чемпионов UFC. Гэтжи — следующий?

Считанные дни остаются до турнира по смешанным единоборствам UFC 254, который множество экспертов называют главным событием года. В главном событии вечера выступят чемпион лиги в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов и обладатель временного титула Джастин Гэтжи. И если о россиянине известно практически всё от и до, то вот американец в некоторых аспектах для болельщиков ММА по-прежнему остаётся незнакомцем. Так, мало кто задаётся вопросом, кто стоит за успехом Хайлайта. В этом материале предлагаем познакомиться с тренером Джастина Тревором Уиттманом, который воспитал уже не одного чемпиона.

Кто такой Тревор Уиттман

46-летний Уиттман некогда занимался боксом. Но лавров в качестве спортсмена не снискал. Во многом этому помешала болезнь лёгких, которая заставила его оставить карьеру в раннем возрасте. Но Тревор не представлял своей жизни без спорта и в скором времени принял решение посвятить себя тренерскому делу. Уже в 1998 году, в возрасте 24 лет, он основал боксёрский зал в пригороде Денвера Уит-Ридже (штат Колорадо, США). Постепенно дело начало разрастаться и в 2009 году Уиттман принял решение расширить работу, открыв общий зал для занятий единоборствами Grudge Training Center.

Именно здесь Уиттман сделал себе имя, как тренер. Очень скоро тренировочная база в Колорадо стала одной из самых популярных среди ММА-бойцов и спортсменов тянуло сюда, словно магнитом. Среди именитых бойцов, успевших поработать в зале Уиттмана, такие как Джон Джонс, Дональд Серроне, Рашад Эванс, Эд Херман, Нил Мэгни и другие. Но особняком, конечно же, стоят действующие и экс-чемпионы лиги, с которыми Уиттман работал лично – Камару Усман, Роуз Намаюнас, Стипе Миочич и Жорж Сен-Пьер. Согласитесь, очень недурная компания, которая вскоре может пополниться пятым полноценным чемпионом – Джастином Гэтжи.

В 2015 году Уиттман основал фирму по производству спортивной экипировки и на фоне повышенной нагрузки в 2016 году закрыл свой знаменитый зал. Но, невзирая на это, отказаться от тренерского призвания полностью не смог. Так, он по-прежнему работает с упомянутыми Намаюнас, Усманом и, конечно же, Гэтжи.

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Уиттман и его чемпионы

Конечно, когда тот или иной тренер руководит целым залом, говорить о его воспитанниках можно условно. Ведь каждому спортсмену нужно уделять много внимания и, очевидно, что Уиттмана просто физически не может хватить на всех. Но, как и у любого тренера у него есть свои фавориты. Если с Сен-Пьером и Миочичем он работал эпизодически, то вот с Усманом, Намаюнас и Гэтжи история немного другая.

С Камару Тревор начал сотрудничать на постоянной основе не так давно. В преддверии турнира UFC 251, когда Ночной Кошмар защищал титул от посягательств Хорхе Масвидаля, партнёрство спортсмена и специалиста вышло на новый уровень. Усман признавался, что принял такое решение, потому что ему нужно то самое пресловутое внимание. По его словам, он не может работать в зале, где параллельно тренируется ещё 50 бойцов. Думается, что Камару не пожалел о своём выборе. В противостоянии с Масвидалем он выглядел доминирующе, пусть и не ярко.

И к слову, уж если говорить о влиянии Уиттмана, то можно вспомнить, как нигериец провёл поединок с Колби Ковингтоном. Напомним, тогда спортсмены, исповедующие борцовский стиль, устроили настоящую рубку в стойк. Камару в ней по-настоящему перебил соперника, попутно сломав тому челюсть. Очевидно, что это стало возможным благодаря плодам работы Уиттмана, который в первую очередь ставит подопечным ударную технику.

Отношения Уиттмана и Намаюнас и вовсе иногда кажутся трогательными. Тревор искренне переживал за свою подопечную из-за инцидента, предшествовавшего турниру UFC 223. Напомним, тогда Конор Макгрегор напал на автобус с участниками шоу, подвергнув риску получения травм всех его пассажиров, в том числе и Роуз. Уиттман позже признавался, что Намаюнас долго переживала что-то вроде ПТРС после того инцидента. Но тренер не бросал воспитанницу в сложные моменты и на уже упомянутом шоу UFC 251 привёл её к победе над Джессикой Андраде.

Что касается сотрудничества Уиттмана с Гэтжи, то тут всё понятно. Тревор и Джастин словно ниточка с иголочкой прошли всю карьеру Хайлайта вместе. В дуэте они справились и с первыми вызовами на заштатных турнирах в Аризоне и Колорадо, после был титул в лиге WSOF (ныне PFL), а затем и жёсткий переход в UFC. Именно Уиттман превратил классического борца Гэтжи в одного из самых опасных ударников современности и претендента на титул полноценного чемпиона UFC в лёгком весе.

«Когда я начал работать с Гэтжи, мне хватило одной или двух недель, чтобы понять, что этот парень уникален», — вспоминает тренер.

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«Четыре боя назад Джастин захотел стать чемпионом UFC»

К слову, о жёстком переходе UFC. Напомним, что Джастин перебрался в лучшую лигу мира в статусе чемпиона WSOF и небитого бойца. Уже во втором поединке в промоушене Дана Уайт поставил против него экс-чемпиона UFC и экс-чемпиона Bellator Эдди Альвареса. Бойцы закатили классную рубку, результатом которой стало поражение нокаутом для Гэтжи. По тому же сценарию всё прошло и в поединке с Дастином Порье. И лишь после двух осечек Хайлайт осознал, что хочет стать чемпионом UFC.

Вот как это вспоминает сам Уиттман.

«Когда я впервые спросил Джастина, хочет ли он стать чемпионом, он ответил утвердительно. Но его цель была в том, чтобы быть самым ярким бойцом. Когда он проиграл два раза кряду в UFC, спросил его, хочет ли он по-прежнему быть самым ярким спортсменом в лиге. Он сказал следующее:

«Вообще-то нет, тренер. Хочу стать чемпионом UFC». Джастин изменился четыре боя назад, когда захотел стать чемпионом», — говорит Уиттман.

Тревор убеждён, что в бою с Хабибом его воспитаннику поможет не только ударная техника, но и борьба, которая по словам тренера находится у Джастина на невероятном уровне.

«Никто не видел борьбу Джастина. Я встретил этого парня, увидел его борьбу и понял, что делает его уникальным. Это совершенно другой вид борьбы, который сложно натренировать. Это что-то вроде секретного оружия. Чувствую, что мы привнесём что-то уникальное», — говорит Уиттман.

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Что говорит о Уиттмане Хабиб?

Сам Хабиб Нурмагомедов также отдаёт должно Уиттману, понимая, какую тот проделывает работу и, какими темпами прогрессирует Гэтжи. Россиянин убеждён, что успех Джастина в бою с Фергюсоном был обусловлен работой тренера. Об этом он говорил не раз.

«Думаю тренер Джастина дал отличный гейм-план на бой с Фергюсоном. После второго раунда он сказал Гэтжи, чтобы тот не вкладывался в удалы. Это был хороший совет. Уиттман сказал, что у Джастина ещё 15 минут и подсказал сбавить обороты», — вспоминал Нурмагомедов, тем самым давая понять, что изучил не только манеру своего соперника, но и действия всей его команды.

Впрочем, поможет ли это в противостоянии с американцем – большой вопрос.

Кто ещё помогает Гэтжи?

Как и у большинства других бойцов, у Гэтжи несколько тренеров. Не забывать о борьбе американцу помогает его друг Бен Черрингтон, с которым Джастин работал ещё в годы выступлений за колледж на турнирах NCAA. Специалист редко даёт интервью, да и в целом не появляется в публичном пространстве. Но это, естественно, не мешает ему сохранять на уровне отношения с временным чемпионом лиги. В этот раз мы его также не увидим в углу американца.

А вот кто будет помогать Уиттману и станет вторым угловым, так это экс-боец ММА Люк Каудильо, по крайней мере, пока планируется именно так. Каудильо ещё один тренер по ударной технике. В смешанных единоборствах 39-летний Каудильо провёл 34 поединка (2 в UFC), проиграв в них 17 раз. Карьеру он завершил в 2012 году.

Как видим, Джастина тренируют далеко не чемпионы. Но это не должно смущать. Тезис о том, что хороший боец не всегда бывает хорошим тренером никто не отменял. Точно также не самый удачливый боец может стать великолепным наставником. Судя по всему, так случилось и с тренерами Гэтжи, которые методично превращают Джастина в настоящего убийцу карьер. Посмотрим, получится ли Хайлайту и Ко оборвать ещё одну 12-матчевую победную серию, как он уже сделал в мае 2020 года в поединке с Тони Фергюсоном. Ждать осталось недолго.