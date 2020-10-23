53 миллиарда за бой Хабиба! UFC сорвёт крупнейший куш в истории единоборств

Почему Дану Уайта на полном серьёзе называют самым успешным спортивным менеджером в истории? Официального такого титула не существуют, но в том, что владеть им должен именно босс UFC, сомнений нет даже у коллег-конкурентов по цеху. Если они, конечно, рассчитывают прослыть объективными.

Хабиб и Гэтжи сделали вес. Бой на UFC 254 будет носить статус титульного. LIVE! Все российские бойцы уложились в свои весовые категории! Главные подробности боя года — на «Чемпионате».

Когда утром 10 мая мир узнал, что Гэтжи одолел Тони Фергюсона и станет соперником Хабиба Нурмагомедова в титульном поединке, первым вопросом у понимающих людей был: сколько же денег потеряет лига на том, что Орлу придётся сражаться со скромным и не особенно раскрученным парнем? Ведь со времён поединка Нурмагомедова с Макгрегором мы только и слышим, насколько успешным с коммерческой точки зрения он был.

Дана грустил минувшей весной дважды. Сначала когда выбыл из проклятого боя Хабиб, а затем когда права на тайтл-шот лишился Эль Кукуй. И на протяжении следующих пяти месяцев мы вообще особо ничего не слышали от Джастина. Зато всё тот же Макгрегор не переставая напоминал людям о том, что именно он нёс для UFC золотые яйца, что именно ему должны подать на блюдечке с голубой каёмочкой Хабиба и жирный контракт.

И только прилетев на «Бойцовский остров», Хайлайт словно спохватился. И принялся сыпать в адрес Хабиба угрозами, рассказывать, как он нокаутирует действующего чемпиона, как заставит плакать его фанатов и т.д.

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Хабиб же всё это время сохранял олимпийское спокойствие, и виделось, что в такой умиротворённой атмосфере пройдёт и последний уик-энд лиги в Абу-Даби. Казалось, что Дане особенно и похвастать будет нечем. Особенно после информации о том, что сорвалась билетная программа на UFC 254. Но, как мы помним, и два года назад билетная программа не являлась ключевым источником доходов, там перекупщики заработали едва ли не больше, чем организаторы.

Главным источником доходов в данной ситуации являются платные трансляции. Они делятся на два вида: контракты с большими телекомпаниями, которые подписывают с UFC пакетные соглашения и их выплаты известны заранее и являются фиксированными, и PPV (Pay-per-view). Вторая система для лиги куда более привлекательна. Это один из видов сервиса платного ТВ, при котором зритель заранее покупает трансляцию конкретного события.

И вот количеством таких трансляций, проданных на бой Хабиб – Конор, и гордился Дана. И было чем! 2,4 млн таких трансляций стали рекордными для для этого вида сервиса. И тогда казалось, что превзойти рекорд будет крайне непросто. И уж точно не боем Хабиб – Гэтжи. Тем неожиданнее стало заявление президента лиги о том, что главное событие UFC 254 будет стоить $ 700 млн! Ничего себе! Это сколько же получается в рублях? 53,5 миллиарда…

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«Об этом бое пишут в 50 странах. 23 миллиарда показов контента. Когда разбирали детали, то посчитали стоимость подобного охвата. Это $ 700 миллионов. Вот насколько знаменит этот бой», — сказал Уайт в интервью YouTube-каналу Майка Свика.

В большую сумму оценивался легендарный бой Мэни Пакьяо и Флойда Мейвезера. Но там промоутеры изрядно раскошелились на гонорары двум боксёрам ($ 240 и $ 510 млн). В итоговом отчёте в графе прибыль значилась сумма в $ 550 млн. Насколько мы знаем, Хабиб и Джастин на двоих получат как минимум в 10 раз меньше. И это означает, что Дана Уайт сорвёт самый большой куш в истории единоборств!

И уж без платных трансляций тут точно не обошлось. И вновь мы вправе говорить, насколько гениальным менеджером является Дана и насколько профессиональная у него команда. Этот кард изначально был максимально заточен под Европу и Россию. И сам кард с обилием россиян, и время проведения ивента. Основной кард стартует в 21:00 по московскому времени, что позволяет главное событие с комфортом посмотреть как европейской части России (и самой Европы, понятное дело), так и дальнего Востока России и, собственно, в Штатах. Пусть это не самое привычное время для американцев, но не критичное.

Американцы, на которых и рассчитывал Макгрегор, когда устраивал свои бесконечные «ухожу-вернусь», будут покупать трансляции только потому, что бесплатно им посмотреть это действие негде. Да и сколько ещё раз выйдет в октагон реально лучший боец UFC вне зависимости от дивизиона прямо сейчас. Количество проданных PPV в России мы узнаем позднее, но можно предположить, что это будет рекордное количество. И теперь мы можем с уверенностью говорить, что не вздорный ирландец делает кассу Дане Уайту, а Хабиб Нурмагомедов.