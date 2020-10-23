Как повлияют на пространство и время лаки-панч Гэтжи и падение Орла?

Удар «эффект бабочки» и принцип домино: что будет, если в субботу прилетит Хабибу?

Про нынешний год не зря говорят, что он словно фильм, снимаемый Дэвидом Линчем на смартфон, по сценарию Карлоса Кастанеды, на котором художником-постановщиком является Сальвадор Дали. Пандемия, резкий сбой нормального течения жизни, проблемы во всех частях света, шершни-убийцы, бойцовские острова — хоть заполняй карту постапокалиптического лото.

На главный бой турнира UFC 254, который начнётся около 23:00 по московскому времени в субботу, 24 октября, чемпион организации в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов выйдет в статусе безусловного фаворита. Его безупречность уже стала аксиомой. Но жизнь — штука хаотичная. Раз в десятилетие и Мэтт Серра ударит «в яблочко», а претендент, американец Джастин Гэтжи, является на порядок более опасным соперником для Хабиба, чем Серра был для Жоржа Сен-Пьера.

Хабиб и Гэтжи сделали вес. Бой на UFC 254 будет носить статус титульного. LIVE! Все российские бойцы уложились в свои весовые категории! Главные подробности боя года — на «Чемпионате».

И премудрым технарям, и журналюгам-гуманитариям известен термин «эффект бабочки», когда незначительное влияние на мир в одной точке способно привести к самым непредсказуемым последствиям в другой. «Принцип домино» тоже никто не отменял. Итак, мы предлагаем рассмотреть вариант, при котором возможный удачный панч Гэтжи может повлиять на расстановку сил в мире ММА в частности и на планете Земля в целом. Сделаем это по форме «кто выиграет» и «кто проиграет» от потенциального апсета века.

Выиграет: Джастин Гэтжи. По понятным причинам.

Остаться непобеждённым. Кого нужно победить Хабибу, чтобы сохранить наследие Дата поединка Нурмагомедова с Джастином Гэтжи назначена. Каковы шансы и что Орлу делать дальше.

Проиграет: Жорж Сен-Пьер. Возможный сверхкассовый бой против Хабиба в таком случае вряд ли состоится, и у одного из величайших бойцов в истории на безбедную старость окажется меньше денег на банковском счёте.

Выиграет: Конор Макгрегор, Дастин Порье, Тони Фергюсон. Ближайшие преследователи Хабиба в легковесовом дивизионе автоматически обретут статус контендеров. Особенно Эль Кукуй. Как всем известно, в нашей вселенной с Хабибом ему никогда не встретиться в октагоне по воле кармы и иных высших сил (в параллельной соответственно уже прошел решающий, пятый бой в серии). Кроме как через Хабиба, пояс дивизиона не завоевать на данный момент, но поражение Орла поможет Фергюсону выйти на титульник тихой сапой.

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Проиграет: Россия вообще. Хабиб Нурмагомедов, уроженец субъекта Российской Федерации под названием Республика Дагестан, на данный момент является флагманом российских смешанных единоборств и символом российской боевой мощи. Ранее таким знаменоносцем был первый обладатель чемпионского пояса UFC Олег Тактаров, затем эстафету принял легендарный Фёдор Емельяненко, а затем неофициальное звание перешло к Хабибу. Обычно между сложением полномочий и передачей этого звания проходит некоторое время, так что боевой имидж России несколько поугаснет.

Выиграет: Пётр Ян. В случае поражения Хабиба и собственной успешной защиты своего титула в легчайшем весе, запланированного на 12 декабря, 27-летний уроженец Красноярского края станет главным претендентом на звание крутейшего россиянина в октагоне. Ян безупречен под эгидой UFC и почти — за карьеру (из 16 своих боёв, он проиграл лишь один, по мутноватому раздельному решению в рамках довольно «левого» промоушена, к тому же расквитавшись с обидчиком год спустя). Он и сейчас рассматривается как один из самых вероятных преемников Орла, а в случае его падения сможет занять его место ранее должного срока.

Проиграют: хейтеры Хабиба. Парадоксально, но факт. Конечно, сперва испытают неземную эйфорию, но затем полопаются от злорадства. Атмосферу на планете это, конечно, улучшит, но какой ценой!

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Выиграет: тот же Сен-Пьер. Не надо будет великому, но возрастному бойцу трясти сединами, выходя на последний и решительный бой за длинным долларом. «Война — дело молодых...» — и бойцовские виды спорта тоже.

Проиграют: гармония и совершенство. Всё-таки, что ни говори, но когда поражение терпит небитый боец или даже идущей на гребне очень долгой победной серии, то как-то мутно на душе становится. Мол, нет в жизни счастья и безупречности, и мир наш так от них далёк… Это ещё и шокирует. Вспомним прогремевшие апсеты великих или просто известных бойцов: Майка Тайсона, Сен-Пьера, Фёдора, Ронды Роузи, Андерсона Силвы, Джиорджио Петросяна, Энтони Джошуа, и т.д. Гэтжи уже выступил в роли деструктивного элемента, прервав в мае длительную победную серию Тони Фергюсона. Это стало сенсацией — представьте себе, чем станет апсет Хабиба.

Выиграет: Джон Джонс. Глава UFC Дана Уайт уже обмолвился, что в случае победы, Хабиб возглавит рейтинг бойцов вне весовой категории, сместив Костяного с первой строчки. Если же Хабиб проиграет, то Джонсу спокойно можно будет пытаться вышибать у лысого босса лучшие условия в тяжёлом весе — остальным преследователям до него пока далеко.

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Проиграют: все российские бойцы (за исключением Яна). Сам факт чемпионства Хабиба и его безупречной статистики косвенно влияет на контрактные условия россиян при подписании контракта с крупнейшей организацией в их виде спорта. В первую очередь это касается, естественно, «птенцов гнезда Абдулманапова», уже понесших в этом году невосполнимую утрату. Пока Ян или кто ещё не сменит Хабиба на троне, акции бойцов — россиян несколько упадут в цене.

Выиграет: Генри Сехудо. Во-первых, получит лишний повод потрепаться, а далее — глядишь и вернётся, либо против Яна, либо бросив вызов Хабибу, либо постарается найти себе подходящую девушку-бойца в соперницы.

Проиграет: медведь, который заборол Хабиба в детстве. Его мемуары изрядно упадут в цене, уйди Хабиб из спорта хоть с одним поражением.

Выиграет: UFC. По крайней мере, в краткосрочной перспективе. В лёгком весе сложиться интересная комбинация из квадрата Хабиб — Гэтжи — Порье — Макгрегор, на которой можно будет изрядно заработать, устроив своего рода гран-при.

Проиграют: опоры мироздания. Вдумаемся: Хабиб никогда не проигрывает, солнце встаёт на Востоке, Волга впадает в Каспийское море, а дважды два — четыре. И пока, вроде, вертится Земля. Изменись хоть одна из этих констант — что будет дальше? Теоретически шальной удар Гэтжи может стать подобием астероида, приведшего к концу эпохи динозавров.

Так что, быть может, на кону стоит больше, чем мы можем вообразить?