«Титул не вакантен. Хабиб – чемпион». Уайт разочаровал Конора

Один из самых скромных турниров UFC за последнее время завершился. Главным событием UFC Vegas 12 стала прощальная встреча легендарного Андерсона Силвы в лучшей лиге мира, завершившаяся для бразильца крахом. Но кроме событий самого шоу журналистов интересовали и другие животрепещущие темы, которыми они традиционно донимали президента лиги Дану Уайта. Естественно, одной из главных было будущее лёгкого веса, который, после объявления Хабибом Нурмагомедовым о завершении карьеры может остаться без чемпиона, но зато с вакантным поясом. Но глава лиги второй раз за несколько дней дал понять, что россиянин остаётся чемпионом и никаких пертурбаций он делать не планирует.

«Да, Хабиб – чемпион в лёгком весе. Нет никакого вакантного титула, нет титула временного чемпиона. Никаких вакантных поясов, ничего из этого. Бой Конора и Порье? Верю, что сделка уже есть. Бой состоится», — сказал Уайт.

Пожалуй, такое заявление в первую очередь больше всего расстроило бывшего чемпиона лиги в двух весовых категориях Конора Макгрегора, который уже навострился на возвращение пояса.

«Только что вернулся из лаборатории McGregor FAST. Полное сканирование тела завершено, и пришли результаты — лёгкий дивизион на подходе», — написал недавно Конор на своей странице в «Твиттере».

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Эта запись была опубликована вскоре после эмоционального ухода из UFC Хабиба Нурмагомедова, так что не расценивать это, как попытку ухватиться за освобождающийся титул попросту невозможно. Ирландец, который изначально хотел драться с Дастином Порье в выставочном поединке, а затем в полусреднем весе UFC фактически подтвердил согласие на условия Уайта. Дана требовал повторной схватки Ноториуса и Бриллиантового лишь в лёгком весе. Пойдя на такой компромисс, он, видимо, рассчитывал на благосклонность босса и шанс побороться за звание чемпиона. Но не тут-то было. Глава лиги пока всё видит иначе.

Так каковы же шансы Конора вернуться на престол? Попробуем разобрать два сценария, которые пока отчётливо просматриваются. После ухода Хабиба, в который пока так и не поверил Уайт, в дивизионе остаётся пять топ-бойцов – Конор Макгрегор, Тони Фергюсон, Джастин Гэтжи, Дастин Порье и Майкл Чендлер. Судя по тому, что Фергюсон так и не получил приглашения на турнир UFC 254, а его заявления о боссе лиги выглядели агрессивно, Эль-Кукую будет трудно вернуться в большую игру, тем более после разгрома от Джастина Гэтжи.

Так что по сути у нас остаётся уже квартет. В этом случае просматриваются очертания некоторого остова Гран-при. Так, Конор проводит поединок с Дастином Порье. А тот же Чендлер, дабы подтвердить свои амбиции, должен будет пройти испытание Джастином Гэтжи. Победители этих поединков встретятся и, вероятнее всего, разыграют статус официального претендента на титул в лёгком весе. Это не только будет невероятно интересное по накалу страстей шоу, но и по-настоящему денежное.

Представим, что Хабиб вернулся. Кто окажется с Орлом в одной клетке? Чтобы всех устроил соперник, чемпиону нужно вернуться максимально скоро.

Второй вариант попроще и быстрее в плане организации, но оставляет вопросы. Конор побеждает Порье и становится претендентом на титул в лёгком весе. В таком случае он получает первоочередное право на встречу с Хабибом.

Но оба варианта упираются в самого Нурмагомедова. И если в первый вариант ещё можно поверить (так как россиянин при всём упорстве характера уважает спортивный принцип), то со вторым возникнут сложности.

Хабиб не так давно говорил, что не будет иметь дело с ирландцем даже в случае выплаты баснословных гонораров. Так что предлагая такой бой Орлу только после одной победы ирландца в лёгком весе, Дана рискует окончательно потерять шансы вернуть того в клетку. Нурмагомедов явно не хочет давать Макгрегору шанса засветиться и не считает его возможную победу над Порье поводом давать ему титульный бой. Тем более он не будет этого делать, под соусом своего возвращения в большой спорт, когда талантливый артист Конор сможет похайпить, как никогда.

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Кроме того, чисто гипотетически, если даже встреча Хабиба и Конора состоится, то, будем откровенны, шансы Макгрегора на успех снова будут минимальными. В недавнем бою Орёл показал, что прибавляет в стойке и дальше, а это единственный козырь Ноториуса, который у него есть против Хабиба. И если он не воспользовался им два года назад, то каковы шансы на это теперь? Когда он сам за длительный срок побывал в бою всего 40 секунд, а Нурмагомедов продолжал методично прибавлять? Думается, ответ читаем.

Так что на фоне слов Уайта о тридцатом поединке россиянина в UFC, шансы Макгрегора снова стать королём лёгкого веса стремятся к нулю. Кроме того, не будем забывать, что для начала ему нужно хотя бы победить Дастина Порье, для чего также придётся попотеть.

Конечно, есть и третий вариант. Если Хабиб затянет с возвращением (а если он и вернётся, то с большой долей вероятности нескоро), Уайт под давлением просто вынужден будет объявить титул или вакантным, или провозгласить бой за временный титул. Второй вариант кажется более вероятным. В таком случае у Уайта ещё будет манёвр для привлечения Нурмагомедова к 30-му поединку. Но даже если и так, пояс временного чемпиона сделает Макгрегора лишь вторым номером в дивизионе и «картонным» чемпионом. Потому первым ему уже не стать. Слишком много времени «Ноториус» тратил на шоу. Поезд ушёл.