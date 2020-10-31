Представим, что Хабиб вернулся. Кто окажется с Орлом в одной клетке?

Ещё не развеялись в памяти события, случившиеся после окончания главного боя UFC 254, в котором Хабиб Нурмагомедов одолел Джастина Гэтжи. Чемпион лёгкого веса, подтвердивший свои полномочия, заявил о том, что прекращает карьеру бойца. Такое обещание он дал своей матери. Сенсация, которая затмила собой буквально все остальные события в мире спорта.

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Однако же прошло чуть менее недели, и президент UFC Дана Уайт в эфире CBS Sports Radio сказал, что разговаривал с Хабибом, и у него есть чувство, что непобежденный чемпион ещё вернётся ради 30-го боя. Все мы знаем, с одной стороны, что верить на слово никому нельзя, но, с другой стороны, убалтывать он действительно умеет. К тому же, сколько некогда завершивших карьеру бойцов уже возвращались? Как минимум, каждый второй. Но для того, чтобы вернулся Хабиб, однозначно нужен какой-то особенный бой. Кто и с какой вероятностью мог бы стать «тем самым парнем»?

Остаться непобеждённым. Кого нужно победить Хабибу, чтобы сохранить наследие Дата поединка Нурмагомедова с Джастином Гэтжи назначена. Каковы шансы и что Орлу делать дальше.

Бывший чемпион UFC в полусреднем и среднем весах, член зала славы UFC и легенда смешанных единоборств. Тот, на боях которого вырос сам Хабиб, до последнего желавший подраться со своим кумиром. Тот, против кого хотел бы увидеть Орла его отец. Тот, кто и сам заявлял о намерении провести поединок с Нурмагомедовым. Что же мешает, несмотря на данное матери обещание больше не выходить в октагон, всё же исполнить и желание отца, отдав тем самым дань памяти? Как-то Орёл говорил и о возможности проведения благотворительных выступлений в будущем. Этот бой вполне может стать и таким.

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Сен-Пьер, само собой, до 155 вес гонять не будет. Поединок может состояться в полусреднем весе, тогда и Хабибу, которому весогонки и так нелегко даются, не придётся так много сбрасывать. Идеальный бой для всех, с какой стороны ни посмотри. Единственный нюанс: в этом случае Хабибу нужно поторопиться с возвращением. Сен-Пьеру и так уже 39 лет, и если Орел через несколько лет побьёт престарелую легенду, то получит не славу, а ещё больше упрёков.

Фраза «бывших врагов не бывает» подходит сюда как нельзя лучше. Если один из твоих предыдущих соперников – самый скандальный персонаж в ММА, с которым вы успели прилично закуситься, этот вариант никогда нельзя списывать со счетов. Даже если тебе не нужны деньги, которые может принести этот бой. Даже если когда-то ты побил его более чем убедительно.

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К тому же, следует вспомнить, что не так давно Хабиб сам говорил, что подрался бы с любым, кто победит Дастина Порье. Как раз на январь 2021-го года намечен поединок Макгрегора и Порье. Пока Конор ведёт себя с Хабибом почтительно, но в целом его трешток-способности никуда не делись. Вполне вероятно, что он применит их к Хабибу в случае, если пройдёт Бриллианта. И старая песня повторится.

Казалось бы, теперь нет смысла в бою с бывшим временным чемпионом, который долгое время считался единственным, кто способен нанести Орлу первое поражение, а затем в одну калитку продул свой шанс на поединок за «настоящий» пояс Джастину Гэтжи в мае. И всё же чувство незавершенности некогда самого ожидаемого события в ММА никуда не делось. Проклятие боя Хабиб – Фергюсон нужно разрушить, и так считает не один фанат.

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В принципе, здесь почти то же, что и с Макгрегором: если Тони побьет Дастина Порье, то всё может случиться. Или же заберёт пояс у того, кто будет им владеть. Другое дело, что Тони все-таки уже 36 лет, он изрядно пробит, а уж после провального поединка с Гэтжи надежд на его светлое будущее почти не осталось. Но держим в уме, что в ММА порой возможны самые необычные сценарии.

Майкл Чендлер — 10%

Экс-чемпион Bellator в лёгком весе, ныне подписанный в UFC, по его же словам, очень неудобный соперник для Хабиба. С другой стороны, так говорит почти каждый, а чем это всегда заканчивалось, мы все видели. По большей части внимание к себе он привлёк тем, что был готов выйти на замену в бою Нурмагомедов — Гэтжи на случай, если что-то пойдёт не так. Но, по-хорошему, Чендлеру нужно сначала побить кого-то из топов, а потом уже можно о чем-то говорить.