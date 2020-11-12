Поражение Паука стало дном. Легенду едва ли не палкой гонят на пенсию

Сила приносит свободу,

Побеждай и станешь звездой,

А может,

Обретешь покой...

У Джека Лондона есть рассказ под названием «Кусок мяса» — короткий, но бьющий наотмашь, как добрый хук. Он повествует, весьма ёмко и детально, о попытке возрастного боксёра победить молодого, и его фиаско, несмотря на ранний успех и преимущество в опыте. И о том, что сильнее природы быть никому не дано.

Главный бой UFC Fight Night 181, прошедший менее двух недель назад, стал живой иллюстрацией этого рассказа. Легендарный бразильский средневес Андерсон Силва, самый долговременный чемпион в истории UFC, обладатель самой продолжительной победной серии, первый в истории организации лидер рейтинга бойцов вне весовых категорий, и прочее, и прочее, и прочее, проиграл Юрайе Холлу техническим нокаутом.

Поражение в буквальном смысле слова стало абсолютным дном Паука, печальной комбинацией более семи лет неудач. Начало 2013-го Силва, которому тогда было уже 36 лет (столько же, сколько сейчас Холлу), встретил с рекордом 33-4 (сюда входят 26 досрочных побед), на гребне победной серии из 17 боёв, во главе рейтинга бойцов вне категорий и в статусе живой легенды. Тот злосчастный год завершился для него нелепой потерей чемпионства и ужасающей травмой в бою-реванше. Дальше — хуже: в семи следующих боях он одержал лишь одну победу, проиграв 5 раз (ещё один бой признан несостоявшимся, при этом Паук ещё и запятнал свою репутацию допинговым скандалом), причём оба его последних поражения стали досрочными.

Даже Холл выразил глубокое раскаяние от факта своей победы, не сумев сдержать эмоций. Атмосфера до боли напомнила поражение Мухаммеда Али против Ларри Холмса. Общий тон выражения симпатий буквально от всего мира имел явный прощальный привкус, а такая глобальная солидарность — редкость в мире единоборств. Разве что Конор Макгрегор поддержал Силву в деле возможного продолжения карьеры, но мы все, думаю, уже успели заметить, что у боевитого ирландца язык явно опережает мысль.

«Силва больше никогда не должен драться». Избиение ветерана UFC растрогало бойцов Дана пожалел, что дал легендарному Пауку бой, а Макгрегор призвал того биться, пока ему нравится.

А ведь «были люди в наше время». Когда-то, задолго до восхождения на горизонте звезды Джона Джонса, именно Силва был кошмаром для оппонентов и поражал своей техникой и универсальностью. Паук удивлял очевидцев скоростью и силой своей ударной техники, а защищаться/уворачиваться умел так, что часто просто издевался над соперниками. Обладая феноменальной точностью, нокаутирующей мощью, жестчайшим муай-таем и потрясающей контрударкой, он вписал своё имя во все рекорды UFC по ударной технике. Его движение по октагону казалось чем-то нереальным, плюс он ещё и менял стойку, ничего не теряя по части эффективности. Его борьба, разумеется, уступала его ударке, но ему удалось добиться сдачи от таких известных борцов, как Чейл Соннен и Дэн Хендерсон.

Фото: Jeff Bottari/Getty Images

Спортивная жизнь, как известно, короче человеческой. Насколько полезны для здоровья физкультура и регулярные тренировки, настолько же вреден для него большой спорт, с его постоянными нагрузками на весь организм — всё равно что слишком часто давить на газовую педаль на пределе. И последствия такой интенсивной работы видно практически невооружённым глазом. Лучше Лондона, из того же «Куска мяса,» и не опишешь:

«Сидя у окошка, он молчал, угрюмо разглядывая свои руки. На тыльной стороне кистей выступали толстые, вздутые вены, а расплющенные и изуродованные суставы пальцев свидетельствовали о службе, которую они несли. Том Кинг никогда не слыхал, что жизнь человека — это жизнь его артерий, но что значат эти толстые, набухшие вены, было ему очень хорошо известно. Его сердце гнало по ним слишком много крови под слишком высоким давлением. Они уже не справлялись со своей работой. Задавая им непосильную задачу, он заставил их потерять эластичность, а вместе с этим утратил и свою былую выносливость.

Паук бросил вызов самопровозглашённому «величайшему» бойцу современности Макгрегор заговорился. Силва решил наказать ирландца за необдуманные высказывания.

Теперь он легко уставал и уже не мог двадцать бешеных раундов биться, биться, биться, как одержимый, от гонга до гонга, то прижавшись к канатам, то сам отбрасывая к канатам противника и с каждым раундом усиливая ярость своих атак, чтобы в двадцатом, последнем, раунде, когда весь зал, вскочив, ревет, собрать воедино всю свою стремительность и всю мощь и нападать, бить, увертываться, снова и снова обрушивая на противника град ударов и получая такой же град ударов в ответ, в то время как сердце безотказно гонит по упругим венам бурно приливающую кровь. Вздувавшиеся во время боя вены потом всегда опадали, но не совсем, — каждый раз, незаметно для глаза, они становились чуточку шире прежнего".

Так что спорт, как правило, игра молодых. Конечно, есть и исключения из правил — спортсмены, казалось бы, победившие время и законы анатомии, и сумевшие выступать до весьма преклонных лет (не только в спортивном, но и в обычно-человеческом смысле слова) на высоком уровне. Да и достижения современной медицины продолжают всё больше делать возраст понятием относительным. Не далее как в минувшую субботу довольно возрастной земляк Андерсона Гловер Тейшейра взял верх над более молодым оппонентом чисто на опыте и вернул себе контендерство в своём дивизионе.

Но не стоит обольщаться их примером. На каждого Бернарда Хопкинса, потрясающего мир своим кащеевским долголетием, есть печальное напоминание о том, что уходить надо вовремя и красиво — к примеру, тот же Али, в ещё нестаром с бытовой точки зрения возрасте превратившийся из весёлого богатыря в трясущегося калеку. Утрата молодости и износ организма производят самое сильное впечатление именно в боевых видах спорта. Если футболист либо тениссист теряют былую скорость и сноровку и начинают отставать от более молодых соперников, то боксёр, боец смешанных единоборств или кикбоксер скоро начинают носить следы своего старения на разбитых лицах.

Конечно, существует немало причин, заставляющих бойцов канителиться в спорте до возможного предела, пока ногами вперёд не понесут (ещё хорошо, если только из ринга или клетки). Не стоит забывать и о финансовой стороне дела — не все хотят или могут лишиться верного заработка (тот же герой Лондона гробился от безнадёги — ничего, кроме бокса, не знал, а ведь надо было содержать себя и семью). Ну и факт, что занимаешься любимым делом, которому всю жизнь отдал. Нельзя не процитировать Лондона вновь: Уйма денег, жаркие, славные бои, а в промежутках — долгие периоды отдыха, безделья… целая свита, услужливых льстецов… Похлопывания по спине, рукопожатия… светские щеголи, наперебой угощавшие его виски, только бы добиться высокой чести — пятиминутного разговора с ним… И венец всего — неистовствующая публика, бурный финал, судья, объявляющий: «Победил Кинг!» — и его имя в столбцах спортивной хроники в газетах на следующий день.

Жуткий перелом ноги убил карьеру великого чемпиона. Но Паук всё ещё в октагоне Андерсон Силва доминировал полтора десятилетия. Он пережил тяжёлую травму, допинговый скандал и в 45 вновь готов драться.

И всё же лучше уходить красиво и вовремя. Здоровье не купишь, а вот продать его, как видим, довольно легко. Не только мы, зрители, но и сами бойцы часто забывают, что они не боевые роботы, а живые люди. Ну и слава/наследие — разве не лучше уйти на своих условиях и остаться в памяти гордым победителем? Возможно, россиянин Хабиб Нурмагомедов, объявивший о завершении карьеры на вершине успеха, совершил мудрый поступок (если уход будет подлинным — в плане возвращений спортсмены уступают лишь вышедшим в тираж рок-звёздам), а весьма подзадержавшемуся в спорте легендарному Фёдору Емельяненко, который ненамного младше Силвы, есть о чём поразмыслить. Мы же напоследок рассмотрим возможные варианты для Андерсона Силвы.

Bellator — никакого шанса. О чём во всеуслышание заявил глава организации Скотт Кокер. Калифорнийская промоутерская компания нацелена стать серьёзным конкурентом UFC, и там отлично понимают, что не станут им, если превратятся в свалку отказников UFC и дом престарелых бойцов.

ONE Championship — отдалённая возможность. Восток — дело тонкое, а высокая узнаваемость Силвы может сделать его желанным клиентом сингапурской организации. Другой вопрос — стоит ли эта игра свеч? На молодого, сильного и агрессивного соперника Силва может нарваться и там, что может привести к печальным последствиям.

Промоутерские компании бывш. СНГ - тем более не стоит. Зачем подаваться в привратники, если можно этого не делать?

BKFC — разве только курьёза ради. В последнее время некоторые бойцы ММА записались в лигу бойцов голыми кулаками, но как правило, либо отставные ветераны вроде Рикко Родригеса и Фрэнка Мира, либо записные лузеры, как Артём Лобов и Луис Паломино (а также примкнувшая к ним интернет-модель Пейдж Ванзант). Может, у новой лиги и пойдёт дело, но на данном этапе не хотелось бы видеть там таких заслуженных бойцов, как Силва.

Лучшее поколение бразильских бойцов собирается уйти в закат в эту субботу UFC 237 может стать последним для нескольких легенд спорта.

Бокс — неоднократно упоминались варианты соперников для классного ударника Силвы. Конкретно — против «россиянина» Роя Джонса-мл. Но такие разговоры не ведутся уже давно — очень отдаёт цирком.

Уход из спорта, с последующим переходом в комментаторы - на данный момент самое разумное решение. Вспомним, когда стало ясно, что знаменитый Чак Лидделл уже совсем сдулся, Дана Уайт настоял на его уходе из спорта и предоставил работу, проявив тем самым более здравого смысла, чем Оскар де ла Хойя, устроивший встречу Лидделла с Ортисом в 2018-м (организаторы боя Тайсон — Джонс-мл., на заметку). Андерсон достаточно харизматичен, хорошо владеет английским языком плюс имеет американское гражданство. Лучший для него вариант — стать лицом организации, для которой он столько сделал.