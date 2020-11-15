22-летний Тайсон устроил реванш с Грином прямо на улице. Сломал себе руку и убежал

Такие происшествия, как случившаяся накануне драка между бойцом Bellator Сергеем Харитоновым и экс-бойцом UFC Адамом Яндиевым, далеко не из ряда вон выходящее событие. Между представителями спортивных единоборств такое периодически случается. Сегодня мы вспомним об одном из самых известных случаев выяснения отношений бойцов вне рамок спортивных соревнований.

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Речь пойдёт об уличной драке двух чернокожих боксёров-супертяжей – легендарного чемпиона Майка Тайсона и его соотечественника Митча Грина, которая произошла в августе 1988 года.

Стоит отметить, что за два с лишним года до этого Железный и Кровавый (такова была ринговая кличка Грина) провели официальный 10-раундовый бой на знаменитой арене «Мэдисон Сквер Гарден» родного для их обоих Нью-Йорка. Его итог формально и стал причиной произошедшего между ними позднее уличного конфликта.

В 1986 году они оба были контендерами, занимавшими довольно высокие места в рейтингах супертяжёлого веса основных профи-боксёрских федераций. Но Тайсон стремительно приближался к завоеванию своего первого мирового титула, которым он обзавёлся всего лишь спустя полгода после этого поединка.



Грин по большей части даже не пытался выиграть бой, а стремился просто выжить в нём до финального гонга. После резких и жёстких ударов Железного Майка у него дважды вылетала изо рта капа. И всё же Митч выдержал бомбардировку Тайсона, нередко спасаясь в клинчах, и в итоге проиграл поединок в одну калитку по очкам.

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Тем не менее уже тогда Кровавый заявлял о том, что хочет получить от Железного Майка бой-реванш. И своеобразный рематч между ними, только уже в уличных условиях, состоялся спустя два с лишним года.



Будучи ещё пацанами, они оба состояли во враждующих группировках Нью-Йорка. Причём, Грин продвинулся на этом поприще гораздо дальше Тайсона, которого вовремя забрал с улиц знаменитый тренер Кас Д’Амато. А Кровавый «дослужился» до лидера мелкой уличной банды и в разборках получил два огнестрельных ранения (правой руки и касательную рану головы). Позднее Митч совмещал выступления на профи-ринге с подработками в качестве одновременно сутенёра и охранника своих подопечных девушек.

И вот ранним утром 23 августа 1988 года Майк вместе со своим приятелем приехали в один из магазинов одежды Гарлема, который часто посещают звёздные клиенты, чтобы забрать сшитую на заказ куртку. Грин узнал от кого-то из своих знакомых местоположение Тайсона и спустя короткое время тоже подъехал к этому магазину.

Завидев Майка, Митч начал всячески словесно задевать и оскорблять его, требуя матча-реванша. И после недолгой перепалки старые соперники перешли к рукоприкладству. По словам очевидцев, первым решил нанести удар Грин. Но Тайсон ту же перехватил инициативу и одним из правых кроссов сбил Кровавого с ног.

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В итоге драки у Митча полностью заплыл левый глаз, была сломана переносица, на которую впоследствии врачи наложили 5 швов, а также повреждены пару рёбер. А Майк в результате того финального удара голым кулаком серьёзно повредил себе кисть, после чего с криками побежал к своему автомобилю.

Но это был ещё не конец разборки. Свидетельства о дальнейшем развитии событий разнятся. Но якобы Грин вместе со своими подручными бросился преследовать на своей машине авто Тайсона. А друг Майка начал отстреливаться от преследователей из пистолета, из-за чего у злосчастного Митча оказалась повреждена ещё и ступня в простреленном ботинке. Видимо, вследствие этого преследование было прекращено.



Тайсону сломанная кисть руки стоила переноса на несколько месяцев уже назначенной защиты звания абсолютного чемпиона мира против британца Фрэнка Бруно. А вот Грин спустя почти десятилетие (в 1997 году) решил возобновить преследование Майка уже в судебном порядке, подав против него гражданский иск за нанесение телесных повреждений на сумму 25 миллионов долларов. Но отсудить Кровавому удалось лишь 45 тысяч долларов, которые даже не покрыли судебных издержек.