Друг Харитонова помирился с избившим их бойцом. Сергей остался один против всех?

После того, как примирились Адам Борода Яндиев и Руслан Абдо, сложилось ощущение, что инцидент, который случился в пятницу, 13 ноября 2020 года, в фойе Малой спортивной арены «Лужники», сходит на нет. Борода выложил на своей странице в «Инстаграме» видео, на нём он и друг Харитонова, которому экс-боец UFC нанёс побои, приносят взаимные извинения и принимают их.

Вкратце напомним обстоятельства дела. Началось всё с того, что ветеран ММА Сергей Харитонов рассказал некоторым своим друзьям о том, что экс-боец UFC Адам Яндиев занял у него крупную сумму и уклоняется от уплаты долга. Сумма, по разным данным, колеблется от одного до двух миллионов рублей. Недовольный тем, что его репутации наносится ущерб, Адам приехал на бойцовский турнир, в котором Сергей должен был награждать одного из победителей. Сначала Яндиев встретил друга Харитонова Руслана Абдо. Беседа не задалась, и Руслан поехал с травмами в больницу.

После этого и состоялось рандеву Бороды и Десантника. Двойка в голову, бросок через бедро и мощный граунд-энд-паунд отправили в больницу и бойца Bellator. В результате тех событий Сергей также оказался на больничной койке. В больнице у Харитонова диагностировали переломы носа и орбитальной кости, рассечение и сотрясение мозга. После драки он написал заявление в полицию, где возбудили уголовное дело по статье 115 части 1 УК РФ «Нанесение лёгкого время здоровью».

Нужно отметить, что в бойцовской среде единодушия в оценке ситуации нет. О том, что распускать руки профессионалам в публичных местах нельзя, сходятся практически все. Но вот в оценке причин, приведших к конфликту, оценки здорово разнятся. В этом материале мы рассказали о последних событиях и высказываниях участников конфликта.

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В прошедший уик-энд, как мы упоминали выше, произошло очень важное для дела событие: Абдо и Яндиев помирились. Чуть ранее адвокат Харитонова рассказал о ходе дела и среди прочих вариантов его развития обозначил возможность примирение сторон. При этом, Александр Кравцов подчеркнул, что именно мировую он и будет рекомендовать. На этом этапе к урегулированию конфликта подключился брат Адама Абукар. Учитывая, что всех их связывают довольно дружеские отношения на протяжении последних пяти-шести лет, мирное урегулирование виделось самым логичным решением.

Но ветеран ММА решил сворачивать с избранного пути. И напомнил всем о словах Яндиева, о том что с Харитоновым «что-то нехорошее может произойти».

«Если бы он где-то это сказал, где-то в другой стране, то это бы расценивали… А у нас в России кому-то можно, а кому-то нельзя. Этого допускать нельзя. Я ни в коем случае не боюсь каких-то угроз и так далее, но этот инцидент очень показательный. Я никого не обвиняю, повторяю. Я просто… Подождите до понедельника, будет много интересного».

Харитонов: я не боюсь угроз Яндиева. В понедельник будет много интересного

Настал понедельник долго ждать вестей от Сергея не пришлось. Телеграм-канал Baza сообщил о том, что Харитонов подал второе заявление на Яндиева. И на этот раз Десантник обвиняет бывшего друга в мошеннических действиях. В новом заявлении говорится о том, что Яндиев воспользовался его доверием и хорошим расположением и обманом получил от него более 1 млн рублей.

Харитонов обвинил Яндиева в мошенничестве и написал второе заявление в полицию

Чтобы понимать, в Уголовном кодексе РФ существует статья 119 – «Мошенничество». И здесь всё останется в рамках первой части статьи. В Следственный комитет дело не отправится, а останется в Дознании. Купный размер по данной статье начинается с 3 млн рублей, особо крупный – с 12 млн. Здесь мы можем говорить о значительном ущербе. И то, в том лишь случае, если Сергею удастся доказать умысел со стороны Яндиева.

Но если ещё раз внимательно отследить всю историю конфликта и те высказывания, которые Харитонов делал в устной или письменной форме, можно сделать вывод, что он сам дарил подарки Бороде и его жене, давал им деньги в долг и оплачивал проживание на отдыхе в Тайланде. Судя по всему, о сроках возврата долгов изначально речи не велось. Взаимных обязательств между сторонами не было, документально всё это не фиксировалось.

«Тебя уложил недобоец, кто ты после этого?» Яндиев объяснил, за что избил ветерана ММА Версия событий, приведших к конфликту, у Адама кардинально отличается от изложенной Харитоновым.

Гораздо логичнее было бы обратиться в гражданский суд и там доказывать наличие долга и необходимости его вернуть. Это выглядело бы более рационально, чем писать ещё одно заявление, перспективы которого куда более туманны, чем по поводу реального нападения с нанесением телесных повреждений. В последние дни много коллег Сергея по цеху скептически высказалось по поводу его обращения в полицию в первый раз. И с ними можно спорить.

Но этот второй иск действительно странный. Поскольку даже исходя из того, что уже по этому поводу рассказали стороны, злой умысле или прямое указание на мошенничество найти будет крайне непросто. Остаётся лишь ждать дальнейшего развития событий. Всё идёт к тому, что Харитонов останется в этой ситуации один против всех. Как незабвенный Дон Кихот в его вечной битве с ветряными мельницами.