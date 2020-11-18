Избитого ветерана ММА Харитонова называют преступником. Что происходит вообще?

В далёкие 80-е по советскому тогда ещё телевидению показывали занятную мыльную оперу под названием «Санта-Барбара». Для нашего человека это название стало нарицательным. Если кто-то затевает долгоиграющие личностные разборки с теорией заговора, интригами и нарастающим уровнем жести, то мы говорим: «Да это Санта-Барбара какая-то!». Так вот, ответственно заявляем, что в нашей песочнице случился куда больший коллапс.

Харитонов госпитализирован после нападения. Легенде ММА потребовалась операция. Видео Обидчиком оказался бывший профессиональный боец Адам Борода Яндиев.

Инцидент, который произошёл в пятницу, 13 ноября, в фойе Малой спортивной арены «Лужники», обрастает новыми подробностями, участниками и принимает поистине вселенские масштабы. Началось всё с того, что ветеран ММА Сергей Харитонов рассказал некоторым своим друзьям о том, что экс-боец UFC Адам Яндиев занял у него крупную сумму и уклоняется от уплаты долга. Сумма, по разным данным, колеблется от одного до двух миллионов рублей.

«На том свете тебе деньги не понадобятся». Что грозит избившему Харитонова бойцу Рано или поздно разборка между бойцами случилась бы. Всё дело в деньгах.

Недовольный тем, что его репутации наносится ущерб, Адам по прозвищу Борода приехал на бойцовский турнир, в котором Сергей должен был награждать одного из победителей. Сначала Яндиев встретил друга Харитонова Руслана Абдо. Беседа не задалась, и Руслан поехал с травмами в больницу. После этого и состоялось рандеву Бороды и Десантника. Двойка в голову, бросок через бедро и мощный граунд-энд-паунд отправили в больницу и бойца Bellator.

«Взял кредит в банке». Харитонов влезал в долги, чтобы помогать Яндиеву Странная история от ветерана ММА, ждём ответа его обидчика.

После этого враждующие стороны обменялись ещё одной порцией взаимных обвинений. Версия событий, которую представил Адам, была диаметрально противоположна той, на которой настаивает Сергей. Согласно ей, Харитонов «клянчил деньги у отца» Яндиева, разбивал машины общего друга, не оплачивал штрафы, и много чего ещё мы сможем узнать интересного, если перепалка продолжится. Пока же предлагаем главные тезисы.

«Тебя уложил недобоец, кто ты после этого?» Яндиев объяснил, за что избил ветерана ММА Версия событий, приведших к конфликту, у Адама кардинально отличается от изложенной Харитоновым.

В отношении Бороды было возбуждено два уголовных дела, он почти сутки уклонялся от визита в отделение дознания, был доставлен туда принудительно и задержан. Казалось бы, стороны высказались, пора вступить в дело адвокатам, готовить мировую и заканчивать уже это представление. Но как же тут без добрых друзей, которым тоже есть что сказать. За Яндиева «вступился» бронзовый призёр ОИ по дзюдо Дмитрий Носов.



Бывший депутат ГД развил версию Яндиева про долг, упрекнул Сергея в том, что тот скрывался, а при встрече послал Бороду подальше. Это, естественно, спровоцировало Харитонова на ответ и… понеслась…

Как уронить супертяжа ММА в обычной драке. Наглядная инструкция. Видео Сергей Харитонов даже руки поднять не успел. А если бы его бил не Борода?

Зацепившись языками, стороны приступили к самому конструктивному, что может быть в данной ситуации: инсайдам друг про дружку.

«Мне что, найти Яндиева, зарезать и сесть в тюрьму?» Харитонов жёстко ответил Носову

«Подлец! Носов, ты, оказывается, любишь чужим жёнам под юбку смотреть, а потом на их мужей бежишь писать заявление в полицию, что якобы они тебе угрожают. Ты ещё пытаешься меня в чём-то обвинить, теперь понятно, почему тебя везде выгоняют, из Государственной Думы тебя выгнали, из ЛДПР, потом ты убежал в КПРФ, тебя и оттуда выгнали. Буквально недавно тебя выгнали из Общественной палаты РФ. Носов, таких, как ты, в политике называют политическими проститутками. Ты и здесь себя ведёшь как проститутка», — написал Харитонов в своём «инстаграме».



Дмитрий Носов запомнился миллионам поклонникам единоборств как русский парень, который вышел на решающую схватку Олимпийских игр со сломанной рукой. И не просто вышел, а героически её выиграл. То был поединок за бронзовую награду. На родину Дмитрий вернулся настоящим героем. А за 16 лет, которые прошли с тех пор, Дмитрий стал депутатом Госдумы, членом Общественной палаты России и в целом успешным человеком.

«Я принял решение, что иду умирать». Великая победа дзюдоиста Носова со сломанной рукой Настоящий подвиг из истории российского спорта.

Правда, сейчас всё это уже в прошлом. О чём и не преминул напомнить ему Харитонов. И тут Дмитрий решил себя не сдерживать:

«Серёженька Лжец Харитонов! А по сути, ещё и преступник, который с положительными тестами на COVID-19 идёт в народ! 11 сентября в Химках у Харитонова два положительных теста на COVID-19. Он, зная об этом, идёт в ринг, а потом фоткается и обнимается с людьми!

Так поступают законопослушные граждане?! Скольких людей он заразил? А вот с этим уже разберутся органы. Считайте этот пост заявлением в прокуратуру. Сегодня-завтра мы предоставим оригиналы записей и свидетельские показания в прокуратуру.



Остаётся открытым вопрос: кто покрывал лжеца Харитонова? И кто, по-вашему, Харитонов после такого мерзкого поступка во время пандемии? Просто лжец или уже преступник?» — написал Носов в своём «инстаграме».

«Лжец и преступник!» Носов обвинил Харитонова в том, что он сознательно заражал людей

С одной стороны, не очень красиво бросаться такими обвинениями, не приводя каких-то серьёзных доказательств. С другой, документально засвидетельствованы в данной не самой приятной истории только побои у Харитонова и Абдо. Верить в таких вопросах на слово не станут даже английские джентльмены из известного анекдота. И закон о клевете тоже никто не отменял.



P.S. Да, ставить постскриптум на данном этапе слишком рано. Есть опасение, что маховик жести только начал раскручиваться. Хочется надеяться, что здравый смысл возобладает и стороны сумеют прийти к цивилизованному соглашению. Пока же «Санта-Барбара» лишь набирает обороты.