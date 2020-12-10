«У кого-то цель в UFC – пояс, у меня – бонусы». Атаман уже удивил трюком Нео из «Матрицы»

В ночь с 12 на 13 декабря по московскому времени боец из Киргизии Рафаэль Физиев по прозвищу Атаман будет драться в основном карде турнира UFC 256 в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Его соперником станет бразилец Ренато Мойкано. Физиев выиграл в UFC два боя из трёх, а известность приобрёл благодаря своим уклонам в стиле Нео в фильме «Матрица». В эксклюзивном интервью «Чемпионату» Рафаэль рассказал, как переживает поражения, о драках вне октагона и о том, почему он против боя Исмаилова и Штыркова.

— Вы должны были драться ещё две недели назад, но из-за положительного теста вашего соперника на COVID-19 бой перенесли. Что вы почувствовали в тот момент, когда узнали об этом?

— Я понимаю, что ситуация сейчас такая в мире, ничего не поделаешь, никуда от этого не деться. Вот-вот собирались вылетать в Вегас – и тут сообщили об этом. Просто принял ситуацию как есть, чуть изменил свой план по диете, весогонке и тренировкам.



— В итоге ваш бой оказался в более крутом, номерном турнире, и вы дерётесь в одном карде с Дейвисоном Фигейредо, Тони Фергюсоном, Жакаре Соузой и Джуниором Дос Сантосом. Вас это обрадовало?

— Конечно обрадовало. Когда-то я только смотрел их бои, болел за них, а теперь дерусь с ними в одном карде. Это заряжает, радует и мотивирует.



— Ваш соперник побеждал таких известных бойцов, как Каб Свонсон, Кэлвин Каттар и Джереми Стивенс. Считаете ли вы его самым серьёзным из всех своих оппонентов?

— Да, определённо это сейчас самый серьёзный оппонент в моей карьере. Насчёт того, кого он побеждал, мне без разницы. Я в себе уверен. Мойкано тоже любит драться в стойке, но и джитсер он хороший. Над джиу-джитсу мы, конечно, тоже работали, в том числе отрабатывали защитные действия. А в целом готовился я к этому бою так же, как и к предыдущим.

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— Вы всегда готовитесь только в Таиланде в клубе Tiger Muay Thai?

— Пока да. Потому что я и работаю в этом клубе тренером, живу в Таиланде, семья у меня тоже в Таиланде, рядом со мной.



— Не было ли желания съездить ещё куда-нибудь, чтобы потренироваться с другими известными бойцами?

— Да, есть такая цель – попасть в пару залов, потренироваться там со знакомыми тренерами и ребятами, с которыми я хорошо и близко общаюсь. Это City Kickboxing, где тренируется Исраэль Адесанья (чемпион UFC в среднем весе. – Прим. «Чемпионата»), и Sanford MMA, где тренирует Генри Хуфт. Пока остановился бы на этих залах, потому что они хорошо подходят мне как бойцу. Хотелось бы в ближайшее время съездить. Но сейчас мешает сложная ситуация в связи с коронавирусом.



— Есть ли желание взять реванш у Магомеда Мустафаева за единственное поражение в карьере?

— Нет, абсолютно. Вообще нет желания драться с ребятами моей веры. В целом, конечно, для меня все одинаковы, но я плохо себя чувствую, когда знаю, что против меня выходит соперник одной веры со мной. У меня появляется барьер, я уже не тот, что с другими ребятами.

— Не было ли это причиной поражения?

— Думаю, что нет. Он попал, так попал. Я проиграл, вопросов там не было никаких. Но барьер был, я заставлял себя быть злым. Когда ты заставляешь себя быть злым, это уже яма. Выходить на бой ты должен заряженным и злым по факту.



— Вообще насколько вы принципиальны в вопросах поединков?

— В какой-то степени любой бой для меня принципиальный. Я не люблю проигрывать. Когда я проигрываю, я очень долго потом переживаю. Иногда смотришь, как бойцы с запада после поражения в этот же день сидят и пьют пиво, кайфуют, на дискотеку идут… Я не такой. Я, если проиграл, месяц переживать буду и гнобить себя за это. Когда проиграл Мустафаеву, я месяц даже не улыбался.

— Раньше у вас было много травм, из-за которых вы не могли бить удары ногами и вообще драться так, как хотите. Сейчас вы от них избавились?

— Да, слава богу, сейчас всё намного лучше, подлечил свои травмы, да и к этому бою тоже подошёл без травм.

— После увольнения Йоэля Ромеро президент UFC Дана Уайт объявил о серьёзном сокращении ростера до конца года. В частности, с бойцами из России Гаджимурадом Антигуловым и Сапарбеком Сафаровым дела уже прекращены. Дана объясняет это курсом на омоложение ростера за счёт привлечения новых талантов. Что вы об этом думаете?

— В принципе, у таких, как Ромеро, уже всё сложилось в жизни, и, если их уволят из UFC, они этого особо не почувствуют. А таких, как Сафаров, Антигулов, жалко, конечно. Какая бы ни была там карьера, всё же у них есть семьи, дети, им необходимо зарабатывать на жизнь. В целом, конечно, Дана – это Дана, он здесь король, мы повлиять на что-либо не можем.



— Как считаете, если в скором времени у Хабиба заберут пояс, кто должен драться за него?

— Если честно, как-то об этом пока не думал. Сейчас Фергюсон дерётся с Оливейрой, Макгрегор – с Порье, но есть ещё и Гэтжи. Кто-то из них. Но сейчас вообще не понять, что там происходит вокруг этого пояса.

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— В бою Конора Макгрегора против Дастина Порье кто победит, на ваш взгляд?

— Я не любитель давать прогнозы, потому что в ММА один удар может решить всё. Даже взять мой поединок против Мустафаева: по коэффициентам получалось, что я вроде как немного впереди, а вышло по-другому. Да что там говорить, мы не знаем даже, как я себя буду чувствовать через час, куда уж тут прогнозы делать. В этом я не силён.



— Считаете ли Макгрегора по-прежнему серьёзной угрозой для дивизиона?

— Безусловно. Чем бы вредным он когда-то ни баловался, в первом раунде он может достать тебя. Да и вообще в любом раунде Конор может попасть хорошо.

— Один из главных поединков года в России – это бой Магомеда Исмаилова и Ивана Штыркова, который состоится 13 декабря. Следите за развитием событий в этом противостоянии?

— Конечно, я слежу за всей индустрией ММА. Но я вообще не хотел бы этого боя. Не нравится он мне, потому что я с обоими бойцами близко и хорошо общаюсь. Когда два человека, которых ты всегда рад видеть и которых обнимаешь при встрече, дерутся, это не очень хочется смотреть. Главное, чтобы обошлось без травм.



— В своём предстоящем бою нацеливаетесь на бонусы или стараетесь об этом не думать?

— Нацеливаюсь. У меня в принципе цель в UFC – это бонусы. У кого-то – пояс, у кого-то – ещё что-то, а у меня – срывать всевозможные бонусы, как можно чаще и как можно больше. Буду стараться.

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— Приходилось ли вам когда-либо применять свои навыки за пределами зала?

— Да, и не раз. Думаю, как и любому пацану из стран СНГ. В последние лет пять я уже не дрался на улицах, конечно. А когда в школе и академии МВД учился – да. Я понимал, что я – боец и могу «нашпигать» какому-нибудь пацану, но тогда не думал о том, что я – профессионал, а он – нет. Ты рыпнулся – ты получаешь.



— Часто ли бываете в Киргизии?

— Не был там уже два года и 34 дня. У меня там родители и две сестры. Если приезжаю, то время провожу в основном с семьёй и друзьями, никаких мероприятий и встреч с другими бойцами.



— А в Азербайджане бываете?

— Нет, пока ни разу там не был, но, надеюсь, скоро представится такая возможность.

— Вы – азербайджанец, представляете Киргизию, тренируетесь и живёте в Таиланде, всё верно?

— Азербайджанец, родившийся в Казахстане, представляющий Киргизию, у которого жена – узбечка, живу в Таиланде, и дети мои родились тоже в Таиланде (смеётся). Как-то так.



— В подобных случаях нередко можно увидеть на странице бойца в соцсетях споры фанатов, выясняющих, чей же это боец. Всё-таки вы чей?

— Ответить конкретно, что я чей-то, не могу. Родился я в Казахстане, 12 лет прожил там, но там меня ничего не удерживает. Киргизию считаю своей родиной. Это страна, гражданином которой я являюсь, там и моя семья, и все мои друзья. Но у меня есть ещё и нация. Я всегда был близок к культуре и традициям Азербайджана, воспитывался в этих традициях и всегда считал себя азербайджанцем. Хоть я никогда там и не был, но считаю его тоже в большой степени родиной. Здесь, я думаю, тюркоязычные народы меня поймут. От нации далеко не уйдёшь, а если это вдруг произошло – считай, ты потерян.