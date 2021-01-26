«После боя со мной у Хабиба будет 29 и Чендлер». Сможет ли Железный покорить мир?

Майкл Чендлер на турнире UFC 257 разнёс шестого номера рейтинга лёгкого дивизиона Дэна Хукера, нокаутировав его в первом раунде. Уже в дебютном бою в промоушене экс-чемпион Bellator доказал, что действительно заслуживает нахождения в его топе, а хайп вокруг него вполне оправдан. Майкл бросил вызов Хабибу Нурмагомедову и уверен, что скоро он добавит в свою коллекцию ещё один чемпионский пояс.

«Конор! Сюрприз, сюрприз!» Чендлер уничтожил соперника в первом бою в UFC Экс-чемпион Bellator бросил вызов Хабибу Нурмагомедову. Его нокаут должен впечатлить чемпиона.

Железный состоялся как боец именно в Bellator. Там он дрался 10 лет, трижды завоевал пояс в лёгком весе и многократно – любовь и признание зрителей. И подписывали его в UFC как бывшего трёхкратного чемпиона одной из лучших лиг мира. Со стороны переход Чендлера в UFC выглядит как жажда новых вызовов и более денежных боёв. Однако есть и ещё один момент, который запросто мог сыграть в этом подписании решающую роль.

«Я – единственный легковес, способный побить Хабиба». Ответит ли Чендлер за слова? Бывший трёхкратный чемпион Bellator намерен нокаутировать Хукера и вызвать на бой Нурмагомедова.

В мае 2019 года чемпиону Bellator в лёгком весе Майклу Чендлеру предстояло подраться с претендентом Патрисио Питбулем. Официально бой завершился техническим нокаутом, и пояс перешёл к Фрейре-младшему. Но многие эксперты и фанаты не поняли этой остановки и считали, что Чендлер не выглядел потрясённым и был готов продолжать бой. Вернуть время нельзя, решения рефери уже не изменить. Железный требовал единственного, что он мог и должен был потребовать в этой ситуации, – реванша. Но и его он так и не получил.

Двое в ринге против одного. Судья помог Питбулю ограбить чемпиона. Видео За пояс сражались два заклятых врага, а судьбу Чендлера и его титула решило одно из самых спорных судейских решений в истории Bellator.

Патрики и Патрисио Фрейре – не просто братья Питбули. В Bellator это представители клана, которые хотят господства. Хотя старший брат провёл три последних боя в Rizin, отношение к этой ситуации он имеет самое прямое – в июне 2016 года Чендлер нокаутировал его в первом раунде. Поэтому Патрисио нужно было не просто стать чемпионом, но и «отомстить за своего». А Скотт Кокер был намерен продвигать именно Питбуля-младшего, тем более что он не требовал таких денег, как Чендлер.

Удар возник из ниоткуда. Чендлер настроен впечатлить Хабиба Нурмагомедова. Видео Питбуль-старший проморгал титул слишком быстро. Справится ли Хукер с таким напором?

Само собой, когда ты трижды становился чемпионом, выступал здесь 10 лет и был одной из главных звёзд промоушена, всё это очень обидно. Да, лига многое сделала для бойца, но ведь и он ответил тем же. Чендлер подрался в Bellator ещё два раза, выиграл оба боя нокаутами в первых раундах и, не дождавшись того самого предложения, уже через год с небольшим после злосчастного поединка подписал контракт с UFC.

Когда у Майкла истёк контракт с Bellator в 2018 году, он также вёл переговоры с UFC. Тогда Железный не стал никуда переходить, хотя и не факт, что в Bellator ему предлагались действительно лучшие условия и перспективы. Однозначно немалую роль сыграли именно благодарность за всё и уважение к промоушену. Которых впоследствии не получил сам Чендлер.

Сейчас у Железного новый путь. Майкл сделал выводы из того досадного поражения и больше не давал возможности решать свою судьбу ни судьям, ни соперникам. В UFC он продолжил на этой же волне – сразу же пошёл вперёд и сам поставил точку в противостоянии. И все говорит о том, что ему не придётся долго ждать боя за титул. «Я же сказал Хабибу, если он будет драться со мной, то у него будет не 30-0, а 29 и Чендлер», — сказал Железный на пресс-конференции после турнира UFC 257.

Да, это очень громкое заявление. Но экс-чемпион Bellator уж точно имеет право на эти слова. На данный момент единственный, ради кого Орлу имеет смысл возвращаться, это именно Майкл Чендлер. Боец чётко обозначил, чего хочет добиться в ближайшее время, и уже дал понять, что с ним шутки плохи.