«С Анкалаевым не хотелось бы встречаться». Гришину не нужен реванш с одноклубником

Выходить в клетку против соотечественников для Максимуса – обычное дело. Однако сейчас у бойца на примете есть другие кандидаты.

Бой Максима Гришина откроет турнир UFC Fight Night 186, который пройдёт в ночь на 28 февраля по московскому времени в штате Невада, США. Его соперником станет идущий на серии из трёх побед подряд американец Дастин Джейкоби. «Чемпионат» пообщался с представляющим клуб «Ахмат» Максимусом о поединках против соотечественников, о реакции Пола Крэйга на фанатов Гришина и о минусах частых боёв.

— Как прошла подготовка к бою и изменилось ли в ней что-то на этот раз?

— Всё прошло хорошо. В этот раз мы сменили локацию. Каких-то новых технических моментов не добавляли, я тренировался в общей группе. Но в целом ничего нового.



— Изучали ли своего следующего соперника?

— Да, конечно. Он стилистически мне подходит, возможно, именно поэтому UFC организовали нам бой. Есть определённые ключи к его технике.

Судья остановил бой за 1 секунду до сирены. Боец даже не был в нокдауне! Гришин одержал первую победу в UFC. А странное решение рефери может сломать Антигулову карьеру.

— Мы недавно разговаривали с Алексеем Олейником, и он сказал, что, если боец в UFC попадает на соотечественников, значит, он и его менеджер не возражают. Вы уже бились здесь с Антигуловым. То есть, для вас не принципиально, против кого выходить?

— В нашем клубе все постоянно выходят против соотечественников, и у меня есть такой опыт. Единственное – это ребята, с которыми я непосредственно тренируюсь. С ними бы я, конечно, не хотел встречаться.

«С российскими бойцами драться не буду». Удав не хочет встречаться с Волковым в октагоне Алексей Олейник отказался от поединков с соотечественниками. Но остальным по-прежнему готов показывать, на что способен.

— С вами на одном турнире выступят представители вашего же дивизиона Магомед Анкалаев и Никита Крылов. Как вы думаете, кто выиграет в этом бою?

— Эти ребята высокого уровня, высокого класса. Сложно оценивать. У меня есть определённые мысли, но я бы не хотел их озвучивать, потому что это будет некорректно с моей стороны по отношению к ним.



— С Анкалаевым вы когда-то уже встречались (бой между Гришиным и Анкалаевым прошёл в октябре 2016 года в лиге «Ахмат», Анкалаев одержал победу нокаутом в 4 раунде. – Прим. Чемпионата»). Не хотели бы провести реванш в UFC?

— Наша карьера сложилась так, что мы находимся в одном дивизионе. Но Магомед выше рейтингом, очень далеко от меня, поэтому сейчас сложно об этом говорить. Вот с ним как раз мы вместе тренируемся, он – мой одноклубник. На момент поединка мы ещё плохо друг друга знали, а сейчас познакомились ближе, тренировались вместе, поэтому, конечно, не хотелось бы с ним встречаться.



— Недавно Александр Волков победил Алистара Оверима и поднялся в рейтинге на пятую строчку. Как вам его бой и как, на ваш взгляд, дальше будут развиваться события?

— Мне сложно судить, я не являюсь матчмейкером UFC. Бой я, к сожалению, не посмотрел, у меня в это время была тренировка, потом видел только нарезку. Но я видел, как Александр готовился, и его победа – это закономерный результат этой подготовки, так и должно было быть.

— Каков ваш прогноз на поединок Петра Яна против Алджэмейна Стерлинга?

— Сложно прогнозировать исход поединков такого уровня, но хотелось бы, конечно, чтобы победил действующий чемпион, наш соотечественник Пётр Ян.



— Вы как-то вызывали на поединок 14-го номера рейтинга Пола Крэйга. Отвечал ли он вам что-то?

— Да, было дело. В этой истории ничего не прояснилось. Мне лично он не отвечал, а подписчиков, которые также пытались до него достучаться, он просто блокировал в «Инстаграме». Он находится в рейтинге, и сейчас ему дали другого оппонента.

«Еду в зал, там получаю люлей или даю люлей». Максим Гришин — о подготовке к бою в UFC В свои 36 лет Максимус планирует закрепиться в лиге и быть активным бойцом.

— Но вы будете продолжать привлекать его внимание?

— Пока мне нужно положительно проявить себя в октагоне 28 февраля, а после этого можно уже пытаться дальше форсировать события.



— Вы провели 6 боёв в PFL, и почти между всеми ними были очень маленькие перерывы. Как вам такой темп и как сейчас себя чувствуете в сравнении с PFL?

— Мне комфортнее сейчас в UFC. Многие говорят, что в PFL очень круто устроено, что в Гран-при за короткое время можно заработать миллион долларов, и всех этот миллион прельщает. Но для тех ребят, которые гоняют вес, это очень неприятная ситуация. В течение трёх-четырёх месяцев нужно гонять вес три-четыре раза. Лично по мне, по моему иммунитету это очень ударило, я немного «посыпался» и потом долго восстанавливался. То, как всё это проходит в UFC, можно сказать, классически, мне ближе.