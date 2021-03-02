«Поднимусь и по-быстрому заберу пояс в полутяжелом весе». Адесанья рвётся в элитный клуб

В ночь с 6 на 7 марта в главном бою турнира UFC 259 сразятся чемпион в полутяжёлом весе Ян Блахович и непобеждённый чемпион в среднем весе Исраэль Адесанья. Титульный бой пройдёт в рамках полутяжёлого дивизиона. Турнир примет арена UFC APEX в Лас-Вегасе (штат Невада, США).

Когда бой Ян Блахович – Исраэль Адесанья

Начало боя – не ранее 7:00 мск 7 марта 2021 года. Поединок между поляком и новозеландцем нигерийского происхождения был анонсирован в конце декабря 2020 года. Это стало отличным новогодним подарком не только для фанатов обоих бойцов, но и для всех поклонников ММА.

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Кроме того, в соглавном бою вечера Аманда Нуньес будет защищать свой пояс в полулёгком дивизионе. Соперницей Львицы станет Меган Андерсон. В третьем титульном поединке ивента встретятся чемпион в легчайшем весе Пётр Ян и первый номер рейтинга дивизиона Алджэмейн Стерлинг. Для россиянина эта защита титула станет первой.

Как развивалось противостояние

После того как Джон Джонс объявил о переходе в тяжёлый вес и в августе 2020 года освободил титул в полутяжёлом дивизионе, первым претендентом на пояс стал Ян Блахович. Поединок за звание чемпиона состоялся уже через месяц после его освобождения Джонсом. Соперником Блаховича стал Доминик Рейес, который ранее дал достойный бой Костяному. Однако поляк нокаутировал шедшего фаворитом Рейеса во втором раунде и стал новым обладателем пояса.

Непобеждённый чемпион в среднем весе Исраэль Адесанья вызывал Джонса на бой уже давно. Однако после того, как Костяной сменил дивизион, Адесанья не успокоился. Через две недели после второй успешной защиты титула он добрался и до нового чемпиона полутяжей Яна Блаховича.

«Ребята, вы не разозлитесь, если я поднимусь и по-быстрому заберу пояс в полутяжелом весе?» – написал Иззи в «Твиттере». А уже через два месяца было объявлено о поединке между Блаховичем и Адесаньей. Новозеландец уверен, что он станет чемпионом в двух дивизионах. На данный момент в UFC два пояса есть только у Аманды Нуньес.

Адесанью совершенно не пугает пресловутая «польская мощь» соперника, о которой тот постоянно говорит. «Я уже видел бразильскую мощь, кубинскую мощь, австралийскую мощь, американскую мощь. У всех мощь, они все одинаковы», – сказал Исраэль в интервью Combat TV.

«Я – бог, если вы вдруг забыли». Адесанья нокаутировал Косту и защитил титул чемпиона От нигерийца ждали осторожного боя, но он решил иначе.

Блахович адекватно оценивает сильные стороны оппонента, но верит, что победа будет за ним.

«Есть два момента, к которым мне придётся подстроиться: это его удары и скорость. Он хорошо бьёт с двух ног, у него прекрасные лоу-кики. Мне бы хотелось, чтобы бой прошёл в стойке, я очень люблю стойку. Мне представляется, что я выиграю хай-кик-нокаутом во втором раунде. У меня часто сбывается то, что я представляю перед боем», — рассказал Блахович в интервью YouTube-каналу Майкла Биспинга.

Полный кард турнира UFC 259

Основной кард

Ян Блахович – Исраэль Адесанья

Аманда Нуньес – Меган Андерсон

Пётр Ян – Алджэмейн Стерлинг

Ислам Махачев – Дрю Добер

Тиаго Сантос – Александр Ракич

Предварительный кард

Доминик Круз – Кейси Кенни

Сонг Ядонг – Кайлер Филлипс

Джозеф Бенавидес – Аскар Аскаров

Рожерио Бонторин – Кай Кара Фрэнс

Ливия Соуза – Аманда Лемос

Ранние прелимы

Тим Эллиотт – Джордан Эспиноза

Кеннеди Нзечакву – Карлос Ольберг

Шон Брэди – Джейк Мэттьюс

Урош Медич – Аалон Круз

Марио Баутиста – Тревин Джонс

Форма Яна Блаховича и Исраэля Адесаньи

Адесанья традиционно проходил подготовку в зале City Kickboxing. Накануне его тренер Юджин Бэйрман заявил, что Исраэль не будет набирать вес и наращивать мышечную массу для этого поединка.

«Мы надеемся, что это даст нам большие преимущества, необходимые для победы в бою, чем дополнительные мышцы. Я не думаю, что с любым количеством времени или любым весом, который Исраэль мог бы набрать, он стал бы физически сильнее Яна. Поэтому мы решили: «Давай не будем стараться стать сильнее, чем Ян, а использовать это время для более подходящих направлений подготовки», – сказал Бэйрман в интервью 1 News.

Блахович готовился к поединку в Польше. Последнюю тренировку дома он провёл 17 февраля, о чём написал в своём «инстаграме», а уже на следующий день вылетел в Лас-Вегас, где также проводил спарринги.

Прогнозы экспертов на бой

Непобеждённый российский тяжеловес Анатолий Малыхин считает, что Адесанья по габаритам не будет проигрывать Блаховичу.

«Я думаю, Адесанья всё же фаворит, но небольшой. Всё-таки у него навыки поинтереснее, чем у Блаховича. Но и Ян тоже духовитый парень. В последних боях он меня удивил. Очень сильно прибавил по сравнению с тем, что было. И всё же я поставил бы на Адесанью», – сказал Анатолий в интервью «Чемпионату».

«Мага уже два года от меня бегает». Малыхин с нетерпением ждёт новой схватки с Исмаиловым Непобеждённый дебютант ONE Championship всегда рад побороться с друзьями, но в клетку против них не выйдет ни за какие деньги.

Российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко, напротив, делает ставку на польского чемпиона.

«Мне кажется, его мощи хватит, чтобы поджать Адесанью. Я считаю, что Адесанье не хватит физухи. Они же дерутся в полутяжёлом весе. Я надеюсь, что Блахович – не подарок, и он его сожрет. По крайней мере, я бы хотел этого», – сказал Шлеменко в интервью Игорю Лазорину.

Где смотреть онлайн-трансляцию боя Блахович – Адесанья

Трансляция главного карда начнётся в 6:00 по московскому времени и будет доступна на UFC Fight Pass, канале UFC ТВ и видеосервисах Wink и more.tv.

Кроме того, телеканал «РЕН ТВ» в прямом эфире покажет все три титульных боя на UFC 259, включая поединок Петра Яна и Алджэмейна Стерлинга.

Результаты боя Ян Блахович – Исраэль Адесанья

Результат боя между Яном Блаховичем и Исраэлем Адесаньей станет известен по истечении 5 чемпионских раундов. Поединок может закончиться раньше, если один из бойцов нокаутирует другого, что накануне пообещали сделать оба.