«Воины» против почивающего на лаврах UFC. Когда Bellator обойдёт детище Даны Уайта?

Стремительный рост Bellator за последнее десятилетие основательно подтачивает монопольные устремления UFC, что идёт на пользу спорту в целом. Набрать столь высокие обороты молодой организации удалось в том числе благодаря креативности и стремлению донести продукт до самой широкой аудитории. В специальном проекте «Чемпионата» и «Okko Спорт» разбираемся, в чём главные отличия двух ведущих лиг.

Эволюция Bellator: как круглая клетка завоевала мир смешанных единоборств Путь от компании-новичка до безусловного лидера длился 12 лет. И это далеко не конец.

Устранение конкурентов: как Bellator остался один на один с UFC

Путь Bellator был и остается нелёгким. Главные причины тому — долговременность и раскрученность брeнда UFC.



На пресс-конференции 27 марта 2007 года Дана Уайт официально объявил о приобретении компанией Zuffa японского промоушена Pride — своего главного конкурента. Якобы теперь бои Pride будут проходить под эгидой фирмы Лоренцо Фертитты, отдельно от его двух лиг — UFC и WEC, но останутся шансы и на межлиговые бои. Своего рода слияние.



На самом деле это было похоже на неприкрытое поглощение с целью устранить конкурента. В следующие полгода ведущие бойцы Pride влились в ряды UFC, а Уайт объявил о невозможности приобретения договора на трансляции в Японии. В начале октября того же года японский офис Pride был закрыт, а оставшиеся 20 сотрудников сокращены. Организация так и не смогла воскреснуть в виде своего наследника — Dream.



В 2013-м Zuffa приобрела и первое детище Скотта Кокера — Strikeforce (по сценарию разделки Pride и с тем же результатом). Против фактического монополиста мира ММА остался лишь один конкурент. Этим последним в поле воином оказался сильный калифорнийский промоушен Bellator.





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Bellator vs UFC: узнаваемость бренда

В одном из выпусков своего подкаста Джо Роган выступил с заявлением, что UFC воспринимается как гораздо более солидная организация, чем Bellator. При всём уважении к действительно качественному специалисту и ведущему, следует помнить, что он работает комментатором в UFC. Сложно было бы ожидать, что он станет хвалить конкурента своего работодателя. К чести Рогана, он нередко находил хорошие слова и для калифорнийского промоушена, и для Скотта Кокера. Однажды ведущий обмолвился, что желал бы видеть Bellator более сильной организацией, и одобрил переход туда рейтинговых бойцов.



Теперь к цифрам. Список продаж ивентов на pay-per-view возглавляется более чем 180 вечерами UFC. Самым продаваемым событием калифорнийцев был бой Лаваля против Рэмпейджа Джексона на Bellator 120 в 2014-м — 100 тыс. продаж. В UFC — Хабиб против Макгрегора с 2,4 млн.



Казалось бы, тотальная доминация, но прогресс Bellator говорит об обратном. Ещё лет 5-6 назад трудно было представить, что талантливые бойцы в расцвете карьеры покинут на тот момент единственную внушительную лигу ради только развивающегося конкурента. Но за последние несколько лет это случалось не раз и не два. С собой они приводят и почитателей — так бренд Bellator растёт в глазах поклонников спорта. Безусловно, прогрессу промоушена помогают и другие факторы.

Лидерство

Скотт Кокер, капитан Bellator — лидер от природы. Очень сдержанный и деловой человек, которого почти никто не видел без костюма. Кокер является профессионалом до мозга костей и избегает огней рампы, предпочитая, чтобы за него говорили результаты. А они немалые!



В 23 года Скотт организовал кикбоксерский промоушен под названием Strikeforce. В 2006-м организация начала проводить бои ММА и стала трамплином для многих бойцов, которые впоследствии стали известными, — для Дэниела Кормье, Ронды Раузи, Гегарда Мусаси, Жакаре Соузы, Люка Рокхольда и др. После продажи своего детища Кокер сменил у штурвала основателя Bellator Бьорна Ребни. И постепенно стал выводить лигу на более высокий уровень, медленной, но всё более уверенной поступью.



Вообще этот танец льда и пламени не лишён интереса с чисто психологической стороны. Сравним поведение обоих лидеров после того, как в 2017 году легендарная актриса Мерил Стрип нелестно высказалась о смешанных единоборствах. Уайт ответил весьма негативно, Кокер же вежливо пригласил её на следующий ивент его лиги.



Как показывает практика, на данный момент Кокер абсолютно точно находится на своём месте. Особенно по отношению к, пожалуй, главному компоненту спорта.



Лицом компании UFC является Дана Уайт. Громогласный, гиперобщительный, иногда весьма агрессивный буквально со всеми: бойцами, болельщиками, репортёрами, рефери. Его перформансы являются немаловажной частью развлекательного аспекта промоушена. Авторитетов для Уайта не существует, ему буквально море по колено. Во многом это было связано с хорошими взаимоотношениями с Дональдом Трампом – экс-президентом США. Как дела у лиги будут складываться сейчас – большой вопрос.

Бойцы, доходы и спонсорство

Что ни говори, а лига без бойцов — лишь набор букв. Атлеты, которые посвящают жизнь боевым искусствам, постоянно тренируются, совершенствуют навыки и демонстрируют их на арене, — вот истинное лицо промоушенов.



После закрытия Pride и Strikeforce UFC стал фактически монопольным обладателем списка ведущих бойцов планеты. Но не всё было так гладко. Именно отношение к бойцам стало ключевым аспектом роста Bellator. Хоть промоушен из Лас-Вегаса и способен предложить своим подопечным большие гонорары, есть нюанс. На данный момент UFC является ответчиком в судебном деле о распределении доходов.



Сравним с другими ведущими спортивными лигами Северной Америки. Главные из них — НФЛ (американский футбол), НХЛ (хоккей), НБА (баскетбол), МЛБ (бейсбол). В среднем они тратят на зарплаты спортсменов около половины годового дохода. Доходы такой приватной организации, как UFC, конечно, трудно проверить. Но в 2012 году Лоренцо Фертитта утверждал, что процент распределения находится в районе упомянутых лиг. Однако после продажи промоушена в 2016-м обнародованные документы показали, что Zuffa установила максимальный процент, выплачиваемый бойцам — 20%. А на деле в организации сумели удержать его на отметке 17%.



В свою очередь, калифорнийская лига выплачивала бойцам вполне приличные суммы — 45,7%. Конечно, доходы Bellator пока не сопоставимы с UFC. Но тут важны сам принцип и человеческое отношение к спортсменам. Именно благодаря этому около пяти лет назад начался приток бойцов с именем в Калифорнию. Причём идущих на гребне побед и находящихся в расцвете сил.

Помимо зарплат, существует ещё и спонсорство. Эксклюзивный контракт UFC с Reebok обогатил лигу, но бойцы с него получают мало и не могут заключать контракты с другими потенциальными партнёрами. Переход в лигу конкурента открывает перед атлетами такие возможности. Одной из первых ласточек стал Бенсон Хендерсон. В 2016-м ему было 32 года, а за плечами — чемпионство UFC в лёгком весе, рекорд 23-5 и победы в двух своих последних боях в октагоне. В одном он получил бонус за бой вечера, в другом одолел Хорхе Масвидаля. И тем не менее спортсмен покинул организацию, под эгидой которой прошла большая часть его боевой жизни. Его примеру последовали Райан Бейдер, Рори Макдональд, Гегард Мусаси, Майлс Джури и другие.



Кстати, Джури дал исчерпывающий ответ, сравнивая две лиги. По его мнению, разница в контроле. UFC — корпорация, стремящаяся контролировать буквально каждый шаг своих бойцов. А Bellator, как и подобает калифорнийцам, создаёт более свободную атмосферу.

Наследник по прямой. Вадим Немков — достойный преемник Фёдора Емельяненко Действующий чемпион Bellator в расцвете сил и сможет достичь даже больших результатов, чем наставник.

Формат

По сути, Bellator и UFC предлагают зрителям схожий продукт. В отличие от Pride, где правила иногда сильно отличались от правил в UFC, здесь разительных отличий нет. Разве что вместо октагона бойцы Bellator выступают в круглой клетке-арене. Но есть существенная разница в организации боёв и чемпионств. С самого начала Bellator исповедовал турнирный формат. Вместо регулярных поясов, там существовали победители Гран-при. В этом было сходство с зарёй UFC, хотя турниры были не теми безбашенными однодневными столкновениями в духе «Кровавого спорта». Bellator изначально взял курс на развитие талантов, не желая быть депо для списанных бойцов. Потом политика изменилась, и в промоушен стали брать отставников из UFC благодаря их именам.



Вскоре после основания калифорнийцам всё-таки пришлось учредить регулярные пояса, но турнирный подход не утратился. В частности правило, по которому претендентом против действующего чемпиона выступает победитель сезонного Гран-при. Это создаёт лиге ореол объективности. В UFC же чемпионские бои зачастую назначаются субъективно, учитываются зрительские симпатии.

Получается, что UFC работает с уже устоявшимся форматом и наверняка пока не планирует его менять. А Bellator, кажется, постоянно находится в поиске новых граней. Например, вскоре после основания лига стала первой организацией, заключившей контракт на трансляции с весьма популярным в США спортивным каналом ESPN. А в 2016-м Кокер организовал кикбоксерскую лигу под эгидой Bellator. Как мы знаем, этот динамичный бойцовский вид спорта является на данный момент не самым популярным, его попытки утвердиться на новых рынках (США, Россия) идут туго. Но важен сам факт разнообразия. Сюда же можно отнести и партнёрство Bellator с гоночной ассоциацией NASCAR — с проведением боёв во время гонок. Не исключено, что именно от Bellator будет исходить идея межлиговых боёв, с ONE они их уже проводили.

От великого чемпиона до великого тренера. Фёдор Емельяненко строит своё наследие Последний Император вернулся, чтобы помочь команде. Сколько поясов добудут парни под руководством легендарного бойца?

Заключение: значим ли Bellator?

Скажем кратко — эта лига буквально необходима миру смешанных единоборств. В ММА сложилась ситуация прямо противоположная боксу, где обилие поясов и организаций во многом повлияло на незавидное его состояние сегодня. Не секрет, что монополия выгодна лишь монополисту. Бойцам, зрителям, работникам (рефери, обслуживающему персоналу) и, наконец, самому спорту выгодно разнообразие, наличие выбора. В длительной перспективе они выгодны и UFC, ведь здоровая конкуренция заставляет искать новые ходы и идеи. Железо точится о железо. Развитие ММА и выход на новые рынки — игра, стоящая свеч.



Грядущий год точно будет показательным с точки зрения увеличения аудитории молодого промоушена. В России поединки Bellator можно будет смотреть в максимальном объёме: турниры, специализированные программы, видеообзоры и много чего ещё. Думаем, это повлияет на развитие смешанных единоборств в нашей стране самым положительным образом.

Друзья, такого количества потенциальных российских чемпионов, как в «Оkkо Спорт», мы с вами не увидим нигде. Ведь мультиплатформа транслирует не только Bellator, но и Brave, где выступает цвет дагестанского ММА, парни, которых воспитывал Абдулманап Нурмагомедов, а также PFL, где мы сможем поболеть за наших бойцов с Урала. Оставайтесь с нами, будет очень интересно.

Трансляция предварительного карда (прелимы) начнётся на «Okko Спорт» 3 апреля в 01:00 по московскому времени. Основной кард стартует в 04:00 мск.