Величайший в истории UFC проиграет Дане Уайту. Джонсу не дадут $ 50 млн

Шёл 2021 год, мир все также отбивался от COVID-19, в России все также боролись за нравственность, а бойцы UFC вели все также неравный бой с самым влиятельным и популярным промоушеном мира за свое светлое финансовое будущее.

На этот раз в очередную атаку пошел величайший боец в истории Ultimate Fighting Championship – Джон Джонс. Его поединок с Даной Уайтом за гарантированный гонорар продолжается уже больше года. Обе стороны не хотят отступать, но все же одна из них объективно обладает несравнимо более сильной позицией. И конечно же, я не про непобеждённого (де-факто) бойца.

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Значимость Джонса

Джон Джонс — проект UFC. Для него делали буквально все. Закрывали глаза на допинговые скандалы, пытались убрать «1» из рекорда за поражение «в стиле Петра Яна» (запрещённые удары). Дана Уайт лично, настолько оскорбительно отчитал одного из трёх судей после боя с Сантосом за «неправильную оценку», что в следующем противостоянии судьи просто побоялись давать оценку в пользу соперника Джонса — Доминика Рейса, хотя это решение выглядело весьма и весьма спорным.

Все поблажки, невиданный талант, упорные тренировки и бесстрашие в клетке превратили Джонса в №1 рейтинга лучших бойцов вне зависимости от весовой категории. Заслуженно, ничего не скажешь. И можно с пониманием отнестись к его недовольству ситуацией, когда бойцы с менее весомыми спортивными достижениями зарабатывают больше. Даже Хабиб Нурмагомедов, при всем уважении, и близко не может сравниться по результатам в UFC с Бонсом, тем не менее зарабатывает гораздо большие деньги. О Коноре Макгрегоре даже вспоминать не будем.

И с одной стороны Джонс, конечно, прав, но вот с другой мы сталкиваемся с суровой действительностью. Получается ситуация, Дана на уступки не идет, а вот время уходит. Моложе экс-чемпион не становится и пора уже подумать о том, что делать дальше. Те же Bellator и One Championship с распростёртыми объятиями. Да любой промоушен мира с радостью даст Джону титульный поединок что в тяжелом, что в полутяжелом весе и будет холить и лелеять его и заботиться о карьере столь звёздного бойца. Удобные соперники, решение проблем вне октагона – всё будет, как и прежде.

«Покажите мне деньги». За какую сумму Джонс рискнёт выйти против неудержимого Нганну? Костлявый готовился к Миочичу, а попал на Нганну. Неужели разговор о деньгах — вариант слиться с боя против Хищника?

Почему Джонс будет до конца биться с Даной Уайтом?

Вот только готов ли сам Джонс принять такое радикальное решение? Думаю, однозначно «нет».

Во-первых, это Признание. Даже будь он 20-ти кратным чемпионом Bellator славы величайшего бойца он не получит. Все прекрасно понимают отношение ведущих бойцов и аналитиков к посторонним лигам. Думаю, уместно привести слова Колби Ковингтона о поражении Бена Аскрена: «Бен – переоценённый боец. Он умеет лишь бороться. Ему стоит вернуться в Азию к остальным отбросам».

Не стоит объяснять, что под термином Азия имелись ввиду как раз Bellator и One, а «отбросами» лучший друг Трампа назвал их бойцов, намекая на несостоятельность в конкуренции с Ultimate Fighting Championship. Это позиция, так или иначе пропагандируемая UFC, уже плотно засела в головах любителей смешанных единоборств по всему миру, в том числе и у наших соотечественников.

Что-то я не видел Вадима Немкова в шоу у Урганта, ему не дарил Мерседес Игорь Алексеевич Алтушкин. Напомню, Хамзату Чимаеву Рамзан Ахматович подарил машину и возвел в одну из главных звезд Чеченской республики за 3 победы над посредственными соперниками, самоуверенность и мощный трешток. Конора Макгрегора и вовсе на VIP-ложу финального матча ЧМ-2018 пригласил сам В. Путин. Джон Джонс явно рассчитывает на закрепление репутации лучшего бойца в мире смешанных единоборств, а не лучшего среди «отбросов в Азии».

Во-вторых — это деньги. Гонорары сторонних промоушенов тоже едва ли устроят непобеждённого американца. Вероятно, за пару первых боёв он и получит соответствующие его запросам деньги, но это будет «сыр в мышеловке». По итогу боец оказывается окажется в ситуации, когда гонорары упадут, а обратного пути уже не будет. Проценты от pay-per-view также не достигнут размахов UFC. Ну и в конце концов о мечте любого топа UFC (в том числе и Бонса) о боксерском состязании, которое может принести десятки миллионов долларов можно будет забыть.

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Ну и в-третьих — популярность. Джонс – настоящая звезда, он хочет, чтобы о нем говорили, и говорили постоянно как о лучшем бойце MMA в истории. И только контракт с UFC поможет ему добиться своей цели. Давайте для примера сравним популярность Диметруса Джонсона, перешедшего в стан конкурентов и Генри Сехудо сегодня? Хотя тут и сравнивать нечего. Любой чих Генри – на первых строках ведущих изданий, сразу начинаются гадания на кофейной гуще: а вернется ли, а с кем и в каком весе будет драться, а не бросила ли его девушка и тд. А три победы под эгидой промоушена ONE Championship легендарного чемпиона не интересны никому. Быть первым парнем на деревне – явно не в амбициях Бонса.

Джонсу UFC нужен больше, чем Дане сам Джон

Приходим к выводу, что Джонсу нужен UFC, а все инфоповоды по поводу перехода в стан конкурентов являются не более чем шумихой и желанием притянуть максимум внимания к ситуации, а также очередной нелепой попыткой давления на промоушен.

Правильно ли это, нравится ли это нам, но факт есть факт. UFC сегодня настолько крупная и самодостаточная организация, что ей совершенно не страшны потери того или иного бойца, срыв любого, даже самого ожидаемого боя. Джонс хоть и величайший, но такое количество скандалов, в том числе и допинговых, а также совершенно невыразительные последние 2 боя не останутся забытыми. Ну и, конечно, позиция руководства UFC. Они явно осознают безысходное положение Бонса и без доли сомнений этим воспользуются.

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Время также играет против него. Спортсмены как правило живут на широкую ногу и Джонс, попадающий в аварии на Bentley, явно не исключение из правил. Он понимает, что нужно зарабатывать и на жизнь, и на безбедную старость. Так что, уверен, если сейчас переговоры и зайдут в тупик и шанс подраться с Френсисом Нганну достанется Дерику Льюису, то потеряет в этой ситуации только Джонс. Льюис весьма интересный соперник, бой нокаутёра против нокаутёра однозначно будет кассовым. А Джонс в итоге постареет еще на полгода, вызовет еще больше скепсиса со стороны недоброжелателей и по итогу согласится драться с победителем этой схватки.

Чего нам ждать?

В заключении хочется выразить надежду на то, что бой Нганну — Джонс все же состоится. Тем более вчера Джонс в «Инстаграме» выложил фото с тренировками и надписью «All business this summer». Конечно, до мифических 20-30-50 млн долларов гонорар Бонса не дойдет, ведь в противном случае это уже будет третий боец, выбивающий из UFC «боксёрские зарплаты», что будет являться тенденцией. И как бы грамотно UFC не отбивался от денежных запросов своих подопечных, все же рано или поздно придется увеличивать суммы выплат основным звёздам, что может сильно ударить и по кредиторам организации, и по руководству. Но всё же о солидном вознаграждении стороны вполне способны договорится, уж слишком заманчиво начинает выглядеть вывеска поединка, когда на ней появляется имя John “Bones” Johnson.