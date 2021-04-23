«Стерлинг — мерзкий парень». Хамзин уверен, что американец избегает реванша с Яном

Боец из клуба «Архангел Михаил» Ильяс Хамзин пока больше известен публике как друг и партнёр экс-чемпиона UFC в легчайшем весе Петра Яна. Однако он стремится доказать, что действительно достоин внимания и выступлений в промоушенах США. 3 мая Хамзин проведёт свой очередной поединок на турнире RCC 9. Его соперником станет бразилец Джуниор Маркес. В эксклюзивном интервью «Чемпионату» Ильяс рассказал, как игра на PlayStation научила его душить реальных соперников, что он чувствовал, когда оказался в углу Петра на турнире UFC и почему лига поступила неправильно, забрав у Яна пояс.

— Есть такой факт о вас: вы учились драться по компьютерной игре. Это было до того, как вы пришли в единоборства, или уже в процессе занятий? И что это была за игра?

— Просто так совпало. Играл в UFC на PlayStation, увидел там некоторые приёмы, и так получилось, что через пару дней попал в зал джиу-джитсу и грэпплинга, и там пришлось их применить. Всё случайно получилось.

— Приёмы-то удалось выполнить?

— Да, парочку человек задушил.

— Вы – базовый ударник. Насколько сложно вам давалась борьба, когда вы начали заниматься смешанными единоборствами?

— Она до сих пор мне даётся тяжело. Но я работаю над этим аспектом. Хоть и трудно, но уже что-то получается.

— Когда вы начали заниматься единоборствами, вы сразу были настроены серьёзно или даже не представляли, что можете дойти до уровня профессионалов и претендовать на участие в боях в крупных промоушенах?

— Я думаю, в любом виде спорта, когда ты начинаешь свой путь, ты ставишь себе высокую планку. А там уже в зависимости от того, как получается.

— Как и когда вы познакомились с Петром Яном?

— Да просто, как мальчишки на районе знакомятся, так и мы. Спорт объединяет. Уже лет 9-10 знакомы.

— Именно он мотивировал вас перейти в ММА?

— Да, глядя на него, я решил сам этим заняться. Всё началось с того момента, когда я поехал с ним на турнир UFC. Сначала на АСВ, потом – на UFC.

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— Что вас особенно там впечатлило?

— Да всё. Словами этого не передать. Вспоминаешь, когда ты ещё мальчишкой смотрел это всё на кассетах в 2001-2002 годах и видел бои ветеранов – Танка Эббота, Педро Риззо и других. А тут просто бах! – и ты сам появляешься там. Чувствуешь себя, как ребёнок, который приехал в Диснейленд.

— И после того, как решили заняться ММА, вы переехали в Екатеринбург?

— Мы тогда приехали сюда из Таиланда, и Петя нашёл для меня бой. Здесь только началась серия RCC Intro, и я выступил на первом турнире. Так всё и началось. Руководство предложило остаться и выступать за клуб «Архангел Михаил», и я согласился, не раздумывая. И вот уже третий год я здесь. Большую часть времени я провожу в Екатеринбурге.

— В феврале прервалась ваша победная серия из 5 поединков. Вы для себя поняли, каковы были причины этого поражения? Возможно, отсутствие рядом Петра Яна и Дениса Лаврентьева?

— Не знаю. Это бои, они непредсказуемы. Конечно, поддержка пацанов важна, может быть, как-то это сказалось. Но в большей степени во всём виноват я сам, упустил кое-какие моменты, аспекты в борьбе, подзатёк после первого раунда. Получил опыт, как говорится. Печальный, но всё же опыт. И подарил зрителям хороший бой. Я думаю, многим понравился этот поединок. Сейчас, конечно, я бы по-другому провёл этот бой, и всё закончилось бы иначе.

— Но именно на этапе подготовки чувствовали ли вы, что вам не хватает Петра и Дениса как спарринг-партнёров?

— Думаю, да. Было бы чуть иначе. Сейчас я снова готовлюсь к бою, и Пётр каждый день приезжает на каждую тренировку, смотрит, что я делаю, где-то меняет процесс тренировки, говорит, что надо делать и что не надо. И я чувствую, что уже по-другому всё идёт. Конечно, то, что не было рядом ребят, сыграло роль. Может быть, они бы смогли повлиять на исход поединка.

— Сейчас, когда Пётр рядом, чувствуете себя более уверенным?

— Я всегда в себе уверен, но, конечно, сейчас ещё больше. Пётр огромную роль играет в моей карьере и в моей жизни.

— Сам Пётр сейчас пока тренируется в более лёгком режиме? Вообще он позволяет себе расслабляться или всегда усердно пашет, даже когда дата следующего боя ещё не определена?

— Он всегда тренируется. Может побегать, может велосипед покрутить, может прийти побороться или поспарринговать. А когда начинается время подготовки, конечно, он пашет. Да, он пахарь. Неудержимый, ненасытный, я бы сказал (смеётся). Когда боёв нет, он не останавливается, всё равно что-то делает.

— Совсем недавно Алджэмейн Стерлинг сделал операцию на шее. По его словам, травма беспокоила его уже около 10 лет, а сделать операцию он решил именно сейчас. Как думаете, он действительно оттягивает момент с реваншем?

— Конечно, он сейчас ищет любую форточку, любое окошко, чтобы удержать этот пояс. Естественно, в целом здоровье важнее, но то, что он решил сделать операцию именно сейчас, в такой момент, говорит о том, что он может избегать боя и оттягивать время. Сейчас он неоспоримый чемпион, как его называют. Он сейчас условия диктует, и он вправе сделать себе операцию и взять время.

А так, конечно, он бегает. Он же понимает, что ничего не сможет сделать Петру. В своём сильном аспекте он ему всё отдал, 7-1 было по броскам. В стойке так вообще можно молчать. Он думал, что заборет Петра, в себя поверил. Тут он молодец, конечно, бойцы всегда в себя верить должны. Но он понял, что Пётр на другом уровне.

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— Вообще вы лично насколько правильным считаете присвоение чемпионского пояса бойцу, который получил запрещённый удар?

— Я считаю, что руководство немного неправильно поступило. Были примеры, где тоже человек осознанно наносил запрещённый удар, но при этом он оставался чемпионом. Или дают 5 минут на восстановление, продолжают бой, победа остаётся за чемпионом, и пояс у него остаётся. Если бы не было подобных примеров, то можно было бы что-то говорить. А тут сразу наотрез: пояс забрали – и всё. Предвзято, пожалуй. Можно было бы no contest сделать, но не отдавать пояс. С чего Стерлинг чемпион? Ладно бы он выигрывал, что-то показал. А он ничего не показал. Да и после поединка он себя ведёт некрасиво. Мерзкий парень. Хочется ему дать, если честно (смеётся).

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— Вы готовились к последним боям в том числе в команде Arlan MMA Pro Team в Казахстане. Там достаточно сильные для вас партнёры?

— У нас с командой Arlan хорошие отношения. Директор всегда нас тут встречает. Готовлюсь с Георгием Кичигиным, Артёмом Резниковым и другими. Ребят хватает. Взять Резникова – первый номер в Казахстане, взять Кичигина – второй номер. Провёл там пару сборов. Следующие будут либо в Осетии, либо в Дагестане. В Казахстан два раза съездил, взял оттуда что-то для себя, что-то и они взяли от меня. Сейчас будем двигаться дальше. Но Казахстан всегда останется в моём сердце.

— Насколько вы ощущаете себя там своим?

— Приезжая туда, я всегда чувствую поддержку местных фанатов. С ними тяжело тягаться в этом плане кому-либо. Казахстанская фан-база – это другой уровень.

— Насчёт сборов в Дагестане и Осетии вы уже договаривались или пока это только в мыслях?

— Да там, думаю, даже договариваться не надо, все уже друг друга знают. Ребята наши там уже не один раз были, и в клубе «Горец», и в других. Поэтому не станет проблемой попасть туда.

— В целом считаете подходящим для себя уровень оппонентов в RCC? Например, Иван Штырков провёл пробный поединок против Исмаилова в АСА, очень вдохновился и перезагрузился и в итоге подписал контракт на несколько боёв с этой лигой. И, как он сам говорил, его раньше называли «домашним бойцом», потому что он дрался только в Екатеринбурге. У вас не было подобного ощущения?

— Ну, Иван – это Иван. Я по сравнению с ним «зелёный» боец. У него там уже более 20 поединков, он почти все бои здесь провёл, конечно, ему надо было как-то перезагрузить свою карьеру. А я пока дерусь здесь, набираюсь опыта, в RCC меня всё устраивает. Соперников я не выбираю, кого дают, с теми и бьюсь. Уровень оппозиции растёт с каждым боем. Посмотрим, что будет дальше.

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Сейчас 3 мая у меня будет бой с Джуниором Маркесом, пока он в моей голове. Серьёзный, хороший оппонент, бьющий. Думаю, будет интересно. Если сравнивать с ACA, AMC Fight Nights Global, то RCC – тоже хорошая организация, топовая. У всех, кто приезжает сюда, остаются хорошие впечатления от организации, от шоу – от всего. Поэтому я не думаю, что мне нужно что-то менять и куда-то переходить. Если только за океан.

— То есть, для вас лучше будет пока набираться опыта в RCC, а потом уже ехать за океан?

— Тут, как в любительском спорте: ты приходишь мальчишкой, у тебя в голове – чемпионат мира, Олимпиада, ты к этому стремишься. Так же и у профессионалов цель – американские лиги. Да и не хочется, живя в России, драться с россиянами. Хочется отстаивать честь двух стран – России и Казахстана, пробовать себя с иностранными бойцами. Конечно, я хочу за океан, как и все бойцы. Такие организации, как Bellator и UFC – это вышка для профессионалов. Я думаю, не у одного меня такая цель стоит.

Естественно, я не могу сказать, что я не готов. Я готов, но мои бои будут лучше об этом говорить. Бывает, что смотришь поединки бойцов в заокеанских лигах и понимаешь, что можешь и готов с ними конкурировать. Понятно, что под топов сразу не попадёшь. Но до этого можно газовать, как говорится.

— Пётр Ян уже неоднократно говорил, что хочет помочь подписать вас с Денисом Лаврентьевым в UFC. Известно ли вам, какова сейчас ситуация Дениса?

— Он мог выйти подраться там, но ребята, двое или трое потенциальных соперников, отказались от поединка с ним, и ничего не получилось. Во избежание простоя 3 мая он тоже подерётся в RCC. А там дальше видно будет.

— Вы – друзья не только в зале, но и за его пределами?

— Да, нас не только спорт объединяет. Не только в клетке друг друга поддерживаем, но и в жизни. Наши жёны общаются, дети тоже общаются. Как вы видите нас в клетке рядом и в углу друг у друга, так мы и по жизни идём вместе.

— У вас большая семья?

— Да, я считаюсь многодетным отцом. У меня трое детей, две дочери и один сын. У Дениса тоже. Думаю, Пётр скоро нас догонит.

— Хотели бы, чтобы дети тоже пошли в спорт?

— Наши дети обязательно пойдут в спорт. Не обязательно в смешанные единоборства, но спортом будут заниматься. В первую очередь, это общение. Второе – закаляется характер, формируется дисциплина. А ещё тогда они всегда будут чем-то заняты. Я прошёл всё это и на своём опыте знаю, что ребёнку нужно и что не нужно давать, поэтому сто процентов мои дети будут заниматься спортом.

Они уже занимаются. Дочка у меня танцует, есть такое направление – шаффл. Оно очень быстро развивается. Детям нравится, они мотивированы, они настраиваются по-своему. Когда что-то не получается, они и расстраиваются по-своему, но не опускают руки. Целеустремлённые. А сын пока рядом, маму охраняет.

— Многие бойцы говорят, что не хотели бы, чтобы дети пошли по их стопам.

— Конечно, это ведь непросто. Такую мясорубку проходишь, никому такого не хочется желать. Но всё равно какой-то боевой вид спорта будет. Скорее всего, борьба. По себе могу сказать, что эта чуйка в борьбе должна с детства быть. Сколько бы мы ни боролись, мы всё равно великими борцами не стали. Поэтому в основном работаем над защитой от борьбы. И ребёнка отдам в борьбу, а ударочку потом подтянем.

— Вы считаете, что проще освоить ударку, будучи базовым борцом, чем наоборот?

— Смотря чего ты хочешь в борьбе. Защиту можно поставить довольно быстро. А если хочешь быть этакой коброй и бороться, то тут сложнее. Мне кажется, ударка всё же чуть проще. Везде свои сложности. В ударной технике тоже есть нюансы: под каким углом бьёшь, как на ногах стоишь, как передвигаешься, как балансируешь. Это тоже целая наука, как и борьба.