«Мой девиз один на один, а не толпой на одного». Чимаев обещает брату Хабиба встречу в США

Один короткий комментарий Хамзата Чимаева под прямым эфиром в «Инстаграме» Рамзана Кадырова вылился если не в локальную интернет-войну, то в очень яркую перепалку между чеченским Волком и двоюродным братом Хабиба Нурмагомедова Абубакаром. Здесь подробно о том, с чего начинался конфликт, который может получить продолжение уже в реальной жизни.

«В интернете Чимаев уже выиграл все пояса UFC». Ответит ли Хамзат за слова? Чеченский швед замахивается даже на Хабиба. Кажется, у Борза совсем нет тормозов.

Слова Чимаевао том, что он порвёт Орла, задели брата Хабиба Абубакара.

«Хамзат, я смотрю, ты быстро переобулся: переехав в Швецию и написав жалобу на свою же Чеченскую Республику о том, что тебя там ущемляют, ты получил документы на хорошую жизнь в Швеции. Но теперь, обретя славу, ты, я смотрю, изменился, теперь ты вернулся обратно и живёшь в Чечне, и всё у тебя хорошо. Я рад за тебя. Не теряй эту зону комфорта.

Ещё недавно в Америке ты с нами за одним столом сидел и кушал, тренировался в одном зале, ходили вместе в мечеть, и называл нас братьями. А теперь ты пишешь, что кого-то порвёшь.Да, я согласен, любой имеет право на высказывание своего мнения. Но будь аккуратен с высказываниями», — написал Абубакар Нурмагомедов в своём «инстаграме».

Реакция чеченского бойца была мгновенной.

«Да я живу где хочу, джигит! Наверное, я неаккуратный парень, но ты, Абубакар, постучал аккуратно! Скажи европейским братьям-дагестанцам, что не надо приезжать в Европу и говорить, что „мы чеченцы“», — написал Чимаев.

И тут стало понятно, что бойцы сцепились не на шутку. Абубакар написал развёрнутый пост на своей странице в «Инстаграме», вместо картинки поставив чёрный квадрат. В этом сообщении он практически процитировал комментарий чемпиона полутяжёлого дивизиона Яна Блаховича, который бросил в адрес Чимаева следующие слова: «В интернете Чимаев уже выиграл все пояса UFC».

«Мы и его порвём, если он захочет». Чимаев умудрился вызвать на бой даже Хабиба Кадыров предложил Нурмагомедову «любой гонорар» за поединок с его бойцами. Хамзат тут же вписался в тему. Кого он только не вызывал на бой.

«Хамзат ты зачем тему переводишь во множественное число, если речь идёт о тебе лично? То ты говоришь во множественном числе «мы его порвём», то говоришь о дагестанцах. За себя лично отвечай, или у тебя девиз: „мы одни и ты один“?

А насчёт того, постучал или не постучал, я скажу так: для меня это спорт. И я не пытаюсь стать каким-то великим чемпионом, и не кричу на весь мир что кого-то буду ломать или рвать. Это ты у нас, который всех рвёшь или ломаешь (только на словах).Мы ведём разговоры о личных качествах, которыми мы должны обладать как мусульмане и соседи братских республик», — написал Нурмагомедов в «Инстаграме».

Казалось бы, именно на этой ноте и можно было свернуть перепалку. Но Хамзат решил пойти ещё дальше, и указал Абубакару на далеко не самый приятный эпизод для него и Хабиба. Речь идёт об инциденте, который положил начало самого дорого боя в истории UFC, противостояния, которое уже стало легендарным.

Речь идёт о нападении команды Нурмагомедова на друга Конора Макгрегора Артёма Лобова. Хабибу оказалось недостаточно беседы с дерзким новоиспечённым ирландцем, он вернулся к нему уже с толпой соратников и надавал критиковавшему его бойцу лещей.

«У меня девиз один на один, а не толпой на одного. Если было, что сказать, надо было с мной связаться, а не на публику играть, мы ещё увидимся там, в Америке, парнишка! Когда твой брат кричал на весь мир, что он любого размажет — это была уверенность, мне нельзя быть уверенным?» — написал Чимаев.

Это был очень жёсткий панч, в ответ на пассаж о том, что разбираться нужно в формате один на один. Хамзат за последние 7-8 месяцев говорил, конечно, много. Но, по сути, во всех своих пассажах он подчёркивал, что готов выходить один против кого угодно, в каком угодно количестве. Помнится, на волне стартового успеха в UFCЧимаев требовал от президента лиги Даны Уайта возможности драться с тремя соперникам подряд в один вечер.

Лобов стал известным, получив подзатыльник от Хабиба. Сейчас «Легенда» возвращается в ММА Русского Молота называют величайшим бойцом всех времён. Но это лишь популярная шутка.

Но проблема даже не в этом. Тот эпизод, который привёл в бешенство Макгрегора настолько, что он едва не разнёс автобус, в котором находился Хабиб и несколько других бойцов UFC. История пусть и хайповая, но совсем некрасивая для всех участников.

Поклонники бойцов уже с ужасом ожидали, чем же ответит Абубакар, но Хамзат сыграл на опережение. Волк сообщил, что по просьбе его братьев дагестанцев удалил все посты, обращённые к Абубакару. Но напомнил, что встреча в США всё равно состоится.

На сегодня фанаты спортсменов могут выдохнуть. Но история эта своё развитие может получить в любой момент. Сам Хабиб напрямую в перепалку не встревал, опубликовав нейтральный пост в «Инстаграме». Но конфликт может полыхнуть вновь от любой искры…