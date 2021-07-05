Где Конор — там сумасшедшая касса! Топ-5 самых дорогих боёв в истории UFC

UFC набирает обороты по популярности, стремительно приближаясь к боксу по количеству просмотров. Но это было бы невозможно без одной очень харизматичной личности. Нет, речь не о Дане Уайте, а о «печально известном» Коноре Макгрегоре. Именно его фактор приумножает выручку любого ивента по сравнению с боями без участия эпатажного ирландца. Поэтому Дана Уайт соглашается на любые условия и ведётся на его выходки с очередным уходом из спорта.

Неудивительно, что Конор диктует своему боссу условия, ибо он генерирует миллионы платных просмотров, о чём Дана лет 10 назад не мог и мечтать. Если посмотреть на топ-10 PPV событий в истории спорта, то больше половины связаны с именем Конора Макгрегора. Именно поэтому наш рейтинг «топ-5 самых дорогих боёв в истории UFC» ассоциируется только с ярким ирландцем.

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5. Эдди Альварес — Конор Макгрегор

Этот поединок стал историческим вне денежного контекста. Это был первый объединительный поединок между двумя чемпионами в двух различных категориях. Но за переговорным столом ведущей стороной была ирландская рыжеволосая прима, хотя на афише было написано не «Макгрегор — Альварес», а «Альварес — Макгрегор». Вне зависимости от исхода поединка Конор получал $ 3 миллиона долларов, а чемпион в лёгком весе — всего лишь $ 500 тысяч. Спонсорство с Reebok принесло каждому из бойцов по $ 40 тысяч сверху. А также Конор получил экстра $ 50 тысяч за лучшее выступление вечера, нокаутировав Эдди во втором раунде.

Кроме всего, тот ивент запомнился рекордными цифрами. UFC 205 сгенерировал больше всего денег на продаже билетов — $ 17,7 млн долларов, что больше предшествующего UFC 129 (привет Жоржу Сент-Пьеру) на $ 5,7 млн долларов. Заодно UFC 205 побил рекорд по кассовой выручке в истории легендарного Madison Square Garden, обойдя даже такой великий бой, как между Ленноксом Льюисом и Эвандером Холифилдом ($ 13,5 млн долларов).

Теперь перейдём к PPV (система платных просмотров). Объединительный бой между Конором и Эдди собрал 1,3 миллиона просмотров. Это 11-е место в истории PPV. Платный просмотр за океаном составляет около $ 60-70. Итого, помимо кассовых сборов, UFC 205 сгенерировал около $ 78 млн долларов, из которых не менее $ 10 млн ушло в карман ирландцу. Так, Конор заработал за один вечер свыше $ 13 млн долларов, в то время как Эдди — не более $ 1 млн долларов.

4. Конор Макгрегор — Дональд Серроне

Первый поединок Конора после поражения от Хабиба Нурмагомедова. Камбэк против ветерана UFC Дональда «Ковбоя» Серроне собрал 1 353 429 просмотров. И, несмотря на оглушительно унизительное поражение от Хабиба, Конору полагалось $ 3 миллиона долларов без учёта спонсорских выплат и выручки от PPV. А Серроне, помимо $ 200 тыс. долларов, прописанных в контракте, мог рассчитывать на удвоение гонорара в случае победы над ирландцем, ибо он не претендовал на долю от выручки с PPV просмотров. Так, Конор за 40 секунд в первом раунде заработал около $ 15 млн долларов, включая контрактные выплаты и долю от PPV.

Фото: Getty Images

Но если учитывать спонсорские контракты, то эта сумма увеличивается в пять раз. По крайней мере, Конор рассчитывал на $ 80 млн долларов итого от всевозможных спонсоров, неплохо после годовалого простоя и одностороннего поражения от Нурмагомедова.

3. Нейт Диаз — Конор Макгрегор-2

Один из самых зрелищных и ожидаемых боёв в истории UFC не мог обойтись без солидных выплат. Один из главных апсетов 2016 года повысил котировки Диаса и сделал его практически равным Конору по гонорарным выплатам. Если за первый бой Нейт получил всего лишь $ 620 тыс. долларов, то за матч-реванш он получил в 20 раз больше.

Диаз гарантированно получал $ 2 млн долларов. Спонсорский контракт от Reebok принёс ему ещё $ 250 тыс. долларов. $ 50 тыс. долларов — бонус за выступление вечера. И самое главное, ради чего все дерутся с Конором Макгрегором, — это отчисления от просмотров PPV. Их реванш спустя 5 месяцев собрал почти на 300 тысяч зрителей больше, чем в первом бою. Итого получилось 1,6 млн просмотров. Это второй по интересу телезрителей бой в истории UFC. Диаз получил ещё $ 10,5 млн долларов. И последний бонус: $ 150 тыс. долларов — афтепати в Лас-Вегасе. В общей сложности Нейт заработал около $ 13 миллионов долларов.

А что же перепало Конору? $ 3 млн долларов — гарантированная выплата по контракту, ещё $ 250 тыс. долларов от Reebok, $ 50 тыс. долларов — бонус за выступление вечера, $ 11,5 млн долларов — сборы с платных трансляций и $ 250 тыс. долларов за афтепати в Лас-Вегасе. Итого — около $ 15 млн долларов.

Фото: Steve Marcus/Getty Images

2. Конор Макгрегор — Дастин Порье-2

В преддверии третьего боя Дастин Порье заявил, что за титульный поединок он получил бы гораздо меньше, чем за очередной бой с Макгрегором. Тем более за прошлую схватку Дастин впервые получил свыше $ 1 млн долларов. Поэтому неудивительно, что он согласился на третий бой так легко. В случае победы в предстоящем поединке долго ждать титульного боя ему не придётся.

Но вернёмся ко второму поединку трилогии. После сокрушительного поражения от Хабиба Нурмагомедова Конор размялся на «Ковбое» Дональде Серроне, нокаутировав того за 40 секунд в первом раунде. А Порье реабилитировался после поражения от Хабиба победой единогласным решением судей над Дэном Хукером. И, несмотря на поражение от одного и того же бойца, они получили солидные фиксированные выплаты по контракту без учёта PPV. Конор получил рекордные $ 5 млн долларов, в то время как он обычно получал максимум по $ 3 млн. А Дастин — $ 1 млн долларов. Несмотря на то что американец нокаутировал Макгрегора во втором раунде, ему всего лишь полагались бонусы за выступление вечера ($ 50 тысяч долларов) и за спонсорство от Reebok ($ 50 тысяч долларов). А ирландец заработал $ 15-20 миллионов долларов сверху, ибо количество платных просмотров составило 1,6 миллионов, что в деньгах означает не менее $ 100 миллионов долларов.

1. Хабиб Нурмагомедов — Конор Макгрегор

Самый громкий и скандальный бой в истории UFC. По просмотрам PPV этот поединок продолжает возглавлять чарт самых просматриваемых боёв в ММА — 2,4 млн просмотров. Больше собрали только боксёрские поединки между Флойдом Мейвезером и Мэнни Пакьяо (4,6 млн просмотров) и между двумя верховными генераторами PPV Мейвезером и Макгрегором (4,3 млн просмотров).

Вражда, которую инсценировал Конор, смогла приковать в 1,5 раза больше просмотров, чем даже в бою-реванше с не менее одиозным Нейтом Диазом. И, несмотря на штрафы, которые были выписаны в адрес Конора ($ 50 тыс. долларов и 180 дней дисквалификации) и Хабиба ($ 750 тыс. долларов и 9 месяцев дисквалификации), зрители точно остались в выигрыше от увиденного как внутри октагона, так и за его пределами. Всё-таки Конор – великий шоумен, хоть и перебарщивает иногда, как это было с метанием стульев.

Что касается гонораров, то, согласно контракту, Конору полагается $ 3 млн долларов, а Хабибу — $ 2 млн долларов. А платные трансляции собрали не менее $ 150 млн долларов, из которых около $ 30 млн ушли к Конору и около $ 8 млн — к Хабибу. Кроме того, никто не отменял спонсорские выплаты от Reebok, которые составили по $ 250 тыс. долларов. Итого, Конор заработал свыше $ 33 млн долларов, а Хабиб — до $ 10 млн.