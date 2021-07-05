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Топ-5 самых дорогих боёв в истории UFC

Где Конор — там сумасшедшая касса! Топ-5 самых дорогих боёв в истории UFC
Денис Дорофеев
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Доход UFC от платных трансляций ирландца может превысить показатели элитных боксёров.

UFC набирает обороты по популярности, стремительно приближаясь к боксу по количеству просмотров. Но это было бы невозможно без одной очень харизматичной личности. Нет, речь не о Дане Уайте, а о «печально известном» Коноре Макгрегоре. Именно его фактор приумножает выручку любого ивента по сравнению с боями без участия эпатажного ирландца. Поэтому Дана Уайт соглашается на любые условия и ведётся на его выходки с очередным уходом из спорта.

Неудивительно, что Конор диктует своему боссу условия, ибо он генерирует миллионы платных просмотров, о чём Дана лет 10 назад не мог и мечтать. Если посмотреть на топ-10 PPV событий в истории спорта, то больше половины связаны с именем Конора Макгрегора. Именно поэтому наш рейтинг «топ-5 самых дорогих боёв в истории UFC» ассоциируется только с ярким ирландцем.

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5. Эдди Альварес — Конор Макгрегор

Этот поединок стал историческим вне денежного контекста. Это был первый объединительный поединок между двумя чемпионами в двух различных категориях. Но за переговорным столом ведущей стороной была ирландская рыжеволосая прима, хотя на афише было написано не «Макгрегор — Альварес», а «Альварес — Макгрегор». Вне зависимости от исхода поединка Конор получал $ 3 миллиона долларов, а чемпион в лёгком весе — всего лишь $ 500 тысяч. Спонсорство с Reebok принесло каждому из бойцов по $ 40 тысяч сверху. А также Конор получил экстра $ 50 тысяч за лучшее выступление вечера, нокаутировав Эдди во втором раунде.

Кроме всего, тот ивент запомнился рекордными цифрами. UFC 205 сгенерировал больше всего денег на продаже билетов — $ 17,7 млн долларов, что больше предшествующего UFC 129 (привет Жоржу Сент-Пьеру) на $ 5,7 млн долларов. Заодно UFC 205 побил рекорд по кассовой выручке в истории легендарного Madison Square Garden, обойдя даже такой великий бой, как между Ленноксом Льюисом и Эвандером Холифилдом ($ 13,5 млн долларов).

Теперь перейдём к PPV (система платных просмотров). Объединительный бой между Конором и Эдди собрал 1,3 миллиона просмотров. Это 11-е место в истории PPV. Платный просмотр за океаном составляет около $ 60-70. Итого, помимо кассовых сборов, UFC 205 сгенерировал около $ 78 млн долларов, из которых не менее $ 10 млн ушло в карман ирландцу. Так, Конор заработал за один вечер свыше $ 13 млн долларов, в то время как Эдди — не более $ 1 млн долларов.

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4. Конор Макгрегор — Дональд Серроне

Первый поединок Конора после поражения от Хабиба Нурмагомедова. Камбэк против ветерана UFC Дональда «Ковбоя» Серроне собрал 1 353 429 просмотров. И, несмотря на оглушительно унизительное поражение от Хабиба, Конору полагалось $ 3 миллиона долларов без учёта спонсорских выплат и выручки от PPV. А Серроне, помимо $ 200 тыс. долларов, прописанных в контракте, мог рассчитывать на удвоение гонорара в случае победы над ирландцем, ибо он не претендовал на долю от выручки с PPV просмотров. Так, Конор за 40 секунд в первом раунде заработал около $ 15 млн долларов, включая контрактные выплаты и долю от PPV.

Фото: Getty Images

Но если учитывать спонсорские контракты, то эта сумма увеличивается в пять раз. По крайней мере, Конор рассчитывал на $ 80 млн долларов итого от всевозможных спонсоров, неплохо после годовалого простоя и одностороннего поражения от Нурмагомедова.

3. Нейт Диаз — Конор Макгрегор-2

Один из самых зрелищных и ожидаемых боёв в истории UFC не мог обойтись без солидных выплат. Один из главных апсетов 2016 года повысил котировки Диаса и сделал его практически равным Конору по гонорарным выплатам. Если за первый бой Нейт получил всего лишь $ 620 тыс. долларов, то за матч-реванш он получил в 20 раз больше.

Диаз гарантированно получал $ 2 млн долларов. Спонсорский контракт от Reebok принёс ему ещё $ 250 тыс. долларов. $ 50 тыс. долларов — бонус за выступление вечера. И самое главное, ради чего все дерутся с Конором Макгрегором, — это отчисления от просмотров PPV. Их реванш спустя 5 месяцев собрал почти на 300 тысяч зрителей больше, чем в первом бою. Итого получилось 1,6 млн просмотров. Это второй по интересу телезрителей бой в истории UFC. Диаз получил ещё $ 10,5 млн долларов. И последний бонус: $ 150 тыс. долларов — афтепати в Лас-Вегасе. В общей сложности Нейт заработал около $ 13 миллионов долларов.

А что же перепало Конору? $ 3 млн долларов — гарантированная выплата по контракту, ещё $ 250 тыс. долларов от Reebok, $ 50 тыс. долларов — бонус за выступление вечера, $ 11,5 млн долларов — сборы с платных трансляций и $ 250 тыс. долларов за афтепати в Лас-Вегасе. Итого — около $ 15 млн долларов.

Фото: Steve Marcus/Getty Images

2. Конор Макгрегор — Дастин Порье-2

В преддверии третьего боя Дастин Порье заявил, что за титульный поединок он получил бы гораздо меньше, чем за очередной бой с Макгрегором. Тем более за прошлую схватку Дастин впервые получил свыше $ 1 млн долларов. Поэтому неудивительно, что он согласился на третий бой так легко. В случае победы в предстоящем поединке долго ждать титульного боя ему не придётся.

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Но вернёмся ко второму поединку трилогии. После сокрушительного поражения от Хабиба Нурмагомедова Конор размялся на «Ковбое» Дональде Серроне, нокаутировав того за 40 секунд в первом раунде. А Порье реабилитировался после поражения от Хабиба победой единогласным решением судей над Дэном Хукером. И, несмотря на поражение от одного и того же бойца, они получили солидные фиксированные выплаты по контракту без учёта PPV. Конор получил рекордные $ 5 млн долларов, в то время как он обычно получал максимум по $ 3 млн. А Дастин — $ 1 млн долларов. Несмотря на то что американец нокаутировал Макгрегора во втором раунде, ему всего лишь полагались бонусы за выступление вечера ($ 50 тысяч долларов) и за спонсорство от Reebok ($ 50 тысяч долларов). А ирландец заработал $ 15-20 миллионов долларов сверху, ибо количество платных просмотров составило 1,6 миллионов, что в деньгах означает не менее $ 100 миллионов долларов.

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1. Хабиб Нурмагомедов — Конор Макгрегор

Самый громкий и скандальный бой в истории UFC. По просмотрам PPV этот поединок продолжает возглавлять чарт самых просматриваемых боёв в ММА — 2,4 млн просмотров. Больше собрали только боксёрские поединки между Флойдом Мейвезером и Мэнни Пакьяо (4,6 млн просмотров) и между двумя верховными генераторами PPV Мейвезером и Макгрегором (4,3 млн просмотров).

Вражда, которую инсценировал Конор, смогла приковать в 1,5 раза больше просмотров, чем даже в бою-реванше с не менее одиозным Нейтом Диазом. И, несмотря на штрафы, которые были выписаны в адрес Конора ($ 50 тыс. долларов и 180 дней дисквалификации) и Хабиба ($ 750 тыс. долларов и 9 месяцев дисквалификации), зрители точно остались в выигрыше от увиденного как внутри октагона, так и за его пределами. Всё-таки Конор – великий шоумен, хоть и перебарщивает иногда, как это было с метанием стульев.

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Что касается гонораров, то, согласно контракту, Конору полагается $ 3 млн долларов, а Хабибу — $ 2 млн долларов. А платные трансляции собрали не менее $ 150 млн долларов, из которых около $ 30 млн ушли к Конору и около $ 8 млн — к Хабибу. Кроме того, никто не отменял спонсорские выплаты от Reebok, которые составили по $ 250 тыс. долларов. Итого, Конор заработал свыше $ 33 млн долларов, а Хабиб — до $ 10 млн.

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