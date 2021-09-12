Самый ожидаемый фрик-бой года в России? Емельяненко против рэпера Джигана

4 ноября на «ВТБ Арене» в Москве пройдет поединок по правилам бокса между Александром Емельяненко и рэпером Джиганом. Бойцы много чего пообещали друг другу, потому ждем нокаута в самом начале.

Когда бой?

Начало боя – не ранее 23:00 мск 4 ноября. Старт мероприятия намечен на 20:00 по Москве.

Кто такой Александр Емельяненко

Александр Емельяненко – прославленный в прошлом боец ММА, имеющий богатый опыт выступления в таких серьезных промоушенах, как Pride, M-1 Global и Affliction. В любительской карьере ему удалось несколько раз побеждать на чемпионатах мира и Европы по самбо. С таким бэкграундом он вполне мог проуспеть в профессионалах, где Саше довелось встречаться с такими мастодонтами смешанных единоборств, как Мирко Кро Коп Филипович, Фабрисиу Вердум и Джош Барнетт. Но в отличие от своего прославленного старшего брата Федора, Саша не смог добиться таких же больших высот, а именно титулов за рубежом. Потому его наивысшим достижением в его профессиональной карьере является чемпионский титул в ProFC.

Однако из-за проблем с дисциплиной Емельяненко-младший быстро скатился вниз. Он начал часто попадать в скандалы, дебоши, в которых он был главным виновником. Неудивительно, что старший брат отрекся от Саши и практически не упоминает его в интервью. Александр с годами не смог образумиться и в 2015 году оказался за решеткой из-за изнасилования домработницы, но спустя год вышел по УДО.

После тюрьмы Саша неоднократно пытался перезапустить карьеру, но его бои часто срывались из-за очередных загулов. Неудивительно, что промоутеры российских топовых промоушенов отказались от услуг Емельяненко-мл., из-за чего ему приходилось пылить в основном по малоизвестным организациям и противостоять ноунеймам. Переход в ACA также не реанимировал его карьеру, ибо старые привычки брали над Сашей верх. Концом профессиональной карьеры стало сокрушительное поражение от номинального средневеса Магомеда Исмаилова.

Но как мы знаем, Емельяненко – это бренд, причем очень прибыльный в России. Потому его переход в фрик-бои читался. В позапрошлом году он легко нокаутировал Михаила Кокляева в выставочном поединке по правилам бокса. Учитывая постоянные загулы, спрос на Александра растет, и ему постоянно бросают вызов. Так перед встречей с Джиганом Саша сойдется с блогером Артемом Тарасовым 18 сентября. Хватит ли ему здоровья на всех – узнаем в ближайшее время.

Пост доступен на странице Александра Емельяненко в «Инстаграме».

Кто такой Джиган?

Джиган, он же Денис Устименко-Вайнштейн, является известным рэпером, имеющим свыше пяти миллионов подписчиков в Инстаграме. В прошлом он занимался кикбоксингом. Но это было настолько давно, что вряд ли Джиган успеет восстановить мышечную память, как отметил Емельяненко. Потому приходится довольствоваться тем, что есть. Этого видео будет достаточно для оценки его формы и мышечной памяти. Если что, он весит 120 кг. При росте около 180 см это очень много.

Пост доступен на странице Джигана в «Инстаграме».

Наверно после просмотра этого видео Петр Ян пригласил Джигана на спарринги: «Джига, ну что ты там, до сих пор на чиле? Я тоже на водичке. Смотри, если желание есть, могу поколотить тебя слегка».

Но ответ Джигана оказался не менее резким: «Братан, у меня одна нога весит как ты».

Пост доступен на странице Джигана в «Инстаграме».

Посмотрим, поможет ли этот аргумент в бою с Емельяненко чувствовать себя в ринге на расслабоне, на чиле. Не так давно Денис принимал участие в авторском проекте Харламова и Батрутдинова, где откровенно рассказал о схеме тренировок. Джиган заявил, что работает по схеме Емельяненко: тренировка, алкоголь, сон.

Сколько заработают Емельяненко и Джиган

Сообщается, что Джиган заработает около 50 миллионов рублей, а Емельяненко – около 30 миллионов.

Где смотреть онлайн трансляцию боя Александр Емельяненко — Джиган

Трансляцию этого боя покажет канал РЕН ТВ. Трансляция начнётся в 20:00 по московскому времени, а сам поединок – ориентировочно в 23:00.

Прогнозы экспертов на бой Емельяненко — Джиган

Своим прогнозом поделился бывший чемпион мира по боксу в супертяжелом весе по версии WBA и олимпийский чемпион 2004 года Александр Поветкин:

«Я посмотрю этот поединок. Правда, я не знаю, как Джиган дерется – трудно мне ответить. Я думаю, что все-таки Саша победит. Джиган поет, а этот – всю жизнь в боях. Насколько я знаю он неплохо боксирует. Я думаю, что Александр победит».

Результаты боя Александр Емельяненко — Джиган

Результат боя между Александром Емельяненко и Джиганом станет известен по истечении 4 раундов, если поединок не закончится раньше. Прошлый свой боксерский поединок Емельяненко закончил в первом раунде. Учитывая, что речь идет о тяжелом весе, есть смысл полагать, что эта схватка закончится аналогично. Хотя Александр признался в одном из интервью, что хочет затянуть Джигана в поздние раунды и там добить его.