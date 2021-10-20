Бил Волкова, Джонсона и Конго. Виталий Минаков возвращается в октагон спустя два года

23 октября в Москве пройдёт один из главных турниров года Bellator 269, который возглавит бой между Фёдором Емельяненко и Тимоти Джонсоном. Помимо этого, в соглавном бою выступит Виталий Минаков. Противостоять ему будет Саид Совма, занимающийся в одном зале с Андреем Орловским.

Минаков не выступал в октагоне на протяжении последних двух лет. Всему виной пандемия, наложившая ограничения на перемещения по всему миру. Кроме того, сам Виталий недавно заявил, что если вопрос с американской визой не решится в ближайшее время, то он, скорее всего, завершит карьеру. Будет обидно, если так и произойдёт с одним из сильнейших российских тяжеловесов в середине титульного захода.



Минакову сейчас 36 лет, и даже на фоне этого возраста нет впечатления, что его эпоха ушла безвозвратно. Даже несмотря на поражение от возрастного Чейка Конго. Виталий сочетает в себе сумасшедшую богатырскую мощь, благодаря которой он бросает соперников через себя, а также ударную технику, благодаря которой отправляет их в нокдаун.

Стоит глянуть на его статистику побед: из 22 успешных боёв 13 схваток заканчивались нокаутом, а ещё 7 — сабмишеном. То есть перед нами универсальный боец, способный не только сокрушать оппонентов ударной мощью, но и очень грамотный борец. И это при росте 187 см и весе свыше 110 кг. Очень редкое сочетание качественной борьбы и ударной подготовки для тяжеловеса. Вдобавок у него довольная крепкая челюсть, выдерживающая любой тяжести удар.



Так, на рассвете своей карьеры в период с 2012 по 2014 год россиянин зачистил весь тяжёлый дивизион в Bellator. Хотелось бы отметить его дебютный бой с молдаванином Владимиром Старченковым, которого Виталию удалось уложить на канвас джебом (!) и успешно добить после. Кроме того, досталось даже Александру Волкову, которого брянский богатырь нокаутировал в первом раунде и отобрал у него пояс чемпиона в тяжёлом весе. Странно, что впоследствии UFC подписал Драго, а не Минакова. После завоевания чемпионского титула Виталий защитил его в бою против Чейка Конго.

К сожалению, доминирование россиянина в Bellator было остановлено из-за истекшего контракта и проваленных переговоров с руководством лиги. Максимально нелепая ситуация, в которой проигравшей стороной оказался наш боец. Однако с не лучшей стороны тогда проявил себя менеджмент организации, упустив едва ли не главный актив. Поэтому россиянину пришлось вернуться домой обратно в Fight Nights, где Минаков не прохлаждался, а утвердился как универсальный боец. Хотя с его данными американские промоушены должны были вставать в очередь за чемпионом Bellator, где ему равных не было. Но почему-то всё вышло наоборот.

Так, в промежутке с 2015 по 2016 год на турнирах Fight Nights Виталий смог выиграть три схватки подряд сабмишеном. В тех боях наш боец показал весь свой арсенал. На примере поединка с Джошем Коуплендом можете убедиться, насколько Виталий Минаков нетипичный тяжеловес. Он пытался не грохнуть соперника своей ударной мощью, а укладывал того через проходы в ноги и зацепы. Последнее не часто увидишь в смешанных единоборствах. А вишенкой на торте является кимура, из которой Коупленд не смог выбраться. Таких универсальных бойцов, как Виталий, можно по пальцам одной руки пересчитать.

Видео доступно на канале Fight Nights Global TV в Youtube. Права на видео принадлежат Fight Nights Global TV.

Но так как речь идет о тяжёлом весе, Минаков всё-таки больше прославился как нокаутёр, что он и доказал во втором бою в рамках Bellator после возвращения в организацию. Тогда, в 2019 году, россиянин нокаутировал соперника Фёдора Емельяненко Тимоти Джонсона менее чем за две минуты первого раунда. И это при том, что одним поединком ранее Виталий умудрился допустить единственное в карьере поражение Чейку Конго, которому на тот момент было за 40 лет. Тот проигрыш является скорее недоразумением, нежели приговором нашему бойцу. Тем более уровень оппозиции и стиль одержанных побед не подвергаются сомнению.

Минаков не выступал в октагоне два года. Для любого бойца, особенно для 36-летнего тяжа это серьёзный простой. Очевидно, что время работает против него. Вместе с тем его волевые и бойцовские качества никуда не делись. Это прекрасно понимают в Bellator, иначе ему бы не давали соперника из топ-10 тяжёлого веса. На Минакова в Штатах всерьёз рассчитывают, хотя он немного иного мнения на этот счёт из-за визовых вопросов. Очень хочется, чтобы Виталий не только одолел Совму 23 октября, но и отложил решение вешать перчатки на гвоздь. Он еще не сказал своего последнего слова за океаном. По крайней мере, нам так кажется…

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