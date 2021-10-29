Ян трижды отправил американца в нокдаун. Точку поставил эффектным хай-киком

30 октября в Абу-Даби (ОАЭ) состоится мегатурнир UFC, на котором пройдут сразу несколько важных боёв с участием россиян. Особняком стоит предпоследний поединок турнира UFC 267 — Пётр Ян сразится с Кори Сэндхагеном. Пусть на кону будет стоять лишь временный титул чемпиона UFC в легчайшем весе, а не полноценный пояс, но для Петра бой будет очень важным. Россиянину нужно побыстрее забыть о досадном поражении из-за дисквалификации в титульном поединке с Алджэмейном Стерлингом. Да и не стоит недооценивать Кори, который совершенно точно соответствует уровню претендента на титул в UFC.

В преддверии очередного боя Петра вспомним одну из самых ярких и определяющих побед россиянина в UFC. Речь о схватке сибиряка с многократным претендентом на чемпионский титул Юрайей Фейбером. В конце концов, именно этот бой открыл дорогу к титулу для россиянина.

Ян, будучи восходящей звездой UFC, получил в соперники настоящую легенду ММА. На тот момент Фейберу было уже 40 лет. Он завершил профессиональную карьеру в 2016 году, но в 2019 году решил вернуться в UFC. К тому моменту Юрайя собрал внушительный рекорд — 35-10. Понятно, что 40-летний боец никак не мог считаться фаворитом того поединка. Но Юрайя, безусловно, представлял большую опасность. Один из самых техничных бойцов дивизиона без реально слабых мест вполне мог прервать высокий полёт Петра.

После пяти побед подряд Яну дали члена Зала славы UFC

Фейбер, несмотря на свои достижения, так и не становился чемпионом UFC. Но не отметить заслуги легенды было невозможно. Его включили в Зал славы UFC. Что касается Яна, то он после перехода в главный промоушен мира одержал пять побед подряд. После такого Пётр был явно готов к титульнику, но перед этим ему нужно было получить в послужной список значимое имя.

Видео доступно на канале UFC Russia в YouTube. Права на видео принадлежат UFC.

И если до этого боя ещё у кого-то могли быть сомнения в силах Яна, то во время поединка он полностью подтвердил правомерность своих амбиций.

Фейбер неплохо начал бой и даже пытался диктовать темп. Впрочем, Ян здорово сдерживал соперника, не дав тому перевести бой в партер. Раунд получился примерно равным, а выбрать лучшего в нём было сложно.

Но уже во втором раунде стало понятно, что до решения дело не дойдёт. Ян взвинтил темп, а Фейбер поплыл. Уже в начале раунда Пётр отличной двоечкой отправил соперника в нокдаун, но тот сумел восстановиться. Дальше — больше. Ян продолжил доминировать, что отразилось на лице Юрайи, которое уже очень сильно пострадало. Ян снова сбил соперника с ног, пробив в лицо локтем. А рефери даже остановил бой, чтобы врачи осмотрели Юрайя. Но и здесь 40-летний боец показал чудеса восстановления.

Мучения Фейбера закончились в третьем раунде. Ян, разорвав клинч, выбросил эффектный хай-кик и, таким образом, поставил в этом противостоянии жирную точку. Добивание после такого выстрела даже не потребовалось, бой был сразу остановлен.

Фейбер действительно заслужил уважение, но, конечно, звездой стал именно Ян, победа над легендой открыла ему двери в элиту лиги. Сразу после боя Пётр бросил вызов чемпиону дивизиона Генри Сехудо и потребовал дать ему титульный бой.

Вместо Стерлинга будет Сэндхаген

Сехудо в итоге ушёл из UFC, объявив о завершении карьеры. После этого Ян в бою за вакантный титул довольно уверенно разделался с Жозе Альдо, завоевав вожделенный пояс. Россиянин должен был его отстоять, но в итоге допустил досадную ошибку в поединке со Стерлингом. Пётр хотел реванш, но Алджо снялся из-за последствий операции. Не будем сейчас углубляться в эту историю, её и так все знают. Лучше подумать о сопернике россиянина — Кори Сэндхагене.



Этот парень находится в своём прайме, как и Пётр. В активе Сэндхагена — шесть побед нокаутами. Учитывая готовность бойцов вести поединок в стойке, можно рассчитывать на яркий поединок. И, конечно, победитель с огромной долей вероятности встретится в титульном бою со Стерлингом, главное, чтобы тот наконец уже встал с больничной койки.