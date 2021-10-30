В 15 раз быстрее Хабиба. Махачев нокаутировал перекачанного бразильца с одного удара

Турнир UFC 267 состоится уже совсем скоро: 30 октября на «Бойцовском острове» подерётся целый десант российских бойцов. В октагон выйдут такие известные спортсмены, как Пётр Ян, Александр Волков, Магомед Анкалаев и многие другие. Естественно, огромный интерес вызывает и бой Ислама Махачева, которому будет противостоять опаснейший Дэн Хукер. Махачева, идущего на серии из восьми побед, заслуженно называют преемником Хабиба Нурмагомедова и главным претендентом на чемпионский пояс в лёгком весе.

Естественно, друг и коллега Хабиба просто обязан быть шикарным борцом. На счету Махачева восемь побед сабмишенами – как болевыми, так и удушающими приёмами. Однако с ударной техникой у Ислама тоже всё в полном порядке – он не только изматывает оппонентов граунд-энд-паундом, но и всегда готов устроить жёсткий нокаут. Лучше остальных об этом знает известный бразильский боец Глейсон Тибау, когда-то устроивший настоящее испытание Хабибу Нурмагомедову. Орёл победил Тибау только решением судей, которое многие посчитали весьма спорным. 20 января 2018 года Глейсон проэкзаменовал и Махачева.

Ислам тогда проводил свой пятый бой в UFС, где ранее успел неожиданно проиграть Адриано Мартинсу. Тибау же до встречи с россиянином не выходил в октагон больше двух лет – его поймали на допинге и дисквалифицировали. В этом не было ничего удивительного, учитывая, в какой физической форме обычно выходил на бои легковес Тибау. Глейсон всегда выглядел настоящим великаном, успевая набрать по 13-17 килограммов после официального взвешивания. Впрочем, в бою с Махачевым бразилец выглядел скромнее, чем раньше – вряд ли он хотел снова сдать положительную допинг-пробу.

Первые 50 секунд боя прошли в разведывательном стиле, бойцы аккуратно выбрасывали одиночные удары в стойке. Потом Тибау попытался резко сократить дистанцию и пропустил чудовищный по силе удар с левой руки Махачева. Кулак россиянина пришёл точно в челюсть Глейсона, который, к своему несчастью, в этот момент ещё и резко двигался навстречу. Нокаут получился чистейшим – Ислам для порядка ещё нанёс пару добивающих ударов, но по глазам бразильца было видно, что он уже не понимает, что происходит. На весь поединок ушло всего 57 секунд.

Права на видео принадлежат Ultimate Fighting Championship. Посмотреть ролик можно на официальном канале UFC в YouTube.

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Махачев разобрался с Тибау в 15 раз быстрее Хабиба и вдобавок сделал это намного зрелищнее. Но из этого нельзя делать какие-то выводы – Тибау на момент поединка с Исламом не дрался больше двух лет и значительно постарел. Кстати, сам Махачев в интервью «Чемпионату» тогда нашёл и другую причину: «Почему у меня получилось проще? Потому что в UFC пришло USADA (Американское антидопинговое агентство. – Прим. «Чемпионата»), это всё изменило. Тем не менее мой бой с ним тоже мог получиться тяжёлым. Допускал, что проведу с Глейсоном все 15 минут в клетке. Но на результат это не повлияло бы. Рассчитывал, что примерно в середине боя полностью заберу преимущество. Но повезло – хорошо попал уже в самом начале».

Глейсон после встречи с Махачевым проиграл ещё один бой и был уволен из рядов UFC. Однако 38-летний бразилец до сих продолжает выступать в промоушенах рангом пониже и сейчас даже идёт на серии из трёх побед. Россиянин же, нокаутировав Тибау, выиграл ещё пять поединков и рвётся к чемпионскому титулу. Если Махачев одолеет Хукера, то станет намного ближе к своей цели. Ислам – великолепный боец, у которого уже сейчас есть всё, чтобы стать лучшим в лёгком весе.