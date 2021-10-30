Махачев превзошёл Порье. Хукер уничтожен за 2 минуты!

Сегодня, 30 октября, на «Бойцовском острове» в Абу-Даби (ОАЭ) проходит турнир по смешанным единоборствам UFC 267. Это самое российское шоу года в крупнейшей лиге мира, ведь в его карде в общей сложности выступило 10 россиян, а также чеченец со шведским паспортом Хамзат Чимаев. Соглавным боем вечера стала титульная схватка между Петром Яном и Кори Сэндхагеном, где на кону противостояния стоял пояс временного чемпиона в легчайшем весе.

В третьем по значимости поединке бойцовского вечера в октагоне появился многообещающий легковес Ислам Махачев, которому предстояла битва с Дэном Хукером. Изначально россиянин должен был выйти в октагон, чтобы сразиться с бывшим чемпионом UFC в лёгком весе бразильским бойцом Рафаэлем дос Аньосом, но в конце сентября 37-летний ветеран объявил, что снимается с турнира. Причиной отказа стала травма Рафаэля, однако российский боец крайне саркастически отреагировал на заявление дос Аньоса, не поверив в серьёзность повреждения.

«Не верю, что ты опять травмирован», — написал Махачев в своём «твиттере». Ответ Рафаэля российскому бойцу не заставил себя долго ждать. «Ты действительно думаешь, что я бы подделал операцию? Оправляюсь от ещё одной ужасной травмы. В отличие от тебя, у меня есть семья, которая зависит от меня, и у меня нет другого мужчины, оплачивающего мои счета», — написал дос Аньос в своём «твиттере» с откровенным намёком на Хабиба Нурмагомедова, чьим протеже является 30-летний Махачев.

На замену бразильцу экстренно вызвали новозеландца Хукера, который занимает шестое место в мировом рейтинге. Сам же Махачев в обновлённом рейтинге лёгкого веса UFC поднялся на пятое место, обойдя дос Аньоса (который теперь располагается на восьмом месте), а также Тони Фергюсона (7) и Конора Макгрегора (9). В своём последнем бое россиянин победил бразильца Тиаго Мойзеса. Поединок был остановлен после того, как россиянин успешно провёл болевой приём, заставив оппонента сдаться. Этот бой состоялся в июле 2021 года на турнире в Лас-Вегасе. Единственное же поражение Ислам потерпел уже шесть лет назад – в мае 2015 года россиянина отправил в нокаут бразильский боец Адриану Мартинс.

С тех пор Ислам одержал восемь побед кряду, а особенно эффектным получилось сражение с Глейсоном Тибау в январе 2018-го. Первые 50 секунд того боя прошли в разведывательном стиле, бойцы аккуратно выбрасывали одиночные удары в стойке. Потом Тибау попытался резко сократить дистанцию и пропустил чудовищный по силе удар с левой руки Махачева. Кулак россиянина пришёл точно в челюсть Глейсона, который, к своему несчастью, в этот момент ещё и резко двигался навстречу. Нокаут получился чистейшим – Ислам для порядка ещё нанёс пару добивающих ударов, но по глазам бразильца было видно, что он уже не понимает, что происходит. На весь поединок ушло всего 57 секунд. Всего же Махачев победил в 20 боях при одном поражении.

«Когда он прикончит Дэна Хукера, он должен публично обратиться к Дане Уайту, и вся его жизнь изменится. Когда я получил титульный шанс в UFC, то подошёл вплотную к клетке и сказал: «Эй, Дана, не присылай мне бестолковые контракты – мне нужны настоящие бои».

Махачев должен обратиться к Уайту, потому что сейчас ему не дают топовых соперников. Кто ещё выиграл девять боев подряд в UFC? Только чемпион Чарльз Оливейра. Как насчёт других парней? Дастин Порье не так давно проиграл – я задушил его прямо здесь пару лет назад. Махачев не проигрывает с 2015 года и сносит всех на своем пути. Он почти семь лет не знает поражений», – говорит Хабиб о своём подопечном.

Что касается 31-летнего Хукера, то это опытный боец, который изначально дрался в полулёгком весе, а сейчас – в лёгком. Его карьерный рекорд по состоянию на октябрь 2021 года состоял из 21 победы и 10 поражений. При этом необходимо заметить, что за последние пару лет опасный ударник из Новой Зеландии проигрывал исключительно топовым бойцам: Дастину Порье (лидер мирового рейтинга) и Майклу Чендлеру (четвёртый номер рейтинга). Последний же бой перед сегодняшней схваткой с Махачевым Дэн провёл всего месяц назад, когда единогласным судейским решением победил Насрата Хаглараста.

В Абу-Даби Ислама поддерживал не только привычно находившийся в его углу Хабиб, но и огромная толпа персональных болельщиков, и в бою с Хукером он сполна порадовал своих поклонников. Уже через минуту после начала поединка Махачев провёл тейкдаун и дальше не оставил никаких шансов новозеландскому бойцу. Под чутким руководством Хабиба, Ислам улучшил позицию и вывел соперника на страшную кимуру. Судья после крика Дэна остановил поединок. Победа кимурой была оформлена лишь за 145 секунд. Фантастика!

Махачев разобрался с Хукером намного легче и быстрее, чем это ранее сделал Порье. Для 30-летнего россиянина эта победа стала девятой кряду и 21-й в его бойцовской карьере. Он продолжает рваться к бою за титул чемпиона мира! «Время настало! Этот дивизион спит, и я заставлю его проснуться. Настало моё время забрать этот пояс». – сказал торжествующий Махачев после завершения боя.