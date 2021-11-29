Красотка из России или ветеран войны в Ираке. Выбираем лучшую женщину-бойца Bellator

2021 год выходит на финишную прямую. Вместе с этим пора подводить и некие итоги года. Начнём с промоушена Bellator и определения лучшей девушки-бойца в завершающемся сезоне. Поскольку из-за пандемии и прочих трудностей лига провела первый турнир в году лишь в апреле, почти никто не успел провести хотя бы три поединка, что значительно затрудняет выбор номинантов. Но мы всё же определили тех, кто на наш взгляд достоин войти в четвёрку лучших девушек Bellator в 2021 году.

Диана Авсарагова

Для России 2021 год в Bellator в принципе стал успешным. Здесь и победа Фёдора Емельяненко и успехи всей его команды, в том числе Вадима Немкова и Валентина Молдавского, и быстрый прорыв Усмана Нурмагомедова и победные дебюты ряда других бойцов. Но среди россиян радовали не только мужчины.

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Диана Авсарагова стала настоящим откровением не только для заокеанских, но и для наших фанатов ММА. Осетинская красавица ярко провела первый бой в лиге. Тогда, в апреле, она всего за 29 секунд нокаутировала Тару Графф, чем вызвала настоящий восторг.

Второй бой в Bellator она провела уже в июле. В сложном бою ей удалось справиться с Габриэллой Галфин. Благодаря этим успехам девушка взобралась на 10-е место в рейтинге наилегчайшего веса. Включение Дианы в наш список объясняется не только успешными выступлениями, но и быстрым ростом её популярности. Как бы то ни было, окончательные выводы по ней можно будет сделать уже в 2022 году.

Лиз Кармуш

Ветеран смешанных единоборств и в прошлом двукратная претендентка на титул UFC уверенно начала карьеру в Bellator. Похоже, ветерана второй иракской войны не напугает уже ничто. В лиге она дебютировала поединком с опытнейшей экс-чемпионкой Invicta FC Ванессой Порто, которая могла похвастать серией из четырёх побед. Но послужной список Ванессы нисколько не смутил Кармуш, и она победила единогласным решением судей.

Следующий бой Лиз провела ещё более классно. Под горячую руку Кармуш попала Кана Ватанабе, шедшая на серии из восьми побед. Но Лиз остановила японку всего за 35 секунд и теперь совершенно точно претендует на титульный поединок.

Лия Маккорт

Лии Маккорт пока что уделяется мало внимания, а между тем она весьма любопытный персонаж. Эта симпатичная девушка не только боец, но и мать-одиночка. Да-да, именно так. При этом она умудряется совмещать материнство и тренировочный процесс.

«Обычно я просыпаюсь в 7 утра и встаю на беговую дорожку прямо на кухне. Я – королева многозадачности. Мы будим Изабеллу, я отвожу её в школу, потом провожу двухчасовую тренировку, снова еду в Дублин, чтобы забрать дочь со школы. Потом мы делаем домашнее задание, я готовлю ужин и укладываю ребёнка спать. Так что у меня суматошное расписание», — говорит Маккорт.

Но при всём при этом она успешно выступает в одной из сильнейших лиг мира. Уже за это она достойна быть кандидатом на лучшую девушку-бойца Bellator в 2021 году. В мае Лия побила крепкую Дженай Хардинг, которая в прошлом побеждала Марину Мохнаткину и Синеад Кавану, а в октябре Маккорт сломила сопротивление неуступчивой Джессики Борги. Результатом этого стал прорыв на четвёртое место в рейтинге полулёгкого веса. Так что до титульного боя с Крис Сайборг остаётся немного.

Крис Сайборг

Ну а теперь, собственно, о Сайборг. Титулованная бразильянка в 2021 году дважды защитила титул в полулёгком весе, снова подтвердив, что особых конкуренток у неё пока нет.

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В мае Крис досрочно победила Лесли Смит, а буквально три недели назад за 92 секунды нокаутировала Синеад Кавану. Так что присутствие Сайборг в этом списке никого не должно удивлять.

Выбор «Чемпионата»

При всём уважении к Сайборг, отдавать ей звание лучшего бойца-девушки 2021 года было бы несправедливо по отношению к другим участницам. Оппозиция Крис совершенно не соответствовала уровню её мастерства, так что её победы выглядели односторонними и бои не несли никакой интриги.

Авсарагова и Маккорт? При всей симпатии к ним назвать их лучшими также пока не получится. Уровень Дианы окончательно станет ясен лишь в 2022 году, когда она начнёт биться с соперницами из топ-10, пока же Диана больше тянет на прорыв года.

Что касается Маккорт, то её соперницы были неплохи, но она всё же уступает в нашем рейтинге Лиз Кармуш. Американка уверенно ворвалась в Bellator и с ходу начала разбивать сильнейших в своём дивизионе. Так что небитой чемпионке наилегчайшего веса Жулиане Веласкес должно быть боязно за свой титул, в 2022 году Кармуш совершенно точно попробует отобрать у неё пояс. На наш взгляд, именно Лиз своими яркими выступлениями заслуживает статуса лучшей девушки-бойца Bellator в 2021 году.