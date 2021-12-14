«Японский галстук», да ещё и одной рукой? Американец словно вырос в Дагестане. Видео

Сабмишен – это удачный болевой или удушающий приём, который приводит к сдаче соперника и немедленному завершению поединка. В дословном переводе с английского слово submission означает «подчинение». Как правило, на подобные победы рассчитывают базовые борцы: вольники, джиу-джитсеры, самбисты и дзюдоисты. Хабиб Нурмагомедов, Чейл Соннен, семья Грейси – в истории смешанных единоборств хватало спортсменов, чьи сабмишены были настоящей грозой для соперников. Даже легендарный Фёдор Емельяненко, сейчас превратившийся в нокаутёра, в первой половине карьеры регулярно побеждал болевыми и удушающими приёмами.

Кстати, на данный момент Последний Император выступает в Bellator. В 2021 году этот знаменитый американский промоушен провёл десятки первоклассных турниров, где было немало побед болевыми и удушающими приёмами на любой вкус и цвет. Мы постарались выбрать для вас три самых запоминающихся сабмишена уходящего года.

3) Bellator 265: Дуэйн Джонсон — Девен Фишер

Победа Джонсона удушением Брабо

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Дуэйн Джонсон, более известный под прозвищем Скала – это не только огромный и харизматичный голливудский актёр, создавший себе популярность в рестлинге. Существует и боец с точно таким же именем и прозвищем: 33-летний американец выступает в среднем весе и твёрдо рассчитывает завоевать титул Bellator. Однако ему придётся пройти долгий путь, поскольку Дуэйн дебютировал в промоушене только 21 августа текущего года. С другой стороны, дебют получился сверхуспешным.

Любопытно, что Джонсон подписывался в Bellator, не имея ни одной победы сабмишеном в профессиональной карьере. Американский здоровяк, которому приходится сильно гонять вес для средней весовой категории, в основном полагается на жёсткие удары руками и ногами. А вот его противником в дебютном бою был Девен Фишер – парень, побеждающий исключительно двумя видами сабмишена – рычагом локтя или гильотиной. Противостояние базового ударника и борца изначально казалось достаточно интересным, хотя статистически фаворитом был Дуэйн.

Джонсон сразу захватил инициативу, используя заметное превосходство в ударной технике. Поняв, что в стойке шансов у него не будет, Фишер попробовал сделать тейкдаун. С первого раза у него не получилось, а вот вторая попытка стала роковой – Джонсон сразу обхватил его шею и больше не отпускал. Но всё закончилось не классической гильотиной в стойке: Дуэйн опрокинул оппонента, изящно загнул его ногу и провёл геометрически идеальное «удушение Брабо». Опытный Фишер понял, что сопротивление бесполезно, и тут же постучал – на весь бой ушло 64 секунды.

2) Bellator 265: Джорнел Луго — Кит Ли

Победа Луго техническим сабмишеном

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Любопытно, что второй сабмишен нашего рейтинга произошёл на том же самом турнире, что и предыдущий. Bellator 265 вообще был богат на шикарные приёмы: например, в главном поединке турнира Чейк Конго задушил нашего Сергея Харитонова на последней секунде второго раунда. Но мы хотим поговорить про бой, состоявшийся на стыке предварительного и основного кардов, в котором сражались непобеждённый Джорнел Луго и Кит Ли – брат знаменитого спортсмена Кевина Ли, недавно уволенного из UFC.

Несмотря на громкого родственника, Кит Ли считался андердогом поединка. Ранее он единогласным решением судей уступил Рауфону Стотсу, в схватке с которым выглядел достаточно блёкло. Луго же подходил к бою с завидным рекордом 9-0, представляя собой очень опасного борца. Вдобавок у 26-летнего спортсмена по прозвищу А1 в наличии завидная выносливость, позволяющая практически без потерь темпа проходить трёхраундовую дистанцию. Ли же мог ответить разве что неплохими навыками в стойке, где он умело использует локти и удары руками.

Впрочем, на стартовых секундах поединка у Кита не получилось продемонстрировать ударную технику. Фаворит выглядел значительно увереннее, перерабатывая оппонента «на руках». Ли получал большой урон и на последней минуте бросился в отчаянный тейкдаун, хотя ранее уже чуть не попался на треугольник. Новая попытка получилась ещё более неудачной: Луго на редкость технично захватил спину Кита и начал проводить удушение сзади. До конца раунда оставалось 10 секунд, Кит сопротивлялся и всё-таки дотерпел до сирены. Но как только его отпустили, Ли куда-то побежал и врезался в сетку. Как оказалось, Джорнел за такой короткий промежуток времени успел его «усыпить» — редчайшая победа техническим сабмишеном!

1) Bellator 256: Джейлон Бейтс — Джеффри Глосснер

Победа Бейтса японским галстуком

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Лучший самбишен 2021 года в Bellator состоялся апрельским вечером. От Джейлона Бейтса и Джеффри Глосснера, выступающих в легчайшем весе, не ждали чего-то уникального: оба спортсмена входили в группу «начинающих», с трудом набрав десяток профессиональных поединков на двоих. На счету Глосснера и вовсе было только пять боёв, один из которых он проиграл судейским решением. Бейтс был чуть лучше знаком любителям ММА, поскольку успел провести одну успешную схватку в промоушене. В октагон Джейлон выходил с рекордом 4-0 и не скрывал, что полагается в основном на джиу-джитсу.

Практически весь поединок прошёл в партере, куда Бейтс легко затягивал своего соперника. На протяжении первого раунда Глосснеру приходилось отбиваться от агрессивного граун-энд-паунда, что он делал весьма достойно. Бейтс буквально «обстучал» своего оппонента, при этом не нанеся ему заметного урона. Во втором раунде Джейлон решил найти другой путь, выбравшись в сайд-маунт для проведения достаточно редкого удушающего приёма «японский галстук». Причём Бейтс осуществил задумку в уникальном стиле, умудрившись задушить Глосснера одной рукой!

Победитель поединка получил немало комплиментов от поклонников ММА в социальных сетях: некоторые даже выразили уверенность, что Бейтс родом из Дагестана или хотя бы учился там секретам борьбы. Кстати, успех американца в бою с Глосснером нельзя назвать случайным, ведь до конца 2021 года он успел одержать ещё две победы в Bellator, оба раза использовав рычаг локтя. Кажется, в промоушене появился очень опасный борец – как не отдать ему награду «Лучший сабмишен 2021 года»?