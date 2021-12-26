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Лучшая женщина-боец в 2021 году — рейтинг бойцов UFC от читателей «Чемпионата»

Пуля, Бандитка или Венесуэльская лисица? Кто лучшая девушка-боец года в UFC
Денис Дорофеев
Кто лучшая девушка-боец года в UFC
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Подходит к концу этот весёлый и одновременно непростой 2021 год. Все ключевые турниры UFC успешно отгремели без переносов и отмен, чему мы очень рады. Тем не менее настало время подводить итоги года в американском промоушене. Ранее были выделены бойцы в номинациях «Прорыв года», «Сабмишен года», «Апсет года», «Боец года» и «Нокаут года». Теперь пришла очередь лучшего бойца года в женском дивизионе. Среди кандидаток есть как и ожидаемые, так и внезапные претендентки.

Сделать свой выбор вы можете на специальной странице проекта.

Валентина Шевченко

Самая предсказуемая претендентка из всех имеющихся. Пуля продолжает безраздельно властвовать в наилегчайшем весе. Уроженка Киргизии снова показала класс и одновременно пропасть между ней и её соперницами. В этом году Валентина провела два боя против Джессики Андраде и Лорен Мёрфи, которых она разбила локтями в граунд-энд-паунде. Но перед этим она явно доминировала в обоих случаях. С Андраде Шевченко вела бой только в партере, где Валентина последовательно разбирала свою соперницу. С Мёрфи Пуля немного больше попотела, поочередно разбивая американку то в стойке, то в партере. В итоге Шевченко измотала Лорен к четвёртому раунду и потрясла её. Остальное — дело техники и мастерства, которого у Валентины в избытке.

Этот год показал её неустанный профессионализм и умение сосредотачиваться на целях, не расслабляясь ни на секунду. Она продолжает зачищать дивизион как ни в чём не бывало. Хотя все понимают, что равных Пуле на горизонте просто нет. Неудивительно, что после сенсационного поражения Аманды Нуньес от Джулианны Пеньи звание лучшего бойца в женском дивизионе вне зависимости от весовых категорий ушло именно к Валентине Шевченко. За своё непрерывное доминирование она заслужила такое признание со стороны руководства UFC под конец года. Пуля точно может занести 2021 год себе в актив.

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Роуз Намаюнас

Роуз Намаюнас отличилась очередным двухматчевым противостоянием. Ранее она противостояла Йоанне Енджейчик и Джессике Андраде. На этот раз настала очередь Большого Босса в лице чемпионки UFC в минимальном весе Чжан Вейли, которая шла с победной серией из 21 схватки. Разумеется, фавориткой значилась китаянка, так как Роуз одолела Андраде в реванше только раздельным решением судей. В то время как Чжан выносила всех своих соперниц в доминирующем стиле, за исключением Енджейчик, с которой они закатили самый жестокий и зрелищный поединок в истории женского дивизиона.

Поэтому логика выбора фаворита ясна и понятна. Но Бандитке Роуз удалось удивить общественность, сенсационно нокаутировав одну из самых опасных спортсменок UFC, уложив ее точным хай-киком на второй минуте первого раунда. Вейли была недовольна быстрой остановкой боя. Через полгода состоялся реванш, в котором Намаюнас снова доказала своё превосходство, победив раздельным решением судей. Самое интересное, что китаянка была снова фаворитом встречи. На этот раз Роуз продемонстрировала свою гибкость и изворотливость в партере, благодаря чему вырвала победу.

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Кажется, в минимальном весе появилась новая королева на долгие годы. И заодно у Валентины Шевченко образовалась достойная конкурентка в борьбе за звание лучшей вне зависимости от весовых категорий.

Марина Родригес

Единственная спортсменка, не владеющая чемпионским поясом в нашей подборке. Марина Родригес провела 2020 год скверно, уступив в своей единственной схватке Карле Эспарзе. Зато в этом году бразильянка реабилитировалась сполна. Стартовав с восьмой позиции, Марина нокаутировала Аманду Рибас во втором раунде. Затем она выиграла два пятираундовых боя. Сначала полную дистанцию Родригес прошла с Мишель Уотерсон, а затем – с одной из сильнейших представительниц джиу-джитсу в мире Маккензи Дерн.

Причем во второй схватке фавориткой считалась именно Дерн, которая располагалась на четвёртой строчке, в то время как Родригес была только на шестом месте. Однако Марине удалось навязать бой в стойке, раз за разом перебивая свою соперницу. Таким образом, 34-летняя Родригес отдала всего лишь один раунд, где Маккензи едва не финишировала армбаром, обхватив руку ногами. Но стоит отдать должное Марине за её оборонительные скиллы в партере, тем более против одной из лучших грэпплерш в мире.

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В свои 34 бразильянка продолжает совершенствовать своё мастерство в сторону универсализма. Как мы видим, это принесло свои плоды в этом году. И благодаря серии из трёх побед Родригес поднялась с восьмого на третье место в рейтинге минимального веса. Такой прорыв из середняков в топы точно не останется незамеченным руководством UFC. Поэтому мы не исключаем, что она станет следующей соперницей Роуз Намаюнас.

Джулианна Пенья

Венесуэльская лисица Джулианна Пенья успела запрыгнуть в последний вагон, заодно вытеснив другого почётного пассажира. 2021 год Джулианна начинала на седьмой строчке в рейтинге дивизиона. В январе Джулианна не без труда одолела №9 легчайшего веса 40-летнюю Сару Макманн. После чего американка получила тайтл-шот, странно, не так ли? Логично, что в неё никто не верил в противостоянии с Амандой Нуньес, включая букмекеров, дававших за победу Пеньи коэффициент в районе 10.0, в то время как за Аманду давали около 1.14.

Ну конечно, кто поверит в человека, у которого рекорд 10-4?! Тем более в прошлом году она проиграла Жермейн де Рандами, а в 2017 году уступила Валентине Шевченко армбаром во втором раунде. После поражения от Шевченко Джулианна не выступала, взяв перерыв на 2,5 года, во время которого родила сына.

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И после всего этого она сотворила один из главных апсетов в истории ММА, хотя дело к этому не шло. Аманда легко и уверенно забрала первый раунд. Но во второй пятиминутке случилось немыслимое — Венесуэльская лисица затянула Львицу в свои сети и заставила бразильянку драться в стойке на встречных курсах. Пенья умудрилась не только перебить Нуньес на характере, как в культовых боксёрских фильмах, просто-напросто прогнув чемпионку, а вдобавок к этому вышла на удушающий приём. Аманда сразу же постучала в знак сдачи. Тот самый случай, когда перехитрила = перебила на морально-волевых.

Голосуйте за лучшего бойца года в женском дивизионе UFC!

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