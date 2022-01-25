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Кто такой Тайрон Спонг и какую опасность он представляет для Сергея Харитонова, Eagle FC 44

Два года назад едва не подрался с Усиком, а теперь сразится с Сергеем Харитоновым
Денис Дорофеев
Кто такой Тайрон Спонг и чем он опасен
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Дебют Десантника в лиге Хабиба может превратиться для него в экзекуцию. Тайрон Спонг очень хорош.

В ночь с 28 на 29 января в Майами (штат Флорида, США) пройдёт первый заокеанский турнир под эгидой Eagle FC, принадлежащей Хабибу Нурмагомедову. По этому поводу Хабиб и его команда собрали неплохой кард, который возглавит поединок между уроженцем Суринама Тайроном Спонгом и россиянином Сергеем Харитоновым. Хотя изначально вместо россиянина должен был выступить именитый бразилец Антонио Бигфут Силва. Если про Харитонова мы всё знаем, включая его кондиции и последние результаты, то со Спонгом дела обстоят несколько иначе. Ниже мы разберёмся, насколько опасный оппонент достался Харитонову.

Карьера в кикбоксинге (2001-2014)

Прежде всего Тайрон Спонг известный кикбоксёр, за спиной которого свыше 100 боёв. Он тренировался в Нидерландах. У Спонга немало побед на мировых и европейских чемпионатах, а также опыт участия в Гран-при в рамках К-1 и Glory. На этих турнирах Тайрон противостоял своему старому другу Овериму, а также именитому кикбоксёру из Турции Гёкхану Саки, азербайджанцу Забиту Самедову и соотечественнику Мелвину Манухуфу.

Видео доступно на канале GLORY Kickboxing в YouTube. Права на видео принадлежат GLORY Kickboxing.

В бою с Оверимом Тайрон оказал достойное сопротивление и даже забрал первый раунд. Но бросающаяся в глаза разница в габаритах и, соответственно, в ударной мощи сделали своё дело. В третьем раунде судье пришлось отсчитывать Спонгу после града пропущенных тяжёлых ударов. Таким образом, Оверим уверенно довёл бой до победы над своим бывшим спарринг-партнёром. Тем не менее статистика Короля Ринга в кикбоксинге впечатляет — 107 побед (73 победы нокаутом), 7 поражений, 1 ничья и ещё 1 бой был признан несостоявшимся. В 2014 году суринамец провёл свой последний поединок по правилам кикбоксинга и проиграл турку Саки из-за серьёзной травмы ноги.

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Карьера в боксе и сорванный бой с Усиком (2015 — наши дни)

Перелом ноги побудил Короля Ринга искать новые вызовы, где он может реализовать свой потенциал. Так он оказался в боксе, где не нужно бить ногами. Здесь всё получалось неплохо. Статистика 14-0 (13 КО) впечатляла. Но всё-таки нужно понимать, что эти цифры вводили в заблуждение. Уровень оппозиции Тайрона в боксе оставлял желать лучшего. Из более-менее известных оппонентов можно выделить Сантандера Сильгадо, противостоявшего Денису Лебедеву, Рахиму Чахкиеву и Дмитрию Кудряшову, и Итало Переа. Главным достижением суринамца на профессиональном ринге являются региональные титулы чемпиона по версии WBC и WBO Latino в тяжёлом весе.

Следующим шагом мог стать бой с Александром Усиком в октябре 2019 года, который тогда только собирался дебютировать в супертяжёлом весе. Спонг едва не подрался с именитым соперником, однако за считаные дни до боя Тайрон сдал положительный допинг-тест. В его пробе был обнаружен кломифен, который употребляется для восстановления после приёма стероидов. Невзирая на то, что третья проба дала отрицательный результат, поединок с украинцем был отменён.

В последний раз Спонг выходил в ринг в августе 2019 года, но в недавнем интервью признался, что собирается вернуться в бокс.

Карьера в ММА (2012-2013, возвращение в 2022-м)

Что касается выступлений Тайрона Спонга в смешанных единоборствах, то на данный момент они ограничиваются всего лишь двумя победами в двух боях в период с 2012 по 2013 год. Оба поединка Король Ринга провёл в WSOF. В дебютном бою Тайрону противостоял Трэвис Бартлетт, чей рекорд на тот момент составлял достойные 8-2. Вот на этом поединке мы остановимся поподробнее, так как он лучше всего иллюстрирует способности Спонга.

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Тайрон дебютировал в ММА 10 лет назад, когда о проблемах с ногой не приходилось и задумываться. Тогда Спонг пребывал в отличной форме и легко укладывался в лимит полутяжёлого дивизиона. Кикбоксёрский бэкграунд позволил Королю Ринга чувствовать себя комфортно в октагоне. Он с первых секунд захватил контроль в центре клетки и прижал Бартлетта к сетке.

Видео доступно на канале PFL MMA в YouTube. Права на видео принадлежат PFL MMA.

Спонгу удавались сложные удары. Так он успешно пробил три хай-кика точно в голову. Причём вторым удалось отправить Бартлетта в нокдаун, но из-за слабой борцовской базы Спонг не полез в партер добивать и позволил своему сопернику встать. Затем после ряда успешных хай-киков Тайрон расстреливал Трэвиса кулаками, а сам Бартлетт не успевал за скоростью ударов суринамца, в результате чего ни один из его ударов не достиг цели. А правый прямой в челюсть на четвёртой минуте первого раунда отправил Бартлетта в нокаут. Добивания даже не потребвалось. Очень мощная заявка в смешанных единоборствах. Жаль, что он не задержался в ММА на более долгий срок.

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Тем не менее Король Ринга возвращается в октагон спустя 9 лет. Да, с тех пор он прибавил в весе. К этому добавились проблемы с ногой, из-за чего Спонг вряд ли сможет разбрасываться хай-киками, но пушечные удары с обеих рук никуда не делись. Тем более не так давно, а именно два года назад, он мог сойтись с Александром Усиком, что говорит об определённом уровне бойца.

И ещё одно: за Тайрона Спонга всерьёз взялся Али Абдель-Азиз. А он, как мы знаем, не берётся за кого попало. Али продвигает только лучших бойцов (Хабиб Нурмагомедов, Генри Сехудо и Джастин Гэтжи), и он вряд ли станет подсовывать Хабибу, с которым он близко дружит, какого-то неумёху. Мы не исключаем, что Али контролировал форму Тайрона и погружал его обратно в основы ММА, в частности, в грэпплинг, который Спонг успел полюбить, как он сам признался в недавнем интервью.

Итого, перед нами очень опасный и бьющий боец, способный даже с двухгодичным простоем одолеть нашего Десантника. На бумаге Спонг является фаворитом в бою с Харитоновым, что неудивительно, если вспомнить, как Сергей провёл свои последние годы. По большому счёту дебют российского ветерана в лиге Хабиба может превратиться в настоящую экзекуцию, уж очень хорош его оппонент. Задача Тайрона на предстоящий бой — реализовать всё наработанное и не подвести своего менеджера, который имеет прямое влияние на Орла. В этом случае он получит контракт на несколько схваток и перспективу роста в ММА.

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