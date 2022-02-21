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Bellator 275, трансляция, где смотреть турнир, Гегард Мусаси — Остин Вандерфорд, Хасан Магомедшарипов

Bellator 275: муж главной красотки ММА против обидчика Шлеменко — чемпионский бой! LIVE!
Александр Фролов
Титульный бой Гегарда Мусаси и Остина Вандерфорда
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В Дублине подерётся и Хасан Магомедшарипов — талантливый брат великолепного Забита.

В ночь на 26 февраля в ирландском Дублине на арене «3Arena» состоится турнир Bellator 275. В главном событии бойцовского вечера действующий чемпион промоушена в среднем весе Гегард Мусаси (48-7-2) подерётся с непобеждённым Остином Вандерфордом (10-0).

«Чемпионат» проведёт прямую онлайн-трансляцию событий вокруг турнира, где в предварительном карде выступит россиянин Хасан Магомедшарипов (6-0), которому предстоит схватка с Хосе Санчесом (10-1). Помимо брата Забита Магомедшарипова, в октагон выйдут ещё два наших соотечественника: Владимир Токов (6-1) подерётся с Даниэле Скатицци (11-5), Кириллу Сидельникову (13-6) будет противостоять Гёкхам Сарикам (6-1).

Полный кард турнира Bellator 275 Где смотреть онлайн-трансляцию Bellator 275?
Live Александр Фролов

Полный кард турнира Bellator 275

Представляем вашему вниманию полный кард турнира Bellator 275.

Основной кард

  • Средний вес: Гегард Мусаси (48-7-2) — Остин Вандерфорд (10-0);
  • Лёгкий вес: Питер Куилли (13-6-1) — Кейн Муса (13-4);
  • Женский полулёгкий вес: Шинейд Кавана (7-5) — Лиа Маккорт (5-1);
  • Легчайший вес: Брайан Мур (14-8) — Джорнел Луго (7-0).

Предварительный кард

  • Полулёгкий вес: Киаран Кларк (4-0) — Абубакар Тункара (7-2)
  • Легчайший вес: Бретт Джонс (17-3) — Хуршед Кахоров (7-0);
  • Лёгкий вес: Чарли Лири (17-11-1) — Дэйви Гэллон (19-7-2);
  • Полусредний вес: Стефано Патерно (13-4-1) — Лука Поклит (6-1);
  • Женская наилегчайший вес: Дэнни Маккормак (5-0) — Стефани Лило Пейдж (5-3);
  • Лёгкий вес: Джуниор Морган (3-0) — Дэрра Келли (0-0);
  • Лёгкий вес: Владимир Токов (6-1) — Даниэле Скатицци (11-5);
  • Тяжёлый вес: Гёкхан Сарикам (6-1) — Кирилл Сидельников (13-6);
  • Полулёгкий вес: Скотт Педерсен (1-2) — Натан Келли (3-2);
  • Полулёгкий вес: Ли Хаммонд (1-0) — Джейми Хэй (2-0);
  • Полулёгкий вес: Хасан Магомедшарипов (6-0) — Хосе Санчес (10-1).
12:59 Александр Фролов

Вандерфорд — непобеждённый боец, но известен больше благодаря красотке-жене

Остин Вандерфорд — непобеждённый боец с завидным рекордом 10-0. Однако широкой публике куда больше известна его жена — Пейдж Ван Зант, которая считается одной из самых популярных девушек в единоборствах. Сейчас блондинка дерётся на голых кулаках, но её основной заработок — сайт с собственными фотографиями. На Bellator 275 Пейдж наверняка будет сидеть в зрительном зале.

12:30 Александр Фролов

Где смотреть онлайн-трансляцию Bellator 275?

По традиции, показывать турнир будет онлайн-кинотеатр Okko. Там покажут как предварительный, так и основной кард Bellator 275. В том числе и главный бой, где встретятся Гегард Мусаси и Остин Вандерфорд.

12:26 Александр Фролов

Во сколько начнётся турнир Bellator 275?

Бойцовский вечер Bellator 275 состоится в ночь с 25 на 26 февраля. Начало турнира запланировано примерно на 22:00 мск. Пропускать такое событие точно нельзя — будет интересно.

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