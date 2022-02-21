Bellator 275: муж главной красотки ММА против обидчика Шлеменко — чемпионский бой! LIVE!

Вандерфорд — непобеждённый боец, но известен больше благодаря красотке-жене

Остин Вандерфорд — непобеждённый боец с завидным рекордом 10-0. Однако широкой публике куда больше известна его жена — Пейдж Ван Зант, которая считается одной из самых популярных девушек в единоборствах. Сейчас блондинка дерётся на голых кулаках, но её основной заработок — сайт с собственными фотографиями. На Bellator 275 Пейдж наверняка будет сидеть в зрительном зале.